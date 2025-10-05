Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:57 AM IST

    ആ​ന്ദ്രേ ബ​ർ​ഗീ​ൽ എ​വ​റ​സ്റ്റി​ലെ മ​ഹാ​ത്ഭു​തം

    ആ​ന്ദ്രേ ബ​ർ​ഗീ​ൽ എ​വ​റ​സ്റ്റി​ലെ മ​ഹാ​ത്ഭു​തം
    ആ​​ന്ദ്രേ ബ​ർ​ഗീ​ൽ സ്കേറ്റിങ്ങിനിടെ

    ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് എ​വ​റ​സ്റ്റ് എ​ന്നും ഒ​രു സ്വ​പ്നം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രേ​സ​മ​യം ഭം​ഗി​യും ഭീ​ഷ​ണി​യും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഇ​വി​ടം. ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ണു​പ്പു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​വും. എ​വ​റ​സ്റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ എ​ത്ര​യോ പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ക​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ് വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ സ്ഥ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണ് എ​വ​റ​സ്റ്റ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​എ​വ​റ​സ്റ്റി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ടാ​ങ്ക് സ​ഹാ​യം​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ സ്കീ​യി​ങ് ന​ട​ത്തി ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​രു യു​വാ​വ്. പേ​ര് ആ​​ന്ദ്രേ ബ​ർ​ഗീ​ൽ, പോ​ളി​ഷ് പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ക​ൻ. വ​യ​സ്സ് 37. ഇ​തു​വ​രെ ആ​രും ശ്ര​മി​ച്ചു​നോ​ക്കാ​ത്ത ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ന് മു​തി​ർ​ന്ന ബ​ർ​ഗീ​ലി​നെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് പൊ​തി​യു​ക​യാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും യാ​ത്രാ പ്രേ​മി​ക​ളും.


    8849 മീ​റ്റ​ർ അ​താ​യ​ത് 29,032 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ണ്ട് എ​വ​റ​സ്റ്റി​ന്. എ​വ​റ​സ്റ്റ് ക​യ​റ്റം അ​തി​ക​ഠി​ന​മാ​ണ്. ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ എ​വ​റ​സ്റ്റി​ൽ വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം ക​യ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ലും അ​ത്ഭു​തം കൃ​ത്രി​മ ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് സ്കീ​യി​ങ് ന​ട​ത്തി എ​ന്ന​താ​ണ്.

    എ​വ​റ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ‘ഡെ​ത്ത് സോ​ൺ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന 8000 മീ​റ്റ​റി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബ​ർ​ഗീ​ലി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം. ഇ​വി​ടെ സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ലു​ള്ള​തി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ്. ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​തെ എ​ത്ര​യോ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന ഈ ​ഇ​ട​ത്തി​ന് ആ ​പേ​രു​വ​രു​ന്ന​തും അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. കൊ​ടു​മു​ടി ക​യ​റാ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​പോ​ലും ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ​ത്.


    മൈ​ന​സ് 40 ഡി​ഗ്രി വ​രെ താ​പ​നി​ല താ​ഴു​ന്ന ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ടാ​ങ്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ലും അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​ക​സ​മ​യം സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ത്ത ഇ​ടം. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ബ​ർ​ഗീ​ൽ 16 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് സ്കീ​യി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഐ​സ് നി​റ​ഞ്ഞ, കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള എ​വ​റ​സ്റ്റ് ചെ​രി​വു​ക​ളി​ൽ സ്കീ​യി​ങ് എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. ആ​ദ്യം ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ടാ​ങ്കി​ല്ലാ​തെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലേ​ക്ക്. അ​തി​നു​ത​ന്നെ ബ​ർ​ഗീ​ൽ എ​ടു​ത്ത പ​രി​ശ്ര​മം ചെ​റു​താ​കി​ല്ല. വൈ​കാ​തെ​ത​ന്നെ സ്കീ​യി​ങ്ങും. എ​വ​റ​സ്റ്റ് കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​മ്പും പ​ല​രും സ്കീ​യി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​മാ​ത്രം.

    എ​വ​റ​സ്റ്റി​ൽ ക​യ​റി കൃ​ത്രി​മ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ സ്കീ​യി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ബ​ർ​ഗീ​ലി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ കൊ​ടു​മു​ടി​യാ​യ കെ2​വി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ സ്കീ​യി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ക വ്യ​ക്തി​യും ബ​ർ​ഗീ​ൽ ത​ന്നെ.

