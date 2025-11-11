Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം...
    Explore
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 9:31 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 1,47,000 പേ​ർ ജോ​ലി​ക്ക്​ ചേ​ർ​ന്നു
    സൗ​ദി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി
    cancel
    Listen to this Article




    യാം​ബു: സൗ​ദി ടൂ​റി​സം തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. 2020 മു​ത​ൽ 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ 1,47,000 സ്ത്രീ, ​പു​രു​ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വ​കു​പ്പ് (ഹ​ദ​ഫ്) ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. എ​ല്ലാ ടൂ​റി​സം ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രു സൗ​ദി റി​സ​പ്‌​ഷ​നി​സ്റ്റ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മം ഇ​തി​ന​കം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി​വ​ത്‌​ക​ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന ച​ട്ടം ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹ​ദ​ഫ് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തും ഏ​റെ വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. 8,450ല​ധി​കം ട്രെ​യ്നി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 85.1 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള 19 തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന ക​രാ​റി​ൽ ഹ​ദ​ഫ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.



    സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത​യും വി​ക​സ​ന​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​നും തൊ​ഴി​ൽ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും സൗ​ദി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വ​കു​പ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ഏ​റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tourism sectorsaudi labourssaudi tourismgulf news malayalam
    News Summary - Saudi Arabia boosts domestic tourism sector
    Similar News
    Next Story
    X