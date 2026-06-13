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    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 9:05 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 9:05 PM IST

    ഒരിക്കൽ പോയാൽ മനസ്സിൽ കുടിയേറും; മലബാറിന്റെ ഊട്ടിയെ അറിയാം...

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    ഒരിക്കൽ പോയാൽ മനസ്സിൽ കുടിയേറും; മലബാറിന്റെ ഊട്ടിയെ അറിയാം...
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    കോടമഞ്ഞിന്റെ പുതപ്പണിഞ്ഞ ഒരു ഹരിതഭൂമിയാണ് കക്കയം. വടക്കൻ പാട്ടുകൾക്ക് പേരുകേട്ട മലബാറിന്റെ മാറിടത്തിലെ ഹരിതഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. ഒരിക്കൽ അവിടെയെത്തിയാൽ മലകളും കാടും വെള്ളച്ചാട്ടവും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വിളി കേൾക്കും, തിരിച്ചുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വിളി.

    കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുടെ കൈവഴികളെ ഒരുമിച്ചുചേർത്ത് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനായി നിർമിച്ച അണക്കെട്ടാണ് കക്കയം ഡാം. കുറ്റ്യാടി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിക്കായി നിർമിച്ച ഡാമിന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ഹൈഡൽ ടൂറിസം സെന്റർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജലസംഭരണിയുടെ പരപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന മാനവും ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളും മൂടൽമഞ്ഞും ഇവിടെ കാണാനാകും. അതുകൊണ്ടാവാം ഈ പ്രദേശത്തെ 'മലബാറിന്റെ ഊട്ടി' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

    ഡാം സൈറ്റിൽനിന്ന് അൽപം നടന്നാൽ കാടിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഡാം സൈറ്റിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തെത്താം. മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒഴുക്കാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുണ്ടാവുക. പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് വെള്ളിനൂലുകൾ പോലെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ജലധാര.

    കക്കയത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽനിന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കക്കയം. ബാലുശ്ശേരി-തലയാട് വഴിയും പേരാമ്പ്ര-കൂരാച്ചുണ്ട് വഴിയും കക്കയത്ത് എത്താം. സ്വന്തം വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് ബാലുശ്ശേരി എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക്-തലയാട് വഴി കക്കയം ടൗണിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവിസുണ്ട്. കക്കയം ടൗണിൽനിന്ന് ഡാം സൈറ്റിലേക്ക് 14 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്, ഇത് മുഴുവനും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്.

    പച്ചപ്പട്ടു വിരിച്ച തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ, അവയ്ക്കിടയിലൂടെ വളഞ്ഞുപോകുന്ന റോഡ്, ഇടയ്ക്കിടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഇറങ്ങിവന്ന് വഴി മറയ്ക്കുന്ന അനുഭവം - ഇതാണ് ഡാമിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരപാതയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ട്രക്കിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആകർഷകമായ പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. എന്നാൽ, ഈ സൗന്ദര്യത്തിനൊപ്പം ഒരു മുന്നറിയിപ്പും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കക്കയം ഡാം, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡാം സൈറ്റ് റോഡ് അപകടകരമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഈ കയറ്റം കൂടുതൽ വഴുവഴുപ്പുള്ളതും അപകടകരവുമാകും.

    സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോൾ കക്കയത്തിന്റെ മലനിരകൾക്ക് മേൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ഇറങ്ങി നിൽക്കും. വരണ്ട നഗരജീവിതത്തിൽനിന്ന് അൽപം മോചനം തേടുന്നവർക്ക്, കക്കയം ഒരു അഭയസ്ഥാനമാണ്. കാടും കോടമഞ്ഞും ഒത്തുചേരുന്ന ഭൂമികയിലേക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും. ഇവയെല്ലാം മലബാറിന്റെ മനോഹരമായ മുഖമാണെന്ന് പറയാം.

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    TAGS:travelstouristsKakkayam Dam siteKerala NewsKozhikode
    News Summary - Once you go, it will stay in your mind; you will know Ooty of Malabar...
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