Madhyamam
    8 Nov 2025 9:44 AM IST
    8 Nov 2025 9:44 AM IST

    ചൂ​ട് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി; വി​നോ​ദസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ൽ മെ​റി​ൻ ഷി​ഫ് നാ​ല് സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു
    ചൂ​ട് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി; വി​നോ​ദസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ൽ മെ​റി​ൻ ഷി​ഫ് നാ​ല് സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍

    ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    മ​ത്ര: ഒ​മാ​നി​ലെ ചൂ​ട് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ക്രൂ​​സ് ക​പ്പ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ത്ര സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു. ജ​ർ​മ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ടി.​യു.​ഐ ഓ​പ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന മെ​റി​ൻ ഷി​ഫ് -നാ​ല് എ​ന്ന ക്രൂ​​സ് ക​പ്പ​ലാ​ണ് മ​ത്ര​യി​ലെ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ലി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ മ​ത്ര​യി​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ സ​വാ​രി​ക്കി​ടെ


    ഇ​തോ​ടെ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി ആ​ളും ആ​ര​വ​വും ഒ​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്ര സൂ​ഖി​ന് ഉ​ത്സ​വഛാ​യ കൈ​വ​ന്നു. 2386 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് മെ​റി​ൻ ഷി​ഫ് ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലി​ന്റെ ലോ​ക സ​ഞ്ചാ​രം. മ​ത്ര കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ച്ചും സൂ​ഖി​ലൂ​ടെ അ​ല​സ​ഗ​മ​നം ന​ട​ത്തി​യും ക​പ്പ​ലി​ല്‍‌​നി​ന്നും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സൗ​ക​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ കോ​ര്‍ണീ​ഷി​ലൂ​ടെ ക​റ​ങ്ങി​യും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ നീ​ങ്ങി​യ​ത് വ​ര്‍ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സൂ​ഖി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​പ്പ​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ക​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര​ണം ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു.ക​പ്പ​ലു​ക​ള്‍ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് അ​റി​യി​ച്ച ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കാ​ന്‍സ​ല്‍ ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ച​ത് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളി​ല്‍ നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.അ​തേ​സ​മ​യം ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ലെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. കാ​ര്യ​മാ​യ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​ത്ര ടൂ​റി​സം ഏ​രി​യ​യി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രാ​യ ഫി​റോ​സ് അ​മ്രി മ​ട്ട​ന്നൂ​രും സ​ജീ​ര്‍ ഇ​രി​ക്കൂ​റും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ലാ​യ​തി​നാ​ല്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ധ്യാ​ഹ്ന വി​ശ്ര​മം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​റ​ന്നി​രു​ന്നു.

    വി​നോ​ദസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ മ​ത്ര​യി​ൽ ബ​സി​ൽ ന​ഗ​രം ചു​റ്റാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ



    പ​ഴ​യ പോ​ലെ​യു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല, ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യും വി​ല​പേ​ശി​യും കു​റ​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ക​ഞ്ച​ര്‍, ക​ര​കൗ​ശ​ല‌ വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ റ​ഫീ​ഖ് കു​രി​ക്ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​റെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ വി​പ​ണി ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ർ​മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, ഓ​സ്ട്രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ന്ന ക​പ്പ​ലി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ തു​റ​മു​ഖം വി​ട്ടു.

    TAGS:sulthan qaboosportsOman Newstourists
    News Summary - The hot weather has changed; the influx of tourists has begun
