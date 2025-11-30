Begin typing your search above and press return to search.
    പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യു​ള്ള നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു​ള്ള ദു​ബൈ​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ്സു​കാ​രു​ടെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം

    പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യു​ള്ള നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു​ള്ള ദു​ബൈ​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ്സു​കാ​രു​ടെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം
    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ റെ​യി​ൽ​പ്പാ​ത​യാ​യ ട്രാ​ൻ​സ് - സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ മോ​സ്കോ മു​ത​ൽ വ്ലാ​ഡി​വോ​സ്റ്റോ​ക്ക് വ​രെ മൂ​ന്ന​ര ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര. സ​ഞ്ചാ​ര പ്രേ​മി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ എ​ന്നു​മെ​ന്നും ഓ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം. ആ​രേ​യും കൊ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ആ ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ദു​ബൈ ബി ​സ്കൂ​ൾ ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ന്‍റെ ക​ൺ​സോ​ഷ്യ​മാ​യ ഇ​ക്വി​റ്റോ​റി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി​യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സു​ന്ദ​ര മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ റ​ഷ്യ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്...

    പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ൻ​പ​തി​ലേ​റെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ അ​ധി​പ​ൻ​മാ​രാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത, പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു​ള്ള, മൈ​ന​സ് പ​തി​ന​ഞ്ച് വ​രെ താ​പ​നി​ല​യും ക​ന​ത്ത മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യു​മു​ള്ള വൈ​രു​ദ്ധ്യ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ വ്ലാ​ഡി​വോ​സ്റ്റോ​ക്ക് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ഇ​ക്വി​റ്റോ​റി​യ ഗ്ലോ​ബ​ലി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വി​നോ​ദ​വും, ബി​സി​ന​സ്സും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന യാ​ത്ര​യും, ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​ണ്.

    യാ​ത്ര​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​ലൈ​റ്റാ​യ ട്രാ​ൻ​സ് സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ റൂ​ട്ടി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഇ​ർ​കു​ട്സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ്​ സം​ഘ​മെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വി​ടെ ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ​തും ഏ​റ്റ​വും ആ​ഴ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ (പ​ര​മാ​വ​ധി 1,741 മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴം) ത​ടാ​ക​മാ​യ ലേ​ക്ക് ബൈ​ക്ക​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഭൂ​മി​യി​ലെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ 20 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി എ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ൽ ലോ​ക പ്ര​കൃ​തി​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ത​ടാ​കം ‘പേ​ൾ ഓ​ഫ് സൈ​ബീ​രി​യ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഭം​ഗി​യും അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ലേ​ക്ക് ബൈ​ക്ക​ലി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദ്വീ​പാ​യ ഒ​ൽ​ഖോ​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക്. അ​ത്​​ഭു​ത​വും ആ​ശ്ച​ര്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ. ശൈ​ത്യ​വും പ്ര​കൃ​തി​യും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു അ​സാ​ധാ​ര​ണ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി അ​ത് മാ​റി. ശേ​ഷം റ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​രു​മാ​യും ‘അ​മ്മ’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യും റ​ഷ്യ​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​റ​ഞ്ഞ സാ​ഹ​സി​ക​ത​യോ​ടെ മു​ന്നേ​റി​യ ഈ ​യാ​ത്ര, എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഫോ​റം ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും നെ​ല്ല​റ ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സി​ന്‍റെ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ആ​യും ബി​സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡീ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ പി ​സെ​യ്ദ് മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യു​ള്ള മു​പ്പ​തോ​ളം വ​രു​ന്ന ബി​സി​ന​സ്സു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ഇ​ക്വി​റ്റോ​റി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ. ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ല്ല​ട, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബീ​ർ, ഹാ​രി​സ് ബി​സ്മി, ഫാ​സി​ൽ ക്ലാ​സി​ക് ഗോ​ൾ​ഡ്, ഉ​സ്മാ​ൻ ജാ​സ് തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബി​സി​ന​സ്സ് ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ യാ​ത്രാ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​റാ​യ ഷെ​യി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ലൈ​ക ഹോ​ളി​ഡെ​യ്‌​സാ​ണ്‌ ഈ ​വ്യ​ത്യ​സ്ത യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

