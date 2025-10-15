Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightദു​ബൈ ഗ്ലോ​ബ​ൽ...
    Explore
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 8:06 AM IST

    ദു​ബൈ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ ഇ​ന്ന്​ തു​റ​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ ഒരു കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്​ ഇ​ന്ന്​ തു​റ​ക്കും
    cancel

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 30ാം സീ​സ​ണ്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ 1 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘ഡ്രീം ​ദു​ബൈ’​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ലും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ലും മാ​സ​ത്തി​ലും മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ലു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ന​റ​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. എ​ല്ലാ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും മെ​യി​ൻ സ്​​റ്റേ​ജി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്​ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    കാ​ഷ്​ റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഐ​ഫോ​ണു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണം, കാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് അ​ട​ങ്ങി​യ ര​സീ​ത് ല​ഭി​ക്കും. കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡും ലി​ങ്കും അ​ട​ങ്ങി​യ ഇ-​ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രൈ​സ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ ​ആ​ഴ്ച​യി​ലെ​യും അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 30ാം സീ​സ​ൺ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഞാ​യ​ർ​മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം​വ​രെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 25 ദി​ർ​ഹ​മും വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 30 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സ് വ​രെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും 65 വ​യ​സ്സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഡ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) പ്ര​ത്യേ​ക ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ല്​ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ​സ്​ റൂ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന​ക​ത്ത്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ അ​ബ്ര സ​ർ​വി​സും ആ​ർ.​ടി.​എ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaiglobal villageUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - Dubai Global Village opens today
    Similar News
    Next Story
    X