ഇതാ, എയർ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിമാനം; ഡൽഹിയിലെത്തി

ഇതാ, എയർ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിമാനം; ഡൽഹിയിലെത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അടിമുടി പുതുക്കിപണിത എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വലിയ വിമാനം (വൈഡ് ബോഡി) ഡൽഹിയിലെത്തി. ബോയിങ് 787-8 ഡ്രീംലൈനർ വിമാനമാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നെത്തിയത്. യു.എസിലെ കാലിഫോർണിയയിലുള്ള ബോയിങ് മോഡിഫിക്കേഷൻ സെന്ററിൽ 263 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിമാനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ, സീറ്റുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും പുതുക്കി. കൂടാതെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡിങും (ലിവറി) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പഴയ വിമാനങ്ങളിലെ തകരാറിലായ സീറ്റുകളും മോശം ഇന്റീരിയറും മാറ്റി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ‘റെട്രോഫിറ്റിങ്’ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ള 26 ഡ്രീംലൈനർ വിമാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണിത്.മറ്റ് രണ്ട് വിമാനങ്ങളുടെ നവീകരണ ജോലികൾ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനിയുടെ 27 പഴയ എയർബസ് എ320 നിയോ വിമാനങ്ങളുടെ നവീകരണം ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിനായുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത്.
എയർ ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃക വൈഡ്ബോഡി വിമാനക്കമ്പനിയിൽ ബോയിംഗ് 787-8 ഉം ബി-777 ഉം ഉൾപ്പെടുന്നു. യുകെ, യൂറോപ്പ്, യുഎസ്എ, ഫാർ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി നിരവധി ദീർഘദൂര ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽനിന്ന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എയർലൈനിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനുശേഷം 2022 ജനുവരിയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായി മാറിയ എയർ ഇന്ത്യ, ആ വർഷം ഡിസംബറിൽ 400 മില്യൺ യു.എസ് ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപത്തിൽ 27 ബോയിങ് ബി 787-8 (ഡ്രീംലൈനർ), 13 ബി 777 വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ പൈതൃക വൈഡ്-ബോഡി ഫ്ലീറ്റും പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ക്യാബിൻ ഇന്റീരിയറുകളുടെ പൂർണമായ നവീകരണം, എല്ലാ ക്ലാസുകളിലുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ സീറ്റുകളും വിമാനത്തിനുള്ളിലെ വിനോദവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
