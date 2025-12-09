Begin typing your search above and press return to search.
    ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം...
    9 Dec 2025 10:57 AM IST
    9 Dec 2025 10:57 AM IST

    ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം വ​രി​ക​യാ​യ്... മത്രയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളും സഞ്ചാരിപ്പറവകളുമെത്തി

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ തീ​ര​ത്ത് അ​ണ​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി
    ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം വ​രി​ക​യാ​യ്... മത്രയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളും സഞ്ചാരിപ്പറവകളുമെത്തി
    മ​ത്ര കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ വി​രു​ന്നെ​ത്തി​യ സ​ഞ്ചാ​രി പ​റ​വ​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം എ​റി​ഞ്ഞു​ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

    മ​ത്ര: ഒ​മാ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ മ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​പ്പറ​വ​ക​ളും എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. മ​ത്ര കോ​ർ​ണീ​ഷി​ന്റെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ് വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ലു​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ക്കി​ളി​ൽ പ​ല​രും മ​ത്ര ചു​റ്റി​യ​ടി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടും അ​വ​യെ​ല്ലാം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യും മ​ത്ര​യു​ടെ തീ​ര​ക്കാ​ഴ്ച്ക​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ന്ന പോ​ലെ പ​ക​ർ​ത്തി​യു​മാ​ണ് വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​ട​ക്കം. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ക​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യ എ​ല്ലാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ തീ​ര​ത്ത​ടു​ത്തു തു​ട​ങ്ങി.

    മ​ത്ര സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ വി​ദേ​ശസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ


    ത​ണു​പ്പ് കാ​ല​മാ​യാ​ല്‍ മ​ത്ര കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ല്‍ പ​റ​ന്നെ​ത്താ​റു​ള്ള ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ​റ​ന്നെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തോ​ടെ മ​ത്ര കോ​ര്‍ണി​ഷി​ല്‍ പ​ക​ല്‍നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​റ​വ​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്. കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ന്‍റെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ വ​രു​ന്ന​വ​ര്‍‌ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ന​ല്‍കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ത്തി​പ്പ​റി​ച്ചും എ​റി​ഞ്ഞു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തു​ണ്ടു​ക​ൾ പ​റ​ന്നു​പി​ടി​ച്ചും ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ന്നും കാ​ണാ​ന്‍ വ​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​നം കു​ളി​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ക്ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍. ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​ഗ​ത​മാ​വു​തോ​ടെ വി​ദൂ​ര​ങ്ങ​ള്‍ താ​ണ്ടി​യാ​ണ് ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ൾ മ​ത്ര തീ​ര​ത്ത് എ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്. കോ​ര്‍ണി​ഷി​ലെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ക്ക് ഭം​ഗി​യേ​റ്റും വി​ധ​മാ​ണ് ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ക​ള​ക​ളാ​ര​വം. ശൈ​ത്യ​കാ​ലം വ​ന്ന​ണ​ഞ്ഞാ​ലു​ള്ള മ​ത്ര കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ലെ ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ക്ക് ഭം​ഗി​യൊ​ന്ന് വേ​റെ​ത്ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    അ​തി​രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ കോ​ര്‍ണി​ഷി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ക​ണ്ട് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും പ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. ചൂ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ് കു​ളി​ര്‍മ​യു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യും വി​മാ​നം വ​ഴി​യും വ​ന്ന​ണ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ളും ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളും വ​ന്ന​തോ​ടെ കോ​ര്‍ണി​ഷ് കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക വ​ര്‍ണ​മാ​ണി​പ്പോ​ള്‍. കി​ലോ മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം നീ​ണ്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കോ​ര്‍ണി​ഷി​ലെ ക​ട​ലോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ‌ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ക​ണ്ട് വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങു​ന്നു. ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ട ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ല്‍ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ലോ​കം മു​ഴു​ക്കെ ഒ​മാ​ന്‍റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ പ്ര​ചാ​ര​ക​രു​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത്ര പോ​ര്‍ട്ട് മു​ത​ൽ റി​യാം പാ​ര്‍ക്ക് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​കൂ​ടി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ത്ര കോ​ര്‍ണീ​ഷും പ​രി​സ​ര​വും ലോ​ക ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സ്ഥാ​നം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ പോ​വു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Tourists and migratory birds arrived in Matara
