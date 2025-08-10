Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ചരിത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം രചിക്കുന്ന ഫയ

    ചരിത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം രചിക്കുന്ന ഫയ
    ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ൽ ഫ​യ സൈ​റ്റി​ൽ 210,000 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ രേ​ഖ​യു​ണ്ട്

    മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ൾ കേ​വ​ലം മ​ണ​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ കേ​ട്ട​റി​വു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് മാ​ത്രം ഉ​രു​തി​രി​യു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​റ്റി​നോ​ളം മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​റി​ഞ്ഞ​വ​രി​ല്ല എ​ന്നു ത​ന്നെ പ​റ​യാം. മ​ണ്ണ​ര​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ താ​ളു​ക​ൾ മ​റി​ച്ച് കാ​റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞ ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ട്ടാ​ണ് ഈ​ത്ത​പ്പ​ന​ക​ളി​ൽ മ​ധു​രം തു​ളു​മ്പി​യ​ത്. ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യി​ച്ചു തീ​രാ​ത്ത പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് മ​രു​ഭൂ​മി. മ​നു​ഷ്യ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച് വെ​ച്ച പാ​ത​ക​ൾ​ക്കു മേ​ലെ മ​ണ​ൽ​ക്കൂ​ന​ക​ൾ കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ണ്ട്. യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ലോ​ക ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ക​യാ​ണ് ഫ​യ പാ​ലി​യോ​ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പ്. ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​മ​രു​ഭൂ​മി, 2,10,000 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​നു​ഷ്യ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്കം​ചെ​ന്ന താ​ഴ്വ​ര കൂ​ടി​യാ​ണ്. 2024 ൽ ‘​സാം​സ്കാ​രി​ക ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നാ​മ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ പാ​ലി​യോ​ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്കേ​പ്പ് ഇ​പ്പോ​ൾ യു​നെ​സ്കോ വേ​ൾ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രാ​വ​സ്തു സ​മൃ​ദ്ധി​ക്ക് പു​റ​മെ ആ​ദി​മ മ​നു​ഷ്യ​ർ വ​ര​ണ്ട കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ച്ചു, തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ കു​ടി​യേ​റി, പ​രി​ണ​മി​ച്ചു, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ധാ​ര​ണ​യെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടം. ഷാ​ർ​ജ ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യും (എ​സ്.​എ.​എ), ട്യൂ​ബിം​ഗ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും ഓ​ക്‌​സ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് ബ്രൂ​ക്ക്‌​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​യ ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നീ​രു​റ​വ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന വെ​ള്ളം, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തീ​ക്ക​ല്ല് പോ​ലു​ള്ള അ​സം​സ്‌​കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ​ല​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​നു​ഷ്യ​ന് ഇ​വി​ടെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ, ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ഫ​യ സൈ​റ്റ് കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് 18 വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ളി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഭൂ​മി, ഓ​രോ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു, കൂ​ടാ​തെ ആ​ദ്യ​കാ​ല മ​നു​ഷ്യ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പു​രാ​ത​ന മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ​ദ​മാ​യ രേ​ഖ കൈ​വ​ശം വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഫ​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ ധാ​ര​ണ ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഫ​യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, അ​തി​ന്‍റെ പൈ​തൃ​ക​മൂ​ല്യം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും 2024 മു​ത​ൽ 2030 വ​രെ സ​മ​ഗ്ര മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ പ​ദ്ധ​തി യു.​എ.​ഇ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പാ​രീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യു​നെ​സ്കോ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 47-ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ അ​ൽ ഫ​യ്യ സൈ​റ്റി​നെ ‘ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ യു.​എ.​ഇ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക, ശാ​സ്ത്ര ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ലിം ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക, ശാ​സ്ത്ര ക​മ്മീ​ഷ​ന്‍റെ​യും പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച യു​നെ​സ്കോ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​മി​റാ​ത്തി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്.

    ഷാ​ർ​ജ ആ​ന്‍റി​ക്വി​റ്റീ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ ബി​ൻ​ത് സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫീ​സും അ​ൽ-​ഫ​യ്യ സൈ​റ്റി​നെ യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തു വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. അ​ൽ-​ഫ​യ്യ സൈ​റ്റി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​ഗോ​ള ശാ​സ്ത്ര പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ പ​രി​ണാ​മ യാ​ത്ര​ക്കും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും തെ​ളി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​

    ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ൽ ഫ​യ സൈ​റ്റി​ൽ 210,000 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ രേ​ഖ​യു​ണ്ട്. വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ, ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു, അ​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​രു​റ​വ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണം, തീ​ക്ക​ല്ലി​ന്‍റെ ല​ഭ്യ​ത, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.​ച​രി​ത്രാ​തീ​ത കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു താ​വ​ള​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സ്ഥ​ലം, മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നും, ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും, പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട​ലി​നും തെ​ളി​വാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. യു.​എ.​ഇ 2024 മു​ത​ൽ 2030 വ​രെ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്, ഇ​ത് സൈ​റ്റി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ഭാ​വി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ, അ​ധ്യാ​പ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കും.

