Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightഅസർബൈജാന്‍ ഡയറീസ്
    Explore
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:22 PM IST

    അസർബൈജാന്‍ ഡയറീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    2025 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 24 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ഴു​തി​യ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പ്
    അസർബൈജാന്‍ ഡയറീസ്
    cancel
    camera_alt

    അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ

    അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് മ​ഡ് വോ​ൾ​ക​നോ, ഒ​രു മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ന്ത​രാ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ച​ളി മു​ക​ളി​ലോ​ട്ട് നു​ര​ഞ്ഞു​പൊ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ൽ ആ​ക്ടി​വ് ആ​യ നി​ര​വ​ധി മ​ഡ് വോ​ൾ​ക​നോ​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ന​മു​ക്ക് ഈ ​വോ​ൾ​ക​നോ​ക​ളു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് വ​രെ പോ​കാം, തൊ​ട്ടു​നോ​ക്കാം, ചി​ല​ർ അ​തി​ൽ ചാ​ടി സ്നാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും കാ​ണാം. ആ ​ച​ളി മു​ഖ​കാ​ന്തി​ക്കും പാ​ടു​ക​ൾ പോ​കാ​നും ന​ല്ല​താ​ണെ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ അ​വി​ടെ പോ​കു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ കു​പ്പി​ക​ളി​ൽ ച​ളി സം​ഭ​രി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പോ​കും.

    എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ 10 മി​ല്ലി ലി​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ളി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല​രു​ടെ​യും ച​ളി​ക്കു​പ്പി അ​വി​ടെ ക​ള​യേ​ണ്ട​താ​യും വ​രാ​റു​ണ്ട്. മ​ല​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ ചെ​മ്മ​ൺ പാ​ത​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ൾ​പാ​ർ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത മ​ര​മോ പ​ച്ച​പ്പോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ചാ​ര നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ല​മ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ മി​നി​റ്റു​ക​ളോ​ളം ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞു​ള്ള ഓ​ഫ്‌ റോ​ഡ് യാ​ത്ര. റ​ഷ്യ​യു​ടെ, അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച വ​ള​രെ പ​ഴ​യ മോ​ഡ​ലാ​യ ലാ​ഡ ടാ​ക്സി കാ​റു​ക​ളെ​യാ​ണ് മ​ല ക​യ​റാ​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​വും യു.​എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​റി​നെ പ​റ്റി​യു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും അ​റി​യാ​നാ​യ് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ്രാ​യം ചെ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ​ള​രെ ര​സ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് അ​യാ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സാ​മൂ​ഹി​ക സ്പ​ർ​ധ​യെ​പ്പ​റ്റി​യൊ​ക്കെ അ​യാ​ൾ​ക്ക് കേ​ട്ട​റി​വു​ണ്ട്, ഒ​രു​പാ​ട് സം​ശ​യം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രി​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ളു​ടെ കേ​ട്ട​റി​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ണ്ഡം അ​യാ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​പോ​ലെ വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​മി​ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണ് അ​യാ​ൾ പ​റ​യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി.

    ആ ​കാ​ല​ത്ത് സ്വ​ന്ത​മാ​യി കാ​റോ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​യോ ഒ​ന്നും വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​വെ സോ​വി​യ​റ്റ്‌ യൂ​നി​യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ട്ടു​പോ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റ​ഷ്യ​ക്കാ​രോ​ട് അ​ത്ര സ്നേ​ഹം പോ​രാ, യു​ക്രെ​യി​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ൽ യു​ദ്ധം ചെ​യ്ത്‌ കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ജോ​ർ​ജി​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് റ​ഷ്യ​യി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​സ വേ​ണം (2023ൽ ​ഇ​തി​നു മാ​റ്റം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്). പ​ക്ഷേ വ​ല്യേ​ട്ട​നാ​യ റ​ഷ്യ​ക്ക് ജോ​ർ​ജി​യ​യി​ലോ​ട്ട് വ​രാ​ൻ വി​സ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല.

    ജോ​ർ​ജി​യ​ക്കാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും റ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ വീ​ണ്ടും അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ചു​ക​ളെ​ല്ലാം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ഭ​യം കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൗ​രാ​ണി​ക​മാ​യ ഭാ​ഷ​യും മ​ത വി​ശ്വാ​സ​വും ത​ന​ത് സം​സ്കാ​ര​വു​മെ​ല്ലാം അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ക​രു​തു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​വാം വി​ദേ​ശാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ പ​റ്റി ഇ​വ​രെ​ന്നും ആ​കു​ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലും സ്ഥി​തി ഏ​റെ​ക്കു​റെ സ​മാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​ന്നും റ​ഷ്യ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും റ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മൊ​ക്കെ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലു​ണ്ട്. സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഇ​ത്ര​യും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഒ​ന്നി​ച്ച് സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ എ​ന്ന ഒ​രു ലോ​ക​ശ​ക്തി​യാ​യ ഒ​രൊ​റ്റ രാ​ജ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ന​മ്മ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ​ല്ല റ​ഷ്യ​ക്കാ​രെ പ​റ്റി അ​വ​ർ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​ത്; അ​ത് റ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    1950 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കാ​ല​ത്തി​ന് മു​ന്നേ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്, 120 മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ഴേ​ക്കൂ​ടി ഓ​ടു​ന്ന ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ റെ​യി​ൽ​വേ പോ​ലെ​യു​ള്ള അ​ത്ഭു​ത നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ് പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം. റെ​യി​ൽ​വേ ഇ​ത്ര​യും ആ​ഴ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം പ​ല​താ​ണ്. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത് യു​ദ്ധ​സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ങ്ക​റു​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭം​ഗം വ​രു​ത്താ​തെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്ത​തു​മാ​കാം. ഈ ​പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്ത് നി​ർ​മി​ച്ച​വ​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഓ​യി​ൽ റി​ച്ച് ക​ൺ​ട്രി​യാ​ണ് അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ൽ 1850ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഓ​യി​ൽ റി​ഗ്ഗി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യ് കു​ഴി​ച്ച എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​ർ ന​മു​ക്കു സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം. ഇ​ന്ന് അ​തൊ​രു ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ കൈ​യെ​ത്തു​ന്ന അ​ക​ല​ത്തി​ൽ വ​രെ പോ​കാം, ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​ല്ലാം 450ഓ​ളം മീ​റ്റ​ർ അ​ടി​യി​ൽ എ​ണ്ണ​യാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യം ന​മ്മ​ളെ അ​മ്പ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തും. എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​ർ എ​ന്ന് കേ​ട്ടു മാ​ത്രം പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും പ​മ്പ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ലൈ​വ് എ​ണ്ണ​ക്കി​ണ​റും കാ​ണാം. ര​ണ്ടാം ലോ​ക യു​ദ്ധ​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ഓ​യി​ൽ സ​പ്ല​യ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ. സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​നം ഓ​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ബാ​കു​വി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ബാ​കു കോ​സ്റ്റ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ റോ​ഡ് സൈ​ഡി​ലെ​ല്ലാം ഓ​യി​ൽ വെ​ൽ ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് വ​രെ പോ​കാം, ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാം!

    ഓ​യി​ൽ റി​ച്ച് രാ​ജ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി അ​ന്ന​ത്തേ​തി​ൽ നി​ന്ന് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്. പ​ക്ഷേ, സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​ണ്ടി വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ട്! പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി വാ​ങ്ങാം, വി​ഡി​യോ എ​ടു​ക്കാം..! ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യ്‌ നി​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ലോ​ക​ശ​ക്തി​യാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റി​ക്കൂ​ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ എ​ന്ന എ​ന്റെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​വ​രു​ടെ സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത് മ​നു​ഷ്യ​ൻ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്.

    ടാ​ക്സി​യു​ടെ പി​റ​കി​ലി​രു​ന്ന് എ​നി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ട്രാ​ൻ​സ​ലേ​റ്റ് ചെ​യ്തു​ത​രു​ന്ന​ത് ഒ​രു ഇ​റാ​നി ടൂ​റി​സ്റ്റാ​ണ്. അ​യാ​ളി​പ്പോ​ൾ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ് പൗ​ര​നാ​ണ്. അ​യാ​ളു​ടെ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സ് കാ​രി​യാ​യ ഭാ​ര്യ​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. അ​വ​ർ വെ​ജി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ആ​ണ്. അ​വ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മാം​സം ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു മാ​ന​മാ​ണ് അ​വ​ർ ക​ൽ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​റാ​നി​ക​ളും അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ക​ളും തു​ർ​ക്കി​ക​ളും ഒ​ക്കെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രേ ഭാ​ഷ​യാ​ണ്, ലി​പി​ക​ളി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ ഹി​ന്ദി​യും ഉ​ർ​ദു​വും പോ​ലെ​യു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​വും. അ​വ​രു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണാം.

    അ​ഗ്നി​യാ​രാ​ധ​ക​രാ​യ സൗ​രാ​ഷ്ട്രി​യ​ൻ മ​ത​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം പൂ​ർ​വി​ക​രെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണം പോ​ലെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ഒ​രാ​ഘോ​ഷം ഇ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്- ന​വ​റൂ​സ്. അ​ത് ഇ​റാ​നി​ലും തു​ർ​ക്കി​യി​ലു​മു​ണ്ട്. പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ഇ​തി​നെ പു​റം​ലോ​കം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രാ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ന​വ​റൂ​സ്. പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം സ്കൂ​ളും ഓ​ഫി​സു​ക​ളും അ​വ​ധി​യാ​ണ്. പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും, വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റും.

    ആ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ തെ​റ്റു​ക​ളെ​ല്ലാം അ​ഗ്നി​യി​ൽ ശു​ദ്ധ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്താ​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ഗ്നി​ക്ക് ചു​റ്റും വ​ലം ചെ​യ്യും. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ​ത​ന്നെ അ​ഗ്നി​യു​ണ്ട്, ആ ​വാ​ക്കി​ന​ർ​ഥം അ​ഗ്നി സം​ര​ക്ഷ​ക​ൻ എ​ന്നാ​ണ്. അ​ഗ്നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് പ്ര​കൃ​തി പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ഭേ​ദ്യ​മാ​യ ബ​ന്ധ​വു​മു​ണ്ട്. 3000 കൊ​ല്ല​ത്തോ​ളം നി​ർ​ത്താ​തെ ജ്വ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ല ഇ​ന്നും ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം.

    സൗ​രാ​ഷ്ട്രി​യ​ൻ മ​തം ഏ​ക​ദേ​ശം ക്രി​സ്തു​വി​നും1500 -2000 കൊ​ല്ലം മു​മ്പ് ഉ​ത്ഭ​വി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. പേ​ർ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​താ​യ​ത് ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​റാ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ഭ​വം. ഒ​രു പൗ​രാ​ണി​ക ഫ​യ​ർ ടെ​മ്പി​ൾ അ​വ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്നി​രു​ന്ന സ്വാ​ഭാ​വി​ക തീ ​ആ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ട​ത്തേ​ത്. സോ​വി​യ​റ്റ്‌ യൂ​നി​യ​ൻ കാ​ല​ത്ത് അ​ത് ഓ​യി​ൽ റി​ഗ്ഗി​ങ്ങി​നു വേ​ണ്ടി​യോ മ​റ്റോ പൊ​ളി​ച്ചു ക​ള​ഞ്ഞു. ആ ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രു കാ​ര്യം മാ​ത്രം അ​വ​ർ​ക്ക് പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​സ്ഫു​ലിം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഗ്നി​ത്ത​റ​യി​ൽ എ​രി​ഞ്ഞു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​മാ​യ അ​ഗ്നി​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ 3000 കൊ​ല്ലം മു​ൻ​പ് ത​ന്നെ​യു​ള്ള നാ​ച്ചു​റ​ൽ ഫ​യ​ർ അ​ണ​യാ​തെ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഫ​യ​ർ ടെ​മ്പി​ളി​ന​ക​ത്ത് ഗ​ണ​പ​തി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ വെ​ച്ച ഒ​രു മു​റി​ക്ക​ക​ത്ത് എ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി ലേ​ഡി ഗൈ​ഡ് ലോ​ർ​ഡ് ഗ​ണേ​ഷി​നെ പ​റ്റി വി​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ ഗ​ണേ​ഷി​നെ ആ​ള​റി​യാ​തെ ശി​വ​ൻ ത​ല ഛേദി​ച്ച​തും പി​ന്നീ​ട് തെ​റ്റ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ശി​വ​ൻ ആ​ന​യു​ടെ ത​ല ന​ൽ​കി​യ​തു​മെ​ല്ലാം. ശി​വ ഭ​ഗ​വാ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ സ​തീ ദേ​വി​യു​ടെ മ​ര​ണ​വും വി​ര​ഹ​വേ​ദ​ന​യാ​ൽ ശി​വ ഭ​ഗ​വാ​ന്റെ താ​ണ്ഡ​വ​വും വി​ഷ്ണു ഭ​ഗ​വാ​ൻ വ​ന്ന് പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി പാ​ർ​വ​തി​യു​ടെ ശ​രീ​ര ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സു​ദ​ർ​ശ​ന ച​ക്ര​ത്താ​ൽ 51 ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ഛേദി​ച്ച​തും അ​തി​ലൊ​രു ഭാ​ഗം ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തി എ​ന്നൊ​ക്കെ​യും... ഇ​ട​ക്ക് ചി​ല സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച എ​ന്നോ​ട് അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി ഗൈ​ഡ് ത​മാ​ശ​യോ​ടെ ചോ​ദി​ച്ചു, നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന​ല്ലേ, ഇ​തെ​ല്ലം ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു ത​ര​ണോ..!

    ​െബർണിങ് ഫയർ മൗണ്ടെൻ


    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​റ്റ​ക്ക് ക​റ​ങ്ങാ​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യു​മാ​യ് ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളൊ​ന്നും അ​ധി​കം പോ​കാ​ത്ത ട്രെ​യി​നി​ന്റെ ലാ​സ്റ്റ് സ്റ്റോ​പ്പ ആ​യ സും​ഗ​യ്ത്ത് എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത് കേ​റി. ട്രെ​യി​ൻ ബാ​കൂ സി​റ്റി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വി​ട്ട് ചെ​റി​യ ചെ​റി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ചേ​രി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്തു​കൂ​ടി യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. അ​വ​സാ​നം കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ട​മെ​ന്നു തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ന്ന് അ​വ​സാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യ സും​ഗ​യ്ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളും ആ ​സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലോ പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​റ​ങ്ങി ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​തെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി ന​ട​ന്നു. തീ​ർ​ത്തും ഗ്രാ​മ​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല, കു​റ​ച്ചു പ​ഴ​കി​യ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഫ്ലാ​റ്റ് ഒ​ക്കെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ലം. അ​തി​ന്റെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ഒ​രു സ്കൂ​ളു​ണ്ട്, ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ അ​ധി​കം ക​ണ്ടു പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളെ ത​ന്നെ നോ​ക്കു​ക​യും എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ പ​റ​ഞ്ഞു ചി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും എ​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പി​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​റാ​യ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടി​യ ആ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന ജാ​ക്ക​റ്റാ​ണ് ഞാ​നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ത്ര വ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​വ​ർ നി​ന്ന് പ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​നം അ​റി​യാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ എ​വി​ടു​ന്നാ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു, ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ അ​വ​ർ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷം. എ​ന്റെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​ത് ഒ​രു പാ​കി​സ്താ​ൻ ക​ശ്മീ​രി ആ​ണ്, പേ​ര് ഡാ​നി​ഷ്. ബാ​കു​വി​ൽ നി​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്,

    ഡാ​നി​ഷ് തി​രി​ച്ചെ​ങ്ങ​നെ പോ​വു​മെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ച് ടാ​ക്സി​ക്കാ​രോ​ട് -ഗൂ​ഗ്ൾ ട്രാ​ൻ​സ​ലേ​റ്റി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്-​അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് റേ​റ്റും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ചോ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്റെ ജാ​ക്ക​റ്റ് ഒ​റി​ജി​ന​ലാ​ണോ കോ​പ്പി ആ​ണോ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു! ആ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​സാ​രം കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ എ​നി​ക്കെ​ന്റെ മ​ക​നെ ഓ​ർ​മ വ​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്കാ​കെ ഒ​റ്റ വി​ഷ​യ​മേ പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ, മെ​സ്സി ഫാ​ൻ ഓ​ർ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ ഫാ​ൻ.. ഞാ​ൻ നെ​യ്മ​ർ ഫാ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രെ​ല്ലാം ചി​രി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത് കൈ ​കൊ​ടു​ത്ത് പി​രി​യു​മ്പോ​ൾ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടോ എ​ന്ന​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. കൈ​കൊ​ണ്ട് ഞാ​ൻ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ ചി​ഹ്നം കാ​ണി​ച്ചു. ടാ​ക്സി​യി​ൽ ക​യ​റി ഞ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ബാ​ല എ​ന്ന സ്ഥ​ലം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ങ്ങി. റി​യ​ർ വ്യൂ ​ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travelingQatarNewsQatar Newsazerbaijan
    News Summary - Azerbaijan Diaries
    Similar News
    Next Story
    X