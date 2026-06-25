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    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 3:19 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 3:30 PM IST

    കൈയിൽ 16 പാസ്പോർട്ടുകൾ; ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ 245 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞൻ; വിഡിയോ

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    കൈയിൽ 16 പാസ്പോർട്ടുകൾ; ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ 245 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞൻ; വിഡിയോ
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    ബെന്നി പ്രസാദ്

    യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പാസ്‌പോർട്ടിൽ പതിക്കുന്ന ഓരോ സീലുകളും വലിയ നിധിയായാണ് കാണുന്നത്. സംഗീതജ്ഞനായ ബെന്നി പ്രസാദിന്റെ കൈയിൽ അത്തരത്തിൽ 16 പാസ്‌പോർട്ടുകളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചവരിൽ ഒരാളായ ബെന്നി പ്രസാദ് തന്റെ ഈ അവിശ്വസനീയമായ യാത്രാവിവരങ്ങൾ ഒരു വിഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

    വിഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ, വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന യാത്രകളാൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച, വിസകളും ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റാമ്പുകളും നിറഞ്ഞ വലിയൊരു കെട്ട് ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ ബെന്നി പ്രസാദ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. "ഇതാണ് എന്‍റെ പാസ്‌പോർട്ട്," എന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം, താൻ വർഷങ്ങളായി ശേഖരിച്ച പാസ്‌പോർട്ടുകളുടെ കെട്ടാണിതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. പിന്നീട് തന്റെ നേട്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: "ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു. ആറ് വർഷവും ആറ് മാസവും 22 ദിവസവും കൊണ്ട് അന്റാർട്ടിക്ക ഉൾപ്പെടെ 245 രാജ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സന്ദർശിച്ചത്," ബെന്നി പ്രസാദ് പറയുന്നു.

    പാസ്‌പോർട്ട് പേജുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വർണാഭമായ ഇമിഗ്രേഷൻ സ്റ്റാമ്പുകളും വിസകളും എൻട്രി പെർമിറ്റുകളും കാണാം. ചില പേജുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരിടം പോലുമില്ല. മറ്റു ചില പേജുകൾ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കത്താൽ മഞ്ഞനിറമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

    ബെന്നി പ്രസാദിന്റെ പാസ്‌പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണവും ഈ നേട്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ്. യാത്രയുടെ ഒരു 'ജീവിക്കുന്ന സ്മാരകം' എന്നാണ് പലരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ പിന്നിടാൻ ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും പാസ്‌പോർട്ട് വെറുമൊരു യാത്രാ രേഖയാണെങ്കിൽ, ബെന്നി പ്രസാദിന് അത് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ ചരിത്രരേഖയാണ്.

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    TAGS:passportExploreTravel Storymusician
    News Summary - Indian musician who visited 245 countries in the shortest time
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