Madhyamam
    Explore
    28 Feb 2026 9:09 AM IST
    date_range 28 Feb 2026 9:09 AM IST

    റമദാൻ രാവുകളിൽ ആവേശം പകർന്ന് ജിദ്ദ വാട്ടർഫ്രണ്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു

    റമദാൻ രാവുകളിൽ ആവേശം പകർന്ന് ജിദ്ദ വാട്ടർഫ്രണ്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു
    ജി​ദ്ദ വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ​യും പ​രി​സ​ര​ത്തി​​ന്റെ​യും റ​മ​ദാ​ൻ രാ​ത്രി​കാ​ല ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച

    ജി​ദ്ദ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ജി​ദ്ദ വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് മാ​റു​ന്നു. വി​നോ​ദം, കാ​യി​കം, ക​ല, ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​​ന്റെ തീ​ര​ത്ത് വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ത, ഇ​ഫ്താ​റി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​ലാ​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ട​മാ​ണ്. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​കാ​ശ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ഭം​ഗി ന​ൽ​കു​ന്നു. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സാം​സ്കാ​രി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ലാ​ൻ​ഡ്‌​മാ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജി​ദ്ദ വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ടി​​ന്റെ പ​ദ​വി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വി​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​ണ്. ഹെൻറി മൂ​ർ, ജോ​വാ​ൻ മി​റോ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശ്വ​പ്ര​സി​ദ്ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ശി​ല്പ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നി​നൊ​പ്പം ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടി ന​ൽ​കു​ന്നു. രാ​ത്രി വൈ​കു​ന്തോ​റും വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ടി​ൽ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. റ​മ​ദാ​ൻ തീ​മി​ലു​ള്ള അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി ക​ട​ലി​​ന്റെ ശാ​ന്ത​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വൈ​കി​യ വേ​ള​ക​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ടി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള വി​ക​സി​ത​മാ​യ ആ​തി​ഥേ​യ മേ​ഖ​ല​യും ഈ ​ടൂ​റി​സം മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ കാ​ല​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, നി​ര​വ​ധി ക​ഫേ​ക​ൾ, റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ജി​ദ്ദ​യെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

