Madhyamam
    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യി​ലേ​റെ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യി​ലേ​റെ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: വേ​ൾ​ഡ് ടൂ​റി​സം ഡേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം 2024ൽ ​ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യോ​ളം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് എ​ട്ട് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024 ൽ ​വി​ദേ​ശ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച തു​ക 168.5 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 19 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന ആ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024 ൽ ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ മൊ​ത്തം എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 11.6 കോ​ടി ആ​യി. 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​റ് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന. മൊ​ത്തം ടൂ​റി​സം ചെ​ല​വു​ക​ൾ 284 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 11 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി.

    യു.​എ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ 2025 മേ​യ് വേ​ൾ​ഡ് ടൂ​റി​സം ബാ​രോ​മീ​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​രം 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​ന വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​താ​യാ​ണ് റാ​ങ്ക് ചെ​യ്ത​ത്. 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​ര​വു​ക​ൾ കോ​വി​ഡി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 102 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​ധി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന് ​യു.​എ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വേ​ൾ​ഡ് ടൂ​റി​സം ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 'ടൂ​റി​സ​വും സു​സ്ഥി​ര പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വും' എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്ക് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

