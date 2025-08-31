Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightഒരു ഒമാനി സർക്കീട്ട്
    Explore
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 2:42 PM IST

    ഒരു ഒമാനി സർക്കീട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരു ഒമാനി സർക്കീട്ട്
    cancel




    പ്ര​വാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് 2 വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്നു. മ​ന​സ്സ് വ​ല്ലാ​തെ ഒ​രു യാ​ത്ര​യെ കൊ​തി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് ദി​വ​സം പെ​രു​ന്നാ​ൾ അ​വ​ധി ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ, തു​ർ​ക്​​മി​നി​സ്ഥാ​ൻ, അ​ർ​മീ​നി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ വി​മാ​ന യാ​ത്രാ നി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. കു​ടെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ബ​ന്ധു​വി​ന്​ വ​രാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കാ​കാം യാ​ത്ര​യെ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​മാ​ൻ യാ​ത്ര​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മാ​യി സ​ഹ​പാ​ഠി​യാ​യ റാ​ശി​ദ് ഞാ​നും വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​വ​ൻ ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വി​മാ​ന​വും ഞാ​ൻ ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ബ​സും ബു​ക്ക് ചെ​യ്തു. മ​സ്​​ക​ത്തി​ൽ പ്രി​യ​സു​ഹൃ​ത്തും സ​ഹ​പാ​ഠി​യു​മാ​യ സു​ഹൈ​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ത​ന്നെ കാ​റെ​ടു​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്ക്​ ത​യ്യാ​റാ​യി. സു​ഹൃ​ത്തി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ യാ​ത്ര. അ​ന്ന്​ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 200 കി.​മീ​റ്റ​ർ അ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള വാ​ദി ഷാ​ബി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട്​ 5.20 ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ലെ ആ​ൾ സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. 2-3 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മി​നി​മം മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ലേ ആ ​സ്ഥ​ലം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റൂ​വെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​ശെ​യോ​ടെ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. വ​ഴി​യി​ൽ ബ​മ്മാ സി​ൻ​ക് ഹോ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പ​ണ്ടെ​പ്പോ​ഴോ ക​ട​ൽ​ക്ക​ര​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്ക പ​തി​ച്ച് ഉ​ണ്ടാ​യ വ​ലി​യ ഗ​ർ​ത്ത​മാ​ണി​തെ​ന്ന പ​ഴ​ങ്ക​ഥ വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ വ​ക​യു​ണ്ട്. ഉ​പ്പ് വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​ള്ള വ​ലി​യ കു​ള​ത്തി​ന്​ ചു​റ്റി​ലും പാ​ർ​ക്ക് സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ രാ​ത്രി നേ​രെ തി​രി​ച്ച​ത് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മ​ത്ര സൂ​ഖി​ലേ​ക്കാ​ണ്. നാ​ളെ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​വെ​ച്ച പോ​ലെ ഒ​മാ​നി ക​ന്ദൂ​റ വാ​ങ്ങി​ക്ക​ണം. സൂ​ഖി​ലെ ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് സെ​റ്റ് വാ​ങ്ങി തി​രി​ച്ച് താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. മ​ത്ര കോ​ർ​ണി​ഷ് വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു വി​ഷ​മം ബാ​ക്കി.

    പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് പു​തു​വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി ഈ​ദ് ഗാ​ഹി​ൽ ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് പേ​ര് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഒ​മാ​നി വ​സ്ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ശേ​ഷം സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ വി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക്. സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ന്റെ അ​മ്മാ​യി വി​ള​മ്പി​ത്ത​ന്ന പ്രാ​ത​ൽ ക​ഴി​ച്ചു. പെ​രു​ന്നാ​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ട​ലി​ന്​ വാ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഒ​രു ഡാ​മി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് ഉ​ള്ള വാ​ദി, ഇ​റ​ങ്ങി കു​ളി​ച്ചു, സു​ഖം!

    കു​ളി​ച്ചി​റ​ങ്ങി വ​ണ്ടി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ത​ള്ളി ത​ള്ളി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി. പെ​രു​ന്നാ​ൾ രാ​ത്രി ഭ​ക്ഷ​ണം മ​ല​യാ​ളി ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ക്കി. ഭ​ക്ഷ​ണ ചി​ല​വ് ദു​ബൈ പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് തോ​ന്നി​യ​ത്. രാ​ത്രി ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ് കി​ട​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ ഇ​റ​ങ്ങി. താ​പ​നി​ല ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സു​ഹൈ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ങ്കി​ലും 36 ഡി​ഗ്രി ഒ​ക്കെ അ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. നി​സ്​​വ ഫോ​ർ​ട്ട്, ചേ​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​സ്​​വ സൂ​ഖ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് യാ​ത്ര. ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. പു​രാ​ത​ന​മാ​യ ഒ​രു ഫോ​ർ​ട്ട് പ​രി​സ​രം. വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സു​കാ​ർ നി​ർ​മ്മി​ച്ച കോ​ട്ട​യാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​സ്​​വ സൂ​ഖി​ല ച​ന്ത പ്ര​ശ്സ്​​ത​മാ​ണ്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ അ​നു​ഭൂ​തി പ​ക​രു​ന്ന പ​ള്ളി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടു​ത്തെ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും ഹ​ൽ​വ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും ക​യ​റി രു​ചി​ച്ച് നോ​ക്കി. ശേ​ഷം ച​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി. നാ​ട​ൻ ച​ന്ത​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ നി​ല​ത്ത് പാ​യ വി​രി​ച്ച് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​നി ഒ​മാ​നി​ക​ൾ. വെ​ള്ള ക​ന്ദൂ​റ​യും ഒ​മാ​നി തൊ​പ്പി​യും അ​ണി​ഞ്ഞ് അ​ന്ത​സ്സാ​യി ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യ്യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ. വേ​റെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത കാ​ഴ്ച​യാ​ണി​ത്. ചൂ​ട​ക​റ്റാ​ൻ ക​രി​മ്പ് ജ്യൂ​സ് കു​ടി​ച്ചു. നാ​ട​ൻ സൂ​ഖ്​ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ച​ത് ഇ​തി​ലേ​റെ ന​ന​വു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണ്, മി​സ്ഫ അ​ൽ അ​ബ്രി​ഈ​നി​ലേ​ക്ക്. നി​സ്​​വ ഭാ​ഗ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു ഗ്രാ​മ​മാ​ണി​ത്. ചെ​റി​യ ചു​രം ക​യ​റി മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ചൂ​ടി​ൽ നേ​രി​യ ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ച്ചു. വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ വ്യൂ ​പോ​യി​ന്റ് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​യോ​ര​ത്ത് വ​ര​യാ​ടു​ക​ളെ ക​ണ്ട​ത് ആ​കാം​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ന​ട​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. വ​ലി​യ പാ​റ​യി​ടു​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണാം, താ​ഴ്ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​രു​വി ഒ​ഴു​കു​ന്നു. ഓ​ൾ​ഡ് വി​ല്ലേ​ജി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ നോ​ട്ടീ​സ് ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു; പ്രാ​യം ചെ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ 2010ൽ ​പു​തു​ക്കി പ​ണി​ത് ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​താ​ണ്. പ​ടി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ളം കാ​റ്റ് ത​ലോ​ടി, ന​ല്ല ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​റ​ക്കം ചെ​ന്ന്ചെ​ന്ന് ഇ​പ്പൊ ഒ​രു പു​ഴ കാ​ണാം. ചു​റ്റി​ലും ന​ല്ല പ​ച്ച​പ്പ്. ഈ​ന്ത​പ്പ​ന കൊ​ണ്ട് സ​മൃ​ദ്ധം. പ്ര​വാ​ച​ക ക​ഥ​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന തോ​ട്ടം. ന​ട​ന്ന് നീ​ങ്ങ​വെ പൂ​ത്ത് കാ​യ്ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​നാ​ർ, കു​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഴ​ക​ൾ, നാ​ര​ങ്ങ മ​രം അ​ങ്ങ​നെ പ​ല​തും.. മാ​വി​ൽ പൂ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​മ്പ​ഴം ക​ണ്ടാ​ൽ ആ​രാ​ണ് ഒ​രു ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞു നോ​ക്കാ​ത്ത​ത്? എ​റി​ഞ്ഞു, നാ​ലെ​ണ്ണം വീ​ഴ്ത്തി, ക​ഴു​കി ക​ഴി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത് അ​ത് മു​ഴു​വ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ തോ​ട്ടം ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്. പ​ക്ഷേ അ​ത് വ​ഴി പോ​കു​ന്ന ഒ​മാ​നി​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മേ പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല.

    അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം പേ​കാ​ൻ പ​റ്റാ​തി​രു​ന്ന വാ​ദി ഷാ​ബി​ലേ​ക്ക് രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ ഇ​റ​ങ്ങി. പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യേ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖ​ബൂ​സ് മ​സ്ജി​ദ് ക​ണ്ടി​റ​ങ്ങി. വാ​ദി ഷാ​ബ് ഉ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ത്തി. ന​ല്ല സ​മ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു, പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ചൂ​ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പോ​കു​ന്ന​ത് ഒ​രു പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. ഞാ​നൊ​ഴി​ച്ച് ര​ണ്ട് പേ​ർ​ക്കും ജാ​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി. ആ​കാ​ശം മു​ട്ടു​ന്ന ക​വാ​ടം ക​ണ​ക്കെ ആ​യി​രു​ന്നു മു​ക​ളി​ൽ നോ​ക്കി​യാ​ൽ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റി​യ​ത്. തീ​ര​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്താ​യി ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ പ​ർ​വ്വ​തം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. പ​ർ​വ്വ​തം ര​ണ്ടാ​യി പി​ള​ർ​ന്ന പോ​ല​ത്തെ ഒ​രു ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി. മ​ണ​ലി​ൽ കു​റ​ച്ച് ന​ട​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം, തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി. ക​ണ്ണെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​ത്ര ഭം​ഗി​യാ​ണ് ആ ​സ്ഥ​ല​ത്തെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ. വ​ലി​യ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ കു​റ​ച്ച് കൂ​ടി ന​ട​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും കു​ളി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. പ​ക്ഷേ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച സ്ഥ​ലം ഇ​തി​നും മു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്ന് ചെ​ല്ല​ണം. വേ​റെ വ​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​ൻ കു​റ​ച്ച് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു നോ​ക്കി, വേ​റെ ഒ​രു സം​ഘം തി​രി​ച്ച് ക​യ​റു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ടു. അ​വ​രെ വി​ളി​ച്ച് വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ പോ​യി. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി അ​റി​യാ​വു​ന്ന സു​ഹൈ​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച് വ​ഴി ചോ​ദി​ച്ച് അ​റി​ഞ്ഞു. വ​ഴി​യേ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് പാ​കി​യ സ്റ്റെ​പ്പ് കാ​ണാം. പ​തി​യെ താ​ഴെ എ​ത്തി പാ​റ​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. പ​ർ​വ്വ​ത​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​യ​ത് കൊ​ണ്ടാ​വാം, വെ​ള്ളം ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ക്ലി​യ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നൊ​രു​ങ്ങി. 30 അ​ടി​യേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ധൈ​ര്യം സം​ഭ​രി​ച്ച് ചാ​ടി.

    പാ​റ തി​രി​ച്ച് ക​യ​റാ​ൻ വ​ള്ളി കെ​ട്ടി വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, അ​തി​ൽ പി​ടി​ച്ച് ക​യ​റി. താ​ഴെ ഒ​രു തു​ര​ങ്കം കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ടു​ക്കം ചെ​ല്ലും​തോ​റും പ്ര​കാ​ശം കു​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ശേ​ഷം ക​ണ്ട​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നേ​വ​രെ കാ​ണാ​ത്ത മാ​യാ​ജാ​ലം ക​ണ​ക്കെ​യു​ള്ള കാ​ഴ്ച. പാ​റ കൊ​ണ്ട് ഇ​ടു​ങ്ങി​യ ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ൽ ത​ല മാ​ത്രം നീ​ക്കി പോ​കു​ന്ന സ​മ​യം, അ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ള്ളം ഒ​രു മേ​ഘം പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങു​ന്നു, അ​തി​ന്റെ ചി​ത്രം എ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഒ​മാ​നി​ലെ കാ​ണേ​ണ്ട ഒ​രു കി​ടി​ല​ൻ സ്പോ​ട്ട് ആ​ണി​തെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travel experienceOmangulf news malayalam
    News Summary - Oman travell
    Similar News
    Next Story
    X