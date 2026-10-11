ഉത്സവങ്ങളുടെ ഉത്സവം: നാഗാലാൻഡിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പായി 'ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ'; എങ്ങനെ പോകാം...text_fields
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും ചരിത്രപാരമ്പര്യവും വാനോളം ഉയർത്തുന്ന പ്രസിദ്ധമായ 'ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ 2026' പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാഗാലാൻഡ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാംസ്കാരിക മാമാങ്കം 2026 ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ നാഗാലാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കൊഹിമക്കടുത്തുള്ള കിസാമ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ (Kisama Heritage Village) വച്ച് നടക്കും. 'ഉത്സവങ്ങളുടെ ഉത്സവം' (Festival of Festivals) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മേളയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
എന്താണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ?
നാഗാലാൻഡിലെ വിവിധ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ പരമ്പരാഗത പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും നിലനിർത്തുന്നതിനും അവ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 2000ത്തിലാണ് നാഗാലാൻഡ് സർക്കാർ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചത്. നാഗാ ഗോത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിലും നാടോടിക്കഥകളിലും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള 'ഹോൺബിൽ' (വേഴാമ്പൽ) എന്ന പക്ഷിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉത്സവത്തിന് പേര് ലഭിച്ചത്.
നാഗാലാൻഡിലെ 16ലധികം പ്രമുഖ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേരുന്ന അപൂർവ്വ സംഗമമാണിത്. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുള്ള ഗോത്രനൃത്തങ്ങൾ, യുദ്ധനൃത്തങ്ങൾ (War Dances), നാടൻ പാട്ടുകൾ, പരമ്പരാഗത കായിക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ഇതുകൂടാതെ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള റോക്ക് ബാൻഡുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 'ഹോൺബിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റോക്ക് ഫെസ്റ്റ്', ലോകപ്രശസ്തമായ 'കിങ് ചില്ലി' (ഭൂത് ജോലോക്കിയ മുളക് തിന്നുന്ന മത്സരം), കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം, പരമ്പരാഗത നാഗാ വിഭവങ്ങൾ രുചിച്ചറിയാനുള്ള ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ എന്നിവ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോയി വരാം?
കേരളത്തിൽ നിന്നും നാഗാലാൻഡിലേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വിമാന മാർഗ്ഗമോ തീവണ്ടി മാർഗ്ഗമോ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.
വിമാന മാർഗ്ഗം
ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതിന് സമീപത്തുള്ള വിമാനത്താവളം ദിമാപൂർ എയർപോർട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുവഹാത്തി (Guwahati Airport). കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുവാഹത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൊൽക്കത്ത വഴി ദിമാപൂരിലേക്ക് കണക്റ്റിങ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് കിസാമയിലേക്ക് (കൊഹിമ) ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ബസ് മാർഗ്ഗം 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാം.
ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം
ദിമാപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് സമീപത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. കേരളത്തിൽ നിന്നും (തിരുവനന്തപുരം/എറണാകുളം/പാലക്കാട്) ഗുവഹാത്തിയിലേക്കോ (Guwahati) ദിബ്രുഗഢിലേക്കോ (Dibrugarh) പോകുന്ന പ്രതിവാര/ദിനേനയുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ കയറാം (ഉദാഹരണത്തിന്: Thiruvananthapuram-Silchar Express, Arokonam/Ernakulam-Dibrugarh Express). ഗുവഹാത്തിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ദിമാപൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പിടിക്കാം. ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് കൊഹിമയിലേക്ക് സർവീസ് ടാക്സികൾ ലഭ്യമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
നാഗാലാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് (ILP) നിർബന്ധമാണ്. നാഗാലാൻഡ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (eILP Nagaland) വഴി ഓൺലൈനായി മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കാം. ദിമാപൂർ എയർപോർട്ടിലോ കൊൽക്കത്ത, ഗുവഹാത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലെ നാഗാലാൻഡ് ഹൗസുകളിൽ നിന്നോ നേരിട്ടും പെർമിറ്റ് കൈപ്പറ്റാം.
താമസസൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും
ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് നാഗാലാൻഡിൽ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതിനാൽ ഹോംസ്റ്റേകളും ഹോട്ടലുകളും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കിസാമ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിന് സമീപത്തായി നിർമിക്കുന്ന 'ടെന്റ് സിറ്റികളിൽ' (Camping) താമസിക്കുന്നത് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. നാഗാലാൻഡിന്റെ തനതായ മുളകുവിഭവങ്ങൾ, പുകച്ച ഇറച്ചി (Smoked Meat), മുളങ്കുഴലിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവക്ക് പുറമെ സാധാരണ ഏഷ്യൻ, ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങളും മേളയിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നാഗാലാൻഡിൽ ശക്തമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് കാറ്റും തണുപ്പും പ്രതിരോധിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കരുതാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതിഭംഗിയും വേറിട്ട സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് 2026 ഡിസംബറിലെ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും.
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