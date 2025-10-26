Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightക്രീക്കിന്​ നടുവിൽ...
    Explore
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 7:56 AM IST

    ക്രീക്കിന്​ നടുവിൽ ദുബൈയിൽ കലാ മ്യൂസിയം വരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    വെള്ളത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന കേന്ദ്രം പുതിയ ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകും
    ക്രീക്കിന്​ നടുവിൽ ദുബൈയിൽ കലാ മ്യൂസിയം വരുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര അ​ദ്ഭു​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ​ര​മാ​യ ദു​ബൈ​യി​ൽ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു വി​സ്മ​യ​ക​ര​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം കൂ​ടി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. ‘ദു​മ’ എ​ന്ന ദു​ബൈ ആ​ർ​ട്​​സ്​ മ്യൂ​സി​യ​മാ​ണ്​ ദു​ബൈ ക്രീ​ക്കി​ലെ ജ​ല​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ദു​ബൈ ക്രീ​ക്കി​ലെ ദ്വീ​പി​ലാ​ണ്​ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ രൂ​പ​ഭം​ഗി​യോ​ടെ മ്യൂ​സി​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക ക​ല​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള ആ​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി ​മ്യൂ​സി​യം മാ​റു​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ​യു​ടെ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യെ​യും ആ​ത്മാ​വി​നെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ദു​മ’, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ല​ക​ളു​ടെ​യും ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. .ദു​ബൈ​യു​ടെ മു​ത്തു​വാ​ര​ൽ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന മു​ത്തി​ന്‍റെ​യും ചി​പ്പി​യു​ടെ​യും രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​രും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ഒ​രു ലൈ​ബ്ര​റി, റ​സ്റ്റ​ാറ​ന്റ്, ക​ഫെ, ദു​ബൈ ക്രീ​ക്കി​നെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​വു​ന്ന ഒ​രു സ്ഥ​ല​മാ​യി ‘ദു​മ’ മാ​റു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUAE NewsSharjah Art Museumgulf news malayalam
    News Summary - Dubai's art museum is coming to the middle of the creek
    Similar News
    Next Story
    X