    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു; ഒ​രു​ക്കാം, സു​ര​ക്ഷി​ത ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്

    • ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    • 2026 ഏ​പ്രി​ൽ 15 വ​രെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യം ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​നി​രി​​​ക്കേ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​നി ന​ല്ല ത​ണു​പ്പേ​റ്റ്​ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ടെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സു​ഖ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാം. ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​മെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ത്ത് ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. ശ​രീ​ര​ത്തി​നും മ​ന​സ്സി​നും പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വേ​കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. ആ​റു​മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ 2026 ഏ​പ്രി​ൽ 15 വ​രെ നീ​ളും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യു​ള്ള സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ പ​രി​പാ​ലി​ച്ചും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ന്യ​ജീ​വി-​പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട്ടം​വ​രു​ത്താ​തെ​യും ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി​യു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വൃ​ത്തി​യും ശു​ചി​ത്വ​വും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക​യും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ദോ​ഷം വ​രു​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ​

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും പെ​ർ​മി​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ സീ​സ​ൺ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക്യാ​മ്പ​ർ​മാ​ർ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം. സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണും വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ആ​കെ 2860 ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 1315 ലാ​ൻ​ഡ് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, 433 ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1112 ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നു​ള്ള ര​​ജി​​സ്​​ട്രേ​​ഷ​​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ​

    സീ​ലൈ​നി​ൽ വി​ളി​പ്പു​റ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മു​ണ്ട്, ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ക്ലി​നി​ക് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    ദോ​ഹ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് സീ​ലൈ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു വ​രെ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യും ആ​യി​രി​ക്കും ക്ലി​നി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​തി​വാ​ര ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ തു​ട​രും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 16ാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള എ​ച്ച്.​എം.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് സീ​ലൈ​നി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​വു​ന്ന​ത്.

    2026 ഏ​പ്രി​ൽ 15 വ​രെ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രും. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി, സീ​ലൈ​ൻ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്താ​ണ് ക്ലി​നി​ക് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​ൽ സീ​ലൈ​ൻ, ഖോ​ർ അ​ൽ അ​ദൈ​ദ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ബീ​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ക്യാ​മ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്കും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.


    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ക്യാ​മ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും സ്വി​മ്മി​ങ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും, ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സീ​ലൈ​ൻ ക്ലി​നി​ക് പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ​ക്ലി​നി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​യും ഒ​രു ന​ഴ്സി​ന്റെ​യും സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ക്ലി​നി​ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബീ​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ക്യാ​മ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, കൂ​ടാ​തെ സാ​ധാ​ര​ണ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഇ​വി​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സു​ക​ളു​ടെ ഗൗ​ര​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​വും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​ന​വും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണ​ൽ​ത്തി​ട്ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സീ​ലൈ​ൻ ക്ലി​നി​ക്കി​ലേ​ക്കോ സാ​ധാ​ര​ണ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ലൊ​ക്കേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കോ എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ലാ​ൻ​ഡി​ങ് സൈ​റ്റി​ലേ​ക്കോ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം രോ​ഗി​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

