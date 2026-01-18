Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Explore
    കവന്ത

    കവന്ത
    തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ക​ന്ന്, ശാ​ന്ത​മാ​യൊ​രി​ടം തേ​ടു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​റ്റി​യ ഫീ​ൽ​ഗു​ഡ് ഇ​ട​മാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ക​വ​ന്ത. വ​ഴി​യ​രി​കി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​പോ​ലും ക​ണ്ണി​ന് കു​ളി​രേ​കു​ന്ന ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര സ്വ​പ്ന​തു​ല്യ​മാ​ണ്. വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ഞ്ഞാ​റി​ന്​ പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ ചോ​റ്റു​പാ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ല​ത്തേ​ക്ക് പോ​യാ​ൽ ഉ​ളു​പ്പു​ണി. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മൂ​ല​മ​റ്റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലാ​ണ് ക​വ​ന്ത. ഉ​ളു​പ്പു​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ല​മ​റ്റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഈ ​വ​ഴി ടാ​റി​ടാ​ത്ത​തും ദു​ർ​ഘ​ട​വു​മാ​ണ്. മ​ല​ക​യ​റി ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ മാ​റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. ചു​രം ക​യ​റി മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കോ​ട​മ​ഞ്ഞും ത​ണു​പ്പു​മു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ന​മ്മെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യും. ക​വ​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്തോ​റും ടാ​റി​ട്ട റോ​ഡ് മാ​റി മ​ൺ​വ​ഴി​ക​ളും ക​ല്ലും നി​റ​ഞ്ഞ ഓ​ഫ് റോ​ഡാ​കും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. വാ​ഗ​മ​ൺ പു​ള്ളി​ക്കാ​ന​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് വ​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ 10 കി.​മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ് ക​വ​ന്ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം. ഈ ​വ​ഴി ടാ​റൊ​ക്കെ ചെ​യ്താ​ൽ ക​ട്ട​പ്പ​ന​ക്ക് 25 കി.​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ദൂ​രം കു​റ​യും. ഏ​റെ ഇ​ന്ധ​ന​വും സ​മ​യ​വും ലാ​ഭി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ക​വ​ന്ത​യു​ടെ ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​ണ് അ​വി​ട​ത്തെ തെ​ളി​നീ​രു​റ​വ​ക​ളും അ​രു​വി​ക​ളും. താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ൽ ത​ല​ചാ​യ്ച്ചു​റ​ങ്ങു​ന്ന ചെ​റി​യ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​ദൂ​ര​ദൃ​ശ്യം അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​ണ്. മ​ല​യി​ടു​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന ശു​ദ്ധ​ജ​ലം നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​നീ​ർ​ച്ചാ​ലു​ക​ളി​ൽ കാ​ലി​ട്ടൊ​ന്ന് ഇ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം ഇ​വി​ടെ വ​രു​ന്ന​വ​രേ​റെ​യാ​ണ്.

    കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി മൊ​ട്ട​ക്കു​ന്നും പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളും

    സൂ​ര്യോ​ദ​യ​വും അ​സ്ത​മ​യ​വും കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റി​യ നി​ര​വ​ധി വ്യൂ ​പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട്, ത​ണു​പ്പു​ള്ള കാ​റ്റേ​റ്റ് ഉ​ന്മേ​ഷം നേ​ടാം. കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ട്ര​ക്കി​ങ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​തി​ന് യോ​ജി​ച്ച വ​സ്ത്ര​വി​ധാ​ന​വും ഷൂ​വും കു​ടി​വെ​ള്ള​വും ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ക​രു​തു​ന്ന​ത് ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. കാ​ര​ണം, ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​രു പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​പോ​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളൊ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശേ​ഷം ഇ​വി​ടെ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ജാ​ഗ്ര​ത അ​വ​ര​വ​ർ​ത​ന്നെ പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    ഷൂ​ട്ടി​ങ് കേ​ന്ദ്രം

    ക​വ​ന്ത​യു​ടെ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വി​ട​ത്തെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ സി​നി​മ​യാ​ണ് ‘അം ​അഃ’ (Am Ah) (2025): ദി​ലീ​ഷ് പോ​ത്ത​ൻ പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം​ത​ന്നെ ക​വ​ന്ത ഗ്രാ​മ​മാ​ണ്. ഒ​രു മി​സി​ങ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ വേ​ഷം മാ​റി ക​വ​ന്ത​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ ക​ഥ​യാ​ണി​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ലോ​ട്ടി​ൽ ക​വ​ന്ത ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വൈ​റ​ലാ​യ ‘ക​വ​ന്ത സോ​ങ്ങി​ൽ’ (ക​ണ്ണെ​ത്താ ദൂ​ര​ത്ത് ക​ന​വി​ന്റെ ക​ന​ലു​ണ്ടേ

    നീ​ര​റ്റ ചോ​ല​യി​ലെ​ങ്ങോ ക​നി​വി​ന്റെ ഉ​റ​വു​ണ്ടേ... പ​ണ്ടാ​രും കാ​ണാ​ത്തൊ​രു കാ​വ​ന്താ... അ​ന്നാ​രും കേ​റാ​ത്തൊ​രു കാ​വ​ന്താ) ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത പ​ക​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ ടൈ​റ്റി​ൽ ഗാ​ന​മാ​യി ഇ​തൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ‘ഇ​യ്യോ​ബി​ന്‍റെ പു​സ്ത​കം’ (2014) എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ഫ​ഹ​ദ് ഫാ​സി​ലി​ന്‍റെ വി​ഖ്യാ​ത ഡ​യ​ലോ​ഗാ​യ ‘വി​ര​ലി​ന് എ​ന്ത് പ​റ്റി​യെ​ന്ന് ആ​രെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ മൂ​ന്നാ​റി​ലെ അ​ലോ​ഷി​ക്ക് കൈ ​കൊ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​തി’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന സീ​ൻ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത സ്ഥ​ല​വും ക​വ​ന്ത​യാ​ണ്. ക​ല്ലും മ​ണ്ണും നി​റ​ഞ്ഞ വ​ഴി ക​യ​റി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് കു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വെ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തെ മ​നോ​ഹ​ര ഫ്രെ​യി​മി​ലാ​ണ് ആ ​രം​ഗം അ​ഭ്ര​പാ​ളി​ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ച കാ​ഴ്ച​യാ​യി പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ക​ണ്ട​ത്.

    ക​വ​ന്ത​യു​ടെ സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ വാ​ഗ​മ​ൺ, ഉ​ളു​പ്പു​ണി, പു​ള​ളി​ക്കാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ള - ത​മി​ഴ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ളു​പ്പു​ണി​ക്ക് അ​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കാ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ തു​ര​ങ്കം (വെ​ള്ളാ​രം ചി​റ്റ). ഇ​ടു​ക്കി ഡാ​മി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം ചോ​റ്റു​പാ​റ - ഉ​ളു​പ്പു​ണി റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഒ​രു ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​യി​ലാ​ണ്.

    കോ​ട​മ​ഞ്ഞി​ൻ...​താ​ഴ്​​വ​ര​യി​ൽ....

    വാ​ഗ​മ​ൺ മ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ല​മേ​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ളു​പ്പു​ണി​യി​ൽ പോ​യ​വ​ർ ആ ​പേ​രേ പ​റ​യൂ. ക​വ​ന്ത​യും ഒ​രു ഹി​ഡ​ൻ സ്പോ​ട്ടാ​ണ്. വാ​ഗ​മ​ണി​ൽ വ​രു​ന്ന​വ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​പ്പോ​കു​ന്ന​യി​ടം. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സ്ഥ​ല​വും റൂ​ട്ടും എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല​രും വി​ട്ടു​ക​ള​യു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് ഉ​ളു​പ്പു​ണി​യും ക​വ​ന്ത​യും. നോ​ക്കെ​ത്താ ദൂ​രം വ്യാ​പി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളും മ​ല​ക​ളും കോ​ട​മ​ഞ്ഞും നി​റ​ഞ്ഞ ഗം​ഭീ​ര വൈ​ബ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ളു​പ്പു​ണി​യും ക​വ​ന്ത​യും. മ​ൺ​പാ​ത​ക​ളും ത​ണു​ത്ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ കാ​റ്റും ഒ​ക്കെ​യാ​യി ഒ​രു ര​ക്ഷ​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ. കോ​ട വ​ന്നു​മൂ​ടി​യാ​ൽ പി​ന്നെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പോ​ലും കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​കും. ഇ​ടു​ക്കി, മ​ല​ങ്ക​ര ഡാ​മു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​പൊ​ളി ദൃ​ശ്യം ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഉ​ളു​പ്പു​ണി​യു​ടെ തൊ​ട്ട് താ​ഴെ​യാ​ണ് ക​വ​ന്ത. ക​വ​ന്ത ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ ഇ​ടു​ക്കി വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ​ത്രേ. ഉ​ളു​പ്പു​ണി മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​വ​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് 2017ൽ ​ഒ​രു ജീ​പ്പ് ത​ല​കീ​ഴാ​യി മ​റി​ഞ്ഞ് അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​വ​ന്ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​ര​വും റൂ​ട്ടും

    യാ​ത്രാ​ദൂ​രം: ഏ​ക​ദേ​ശം 31.6 കി.​മീ.

    യാ​ത്രാ​സ​മ​യം: ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ (ട്രാ​ഫി​ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​റ്റം വ​രാം)

    യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗം: (സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​നം)

    പ്ര​ധാ​ന റൂ​ട്ട്: തൊ​ടു​പു​ഴ-​മൂ​ല​മ​റ്റം റോ​ഡ്, തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ല​മ​റ്റം-​കോ​ട്ട​മ​ല റോ​ഡ്.

    മൂ​ല​മ​റ്റ​ത്ത് നി​ന്ന് കോ​ട്ട​മ​ല റോ​ഡ് വ​ഴി ക​വ​ന്ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 9.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. കു​ടും​ബ​മാ​യി ബൈ​ക്കി​ലാ​ണ്​ പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ക​വ​ന്ത​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ടു​ത്തു വ​രെ സു​ഖ​മാ​യി പോ​കാം. വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ബൈ​ക്കും ക​യ​റും. മാ​രു​തി 800 വ​രെ ഇ​തി​ലേ ക​യ​റ്റി​യ ‘പു​ലി’​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. ഉ​ളു​പ്പു​ണി വ​ഴി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ്കൂ​ട്ട​റി​ലും ക​വ​ന്ത സീ​ന​റി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രാ​നാ​കും. അ​തെ​ല്ലാം ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ ഡ്രൈ​വി​ങ് സ്കി​ൽ​പോ​ലെ​യി​രി​ക്കും. അ​ത്ര കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ വാ​ഹ​നം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഒ​തു​ക്കി​യി​ട്ട് ന​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന​തോ സ​ഫാ​രി ജീ​പ്പു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തോ ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കും.

    ക​വ​ന്ത വെ​റു​മൊ​രു ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി​യെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രി​ട​മാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ട്ടും മ​ടി​ക്കാ​തെ യാ​ത്ര​പോ​കാ​ൻ പ​റ്റി​യൊ​രി​ട​മാ​ണ് ഈ ​പ​ച്ച​പ്പ് പു​ത​ച്ച സ്വ​പ്ന​ഭൂ​മി. എ​ഴു​തി വ​ർ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി അ​റി​ഞ്ഞ​തി​നു​മ​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഈ ​വി​സ്മ​യ​ഭൂ​മി നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ട ഇ​ട​മാ​ണ്.

