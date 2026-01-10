Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel
    10 Jan 2026 1:56 PM IST
    10 Jan 2026 1:56 PM IST

    ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ വ​ൻ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​രു​ന്നു; 2027ൽ ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും

    ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ വ​ൻ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​രു​ന്നു; 2027ൽ ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ശ​സ്ത വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ൽ വ​ൻ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​രു​ന്നു. 2027 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ദ്വീ​പി​നെ ആ​ധു​നി​ക​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. വി​നോ​ദ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി-​പൈ​തൃ​ക മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. 1988ൽ ​തു​റ​ന്ന ഗ്രീ​ൻ ഐ​ല​ൻ​ഡ് കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ കൃ​ത്രി​മ ദ്വീ​പും പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ്. പൈ​തൃ​ക മൂ​ല്യം സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് ദ്വീ​പി​നെ ആ​ധു​നി​ക ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ അ​ൻ​വ​ർ അ​ൽ ഹെ​ലൈ​ല പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, ഗ്ലാ​സ് ഡോം, ​വെ​ൽ​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​ർ, തി​യ​റ്റ​ർ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബു​ക​ൾ, മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളു​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ ഗ്രീ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ദ്വീ​പി​ന്റെ ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചും സം​സ്കാ​രം, പ്ര​കൃ​തി, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​കും രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന. പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല, സി​വി​ൽ സ​മൂ​ഹം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

