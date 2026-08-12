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    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 4:18 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 4:18 PM IST

    രാത്രിയിലും വന്യജീവികളെ കാണാം; ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ മരുഭൂമി നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് അനുമതി

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    രാത്രിയിലും വന്യജീവികളെ കാണാം; ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ മരുഭൂമി നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് അനുമതി
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    ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിലെ ബനസ്‌കാന്ത ജില്ലയിലെ ദീസയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ മരുഭൂമി പ്രമേയത്തിലുള്ള ഡ്രൈവ്-ത്രൂ നൈറ്റ് സഫാരിക്കും സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനും കേന്ദ്ര മൃഗശാല അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഗുജറാത്ത് വനംവകുപ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വന്യജീവി സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വടക്കൻ ഗുജറാത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ്.

    ജുന ദീസയിലെ ഏകദേശം 103 ഹെക്ടർ സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണ് പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നത്. കേന്ദ്ര മൃഗശാല അതോറിറ്റി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് ഏകദേശം 542.14 കോടി രൂപയാണ്. ഏകദേശം 83 ഇനങ്ങളിലായി 2,700ഓളം തദ്ദേശീയവും വിദേശീയവുമായ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

    സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം രാത്രികാല ജീവികളെ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച എൻക്ലോഷറുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള നൈറ്റ് സഫാരിയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. പ്രത്യേക പകൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനൊപ്പം അഞ്ച് നൈറ്റ് സഫാരി എൻക്ലോഷറുകളും ഒരുക്കും.

    മരുഭൂമി ആവാസവ്യവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത വരണ്ട ഭൂപ്രകൃതിയിലാണ് പാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. ചിങ്കാര, കൃഷ്ണമൃഗം, ഇന്ത്യൻ കാട്ടുകഴുത, ഏഷ്യാറ്റിക് സിംഹം, പുള്ളിപ്പുലി എന്നിവക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ മുള്ളൻപന്നി, ഇന്ത്യൻ മുയൽ, ഹെഡ്ജ്ഹോഗ്, മരുഭൂമി മുയൽ, സ്ലോത്ത് കരടി, കാരക്കൽ, ഇന്ത്യൻ ചെന്നായ, ഗോൾഡൻ ജാക്കൽ, വരയൻ കഴുതപ്പുലി, ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി കുറുക്കൻ തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും.

    ആഫ്രിക്കൻ ഇനങ്ങളായ അംഗോളൻ ജിറാഫ്, ഗ്രീവിയുടെ സീബ്ര, സ്കിമിറ്റാർ ഓറിക്സ്, ആഫ്രിക്കൻ കുഡു, സ്പ്രിങ്ബോക്ക്, അഡ്ര ഗസൽ, ബ്ലാക്ക് റൈനോ, ചിമ്പാൻസി, മീർക്കാറ്റ്, ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റ, ആഫ്രിക്കൻ സിംഹം, ഫെനെക് കുറുക്കൻ, ബാറ്റ്-ഇയർഡ് കുറുക്കൻ, ഒട്ടകപ്പക്ഷി എന്നിവയും ആകർഷണമാകും. കംഗാരു, എമു, വാലബി തുടങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമി ഇനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

    റെപ്റ്റൈൽ സഫാരി, റെപ്റ്റൈൽ ഹൗസ്, ഏവിയറി, ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക്, റെയിൻഫോറസ്റ്റ് ബയോം, അക്വേറിയം, ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ സെന്റർ, ഫുഡ് കോർട്ട്, സുവനീർ ഷോപ്പ്, ഗോൾഫ് കാർട്ട് സേവനം തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും പദ്ധതിയിലുണ്ട്. സസ്യഭുക്കുകൾക്കും മാംസഭുക്കുകൾക്കും പ്രത്യേക എൻക്ലോഷറുകളും ഒരുക്കും.

    മഴവെള്ള സംഭരണം, മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ്, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം, സൗരോർജം, തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങളുടെ നടീൽ, ഹരിത ബഫർ മേഖലകൾ തുടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംവിധാനങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. 103 ഹെക്ടർ തുടർച്ചയായ ഭൂമി, സ്വാഭാവിക മണൽക്കുന്നുകൾ, ബനാസ് നദിയുടെ സാമീപ്യം, മികച്ച റോഡ്-റെയിൽ ഗതാഗത സൗകര്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വഡ്നഗർ, അംബാജി, നഡാബെറ്റ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ദീസയും പ്രധാന വന്യജീവി സംരക്ഷണ-ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.

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    TAGS:GujaratDessertwildlifenight safari
    News Summary - Deesa Gets Night Safari Approval
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