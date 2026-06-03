30 ദിവസം, 13 നഗരങ്ങൾ; 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനവുമായി അമേരിക്കൻ ദമ്പതികൾ! ഞെട്ടി സോഷ്യൽമീഡിയ

30 ദിവസം, 13 നഗരങ്ങൾ; 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനവുമായി അമേരിക്കൻ ദമ്പതികൾ! ഞെട്ടി സോഷ്യൽമീഡിയtext_fields
ഇന്ത്യ എന്നത് വിദേശികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതമാണ്. സംസ്കാരത്തിന്റെയും വർണ്ണങ്ങളുടെയും നാടായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഓരോ വർഷവും എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയെ ഒരു 'ബഡ്ജറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ' അഥവാ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കറങ്ങിനടക്കാവുന്ന നാട് എന്നാണ് പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ഈ ധാരണകളെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അലക്സ്, അമീലിയ എന്നീ അമേരിക്കൻ ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനായി ചെലവാക്കിയത് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് തങ്ങളുടെ യാത്രാച്ചെലവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ 13 പ്രധാന നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 33,627 രൂപ വീതം ഇവർ ചെലവാക്കി. തങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക ചെലവാക്കിയെന്ന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ദമ്പതികൾക്ക് പോലും അത്ഭുതം തോന്നിയിരുന്നു.
30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 13 നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യമാണ്. ഇതിനായി ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് 6 വിമാനയാത്രകളും, 6 തവണ സ്വകാര്യ കാർ യാത്രകളും, 2 ട്രെയിൻ യാത്രകളുമാണ്. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി വലിയൊരു തുക മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലുകൾക്ക് പകരം ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 12,064 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഹോട്ടൽ ചെലവ് വന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ താമസസൗകര്യം ലഭ്യമാണെങ്കിലും, സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയതോടെ ചെലവ് കുതിച്ചുയർന്നു.
എല്ലാ സമയവും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആഡംബര ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും, നിരന്തരമുള്ള യാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റ് അത്യാവശ്യ ചെലവുകളും ബജറ്റിനെ ബാധിച്ചു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് തുടക്കമിട്ടത്. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധികളെയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.
‘ഇന്ത്യയിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഡംബരം തേടിപ്പോകുമ്പോൾ ചെലവ് വർധിക്കും എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്’ എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം. അതേസമയം, യാത്രാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സുതാര്യമായ ഈ വിവരങ്ങൾ പുതിയ സഞ്ചാരികൾക്ക് വലിയ പാഠമാണെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ചിലർ ഇത്തരം ആഡംബര യാത്രകളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് ചിലർ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ താഴ്ന്ന ചെലവിലും ഉയർന്ന ആഡംബരത്തിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്നും, അത് സഞ്ചാരികളുടെ മുൻഗണനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നുമാണ് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യാത്ര എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒന്നാണ്. ബഡ്ജറ്റ് യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ, സൗകര്യങ്ങൾക്കും ആഡംബരത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നവർക്ക് ചെലവ് വർധിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അലക്സും അമീലിയയും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേശം ലളിതമാണ്. ‘ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സാധ്യമാണ്, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് സൗകര്യങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.’
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