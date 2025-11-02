Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightആ​വേ​ശ​മാ​യി ശൈ​ഖ്...
    Explore
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:35 AM IST

    ആ​വേ​ശ​മാ​യി ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വീ​ണ്ടും

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച്​ 22 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    ആ​വേ​ശ​മാ​യി ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വീ​ണ്ടും
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ല്‍ ആ​റാ​ടി​ക്കാ​ന്‍ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നു കൂ​ടി തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ല്‍ വ​ത്ബ​യി​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ 2026 മാ​ര്‍ച്ച് 22 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കും. നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യ്ക്കു പു​റ​മേ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ പ​രി​

    പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വും അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്ത​രി​ച്ച ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും ശാ​ശ്വ​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന യൂ​നി​യ​ന്‍ പ​രേ​ഡ്, 54ാമ​ത് യു.​എ.​ഇ യൂ​നി​യ​ന്‍ ദി​നാ​ഘോ​ഷം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ കൊ​ഴു​പ്പു കൂ​ട്ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ലോ​ട്ട മ​ല്‍സ​രം, ഫാ​ല്‍ക​ണ്‍റി മ​ല്‍സ​രം, സാ​യി​ദ് ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ടം, ഇ​മാ​റാ​ത്തി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ച​ക മ​ല്‍സ​രം, റ​മ​ദാ​ന്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​യും സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ വേ​ദി​യി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ വേ​ദി​യി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ഭോ​ജ​ന ശാ​ല​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ഷ്യ​ന്‍, യൂ​റോ​പ്യ​ന്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റു​ക​ളാ​ണ് ഫു​ഡ് കോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളൊ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പൂ​ര്‍വ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. ക്ലാ​സി​ക്, മോ​ഡി​ഫൈ​ഡ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലു​ണ്ട്.

    പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന​വും ലേ​സ​ര്‍ ഷോ​യും 6000 ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ ഷോ​യും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം. വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ല​ര്‍ച്ചെ ഒ​ന്നു​വ​രെ​യും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewscelebratesSheikh Zayed Festivalgulf news malayalam
    News Summary - Sheikh Zayed Festival returns with excitement
    Similar News
    Next Story
    X