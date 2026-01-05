നീല, പച്ച, ചുവപ്പ്....! ട്രെയിൻ കോച്ചുകളിലെ നിറവ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്text_fields
ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ട്രെയിനുകളിൽ കോച്ചുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കോച്ചുകൾക്ക് വെറുതെ ഏതെങ്കിലുമൊരു നിറം നൽകിയതല്ല. ഓരോ നിറത്തിനും അതിന്റേതായ കർത്തവ്യവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്.
1. നീല
ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനുകളിലെ കോച്ചുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന നിറം നീലയാണ്. മെറൂൺ നിറത്തിനെ പിന്തള്ളിയാണ് നീല ട്രെയിനുകളിൽ ഇടം നേടിയത്. നീല നിറം സാധാരണയായി എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത യാത്രയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജനറൽ കോച്ചുകൾക്കും സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾക്കുമാണ് നീല നിറം നൽകുന്നത്. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും പ്രവേശനക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിറമാണിത്. യാത്രക്കാർക്കും റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കേറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ നിറം സഹായിക്കുന്നു.
2. മെറൂൺ
ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു മെറൂൺ കോച്ചുകൾ. ഇത് ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ ക്ലാസിക് യുഗത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നീല നിറം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മെറൂൺ കോച്ചുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചില പഴയ ട്രെയിനുകളിലും പൈതൃക റൂട്ടുകളിലും ഇവ കാണപ്പെടുന്നു. മെറൂൺ പാരമ്പര്യത്തെയും ഗൃഹാതുരത്വത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളെ യാത്രക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണിത്.
3.പച്ച
ഗരീബ് രഥ് ട്രെയിനുകൾക്കും ചില പ്രത്യേക സർവീസുകൾക്കും സാധാരണയായി പച്ച കോച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗരീബ് രഥ് ട്രെയിനുകൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ എ.സി യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പച്ച നിറം ഈ ട്രെയിനുകളെ സാധാരണ സർവീസുകളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ട്രെയിനുകൾ ഉയർന്ന ചെലവുകളില്ലാതെ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
4. ചുവപ്പ്
ചുവപ്പ് നിറമുള്ള കോച്ചുകൾ സാധാരണയായി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കോച്ചുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ പ്രീമിയം സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ നിറം യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു. സുഖസൗകര്യങ്ങളോടും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള യാത്രയോടും ചുവപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീല കോച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കോച്ചുകളിൽ പലപ്പോഴും മികച്ച ഇന്റീരിയറുകളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.
മഞ്ഞ വരകളും അടയാളങ്ങളും
ചില കോച്ചുകളിൽ മഞ്ഞ വരകളോ അടയാളങ്ങളോ കാണാറില്ലേ, അവ അലങ്കാരമല്ല. മറിച്ച് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അടയാളങ്ങൾ ബ്രേക്ക് വാനുകൾ, ചരക്ക് വാനുകൾ, തുടങ്ങി മറ്റ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കോച്ചുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിളക്കമുള്ള മഞ്ഞ നിറം കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും ദൃശ്യപരത ഉറപ്പാക്കുന്നു. സുരക്ഷക്കും ലോജിസ്റ്റിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റെയിൽവേ ജീവനക്കാരെ ഈ കോച്ചുകൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register