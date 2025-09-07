Begin typing your search above and press return to search.
    7 Sept 2025 12:46 PM IST
    7 Sept 2025 12:46 PM IST

    മാങ്കുളം; സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടഭൂമി

    ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും എ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ
    One of the rivers in Mankulam Panchayat
    മാ​ങ്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പു​ഴ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്

    അ​ടി​മാ​ലി: അ​ടു​ത്ത​കാ​ലം വ​രെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജീ​വി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​കി​ട​ന്ന മാ​ങ്കു​ളം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ഭൂ​മി​യാ​ണി​ന്ന്. വെ​ള​ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സാ​ഹ​സി​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ ട്ര​ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പു​ഴ​ക​ളും അ​രു​വി​ക​ളും ഭൂ ​പ്ര​കൃ​തി​യു​മാ​ണ് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട ഭൂ​മി​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​ത്.​

    നാ​ല് വ​ശ​ങ്ങ​ളും വ​ന​ത്താ​ല്‍ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ങ്കു​ളം മൂ​ന്നാ​റി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്.​സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യാ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മാ​ങ്കു​ള​ത്തേ​ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ്.

    കു​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​

    ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​ന്‍പ് വ​രെ മാ​ങ്കു​ളം കു​ഗ്രാ​മ​മാ​യാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.2001 ല്‍ ​മൂ​ന്നാ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ വി​ഭ​ജി​ച്ച് മാ​ങ്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​ക​സ​ന പാ​ത​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നാ​റി​ന്റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും മാ​ങ്കു​ളം വ​രെ​യു​ള​ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തെ തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    ​എ​ന്നാ​ല്‍ മാ​ങ്കു​ളം മു​ത​ല്‍ ആ​ന​കു​ളം വ​രെ​യു​ള​ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ചൂ​ടു​ള​ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റ​ബ​ര്‍ കൃ​ഷി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി റ​ബ​ര്‍ കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കി​യ​തും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്.​ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മാ​ങ്കു​ളം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.1965 മു​ത​ല്‍ ഇ​വി​ടെ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ​ത്തി.​ക​ണ്ണ​ന്‍ ദേ​വ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ നി​ന്നും മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി 1980 ല്‍ 1200 ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​യി ഇ​വി​ടം വ​ള​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​വി​ട​ത്തെ മൊ​ത്തം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ല്‍ 22 ശ​ത​മാ​നം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ത് കാ​ര​ണം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വീ​ത​രീ​തി​യും ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​ല്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള​ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദേ​ശി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള​ള​വ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്നു.14 ആ​ദി​വാ​സി സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ള​ള​ത്.

    123 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ചു​റ്റ​ള​വി​ല്‍ വ്യാ​പി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന മാ​ങ്കു​ള​ത്തെ, ക​രി​ന്തി​രി,ന​ല്ല​ത​ണ്ണി,മേ​നാ​ച്ചേ​രി പു​ഴ​ക​ളാ​ണ് സു​ന്ദ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.​വ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ഉ​ത്​​ഭ​വി​ച്ച് പെ​രി​യാ​റി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​ഴ​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്.​ന​ക്ഷ​ത്ര​കു​ത്ത്,പെ​രു​മ്പ​ന്‍കു​ത്ത്,കോ​ഴി​വാ​ല​ന്‍കു​ത്ത്, 33 വെ​ള​ള​ച്ചാ​ട്ടം ,ചി​ന്നാ​ര്‍കു​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 11 അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര വെ​ള​ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത.​നാ​ല് വ​ശ​വും വ​ന​ത്താ​ല്‍ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട,അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ളോ മാ​ലി​ന്യ​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശം, ശു​ദ്ധ​ജ​ല​വും മ​ലി​ന​മാ​കാ​ത്ത വാ​യു​വു​ള​ള പ്ര​ദേ​ശം, രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഓ​ര്‍ഗാ​നി​ക് സ​ര്‍ട്ടി​ഫൈ​ഡ് വി​ല്ലേ​ജ് എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തെ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യും മാ​ങ്കു​ള​ത്തി​നു​ണ്ട്.​നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ഹ​സി​ക ട്ര​ക്കി​ങ്,ഡീ​പ്പ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ട്ര​ക്കി​ങ്,ഏ​ക്കോ ടൂ​റി​സം ,കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ വി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ആ​ന​കു​ളം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മാ​ങ്കു​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

