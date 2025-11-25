Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Nov 2025 8:11 AM IST
    25 Nov 2025 8:11 AM IST

    പോ​യ​കാ​ല പ്ര​താ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ അ​ൽ ഖാ​ദി​മ ഗ്രാ​മം

    പോ​യ​കാ​ല പ്ര​താ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ അ​ൽ ഖാ​ദി​മ ഗ്രാ​മം
    ജി​ദ്ദ​ക്കും റാ​ബി​ഖി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഖാ​ദി​മ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പൗ​രാ​ണി​ക ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ

    യാം​ബു: പൗ​രാ​ണി​ക അ​റ​ബ് വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന പോ​യ​കാ​ല പ്ര​താ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​യ​വി​റ​ക്കി ഒ​രു സൗ​ദി ഗ്രാ​മം, അ​ൽ ഖാ​ദി​മ. ജി​ദ്ദ-​റാ​ബി​ഖ്​ തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​നോ​ട്​ ഓ​രം​ചേ​ർ​ന്ന്​ ഈ ​ഗ്രാ​മം ക​ച്ച​വ​ടം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്തി​െൻറ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​മാ​ർ​ന്ന അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​യ​ങ്ങി നീ​ണ്ടു​നി​വ​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു ഭാ​ഗ​മാ​യ മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ റാ​ബി​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്​ പ​രി​ധി​യി​ൽ തെ​ക്കു ഭാ​ഗ​ത്താ​യാ​ണ്​ ഈ ​സ്ഥ​ലം.


    മ​ണ്ണു​രു​ള​ക​ളും ഇ​ഷ്​​ടി​ക​ക​ളും കൊ​ണ്ട്​ പ​ടു​ത്ത വീ​ടു​ക​ളും ക​ട​ക​ളും ബ​ഹ​ള​മു​ഖ​രി​ത​മാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്തി​​ന്റെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളാ​യി അ​വി​ടെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ വാ​ണി​ജ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക യു​ഗ​ത്തി​നാ​ണ്​ പ്ര​ദേ​ശം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ. പ്രാ​ചീ​ന അ​റ​ബി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി വി​ള​ങ്ങി​നി​ന്ന വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ധാ​രാ​ളം ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.


    മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, യാം​ബു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രെ​യും വ്യാ​പാ​ര യാ​ത്ര​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് അ​ൽ ഖാ​ദി​മ എ​ന്ന് അ​റ​ബ് ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ക​ട​ൽ, ക​ര യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര, വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​ദേ​ശം മാ​റി​യി​രു​ന്നു. മ​രു​ഭൂ​മി​ക്കും തീ​ര​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ണി​യാ​യി ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.



    അ​ൽ ഖാ​ദി​മ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​െൻറ മു​ഖ്യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ഷ്​​ടി​ക​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​ള്ള ക​ട​ക​ൾ ര​ണ്ട് വ​രി​ക​ളാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യി കാ​ണാം. വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​ക്കൂ​ടി സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​യ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ നി​ര​ത്തു​ക​ൾ പ​ണി​തി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ​യി​നം ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ട​ത്തെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ മു​ഖ്യ​മാ​യി വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. തീ​ര​ദേ​ശ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​കൂ​ട​ലി​നു​ള്ള മു​ഖ്യ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ ജ​ല​സ്പ​ർ​ശ​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​പ്രാ​പി​ച്ച പ്രാ​ചീ​ന ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​ൽ ഖാ​ദി​മ ഗ്രാ​മം.



    News Summary - Al Khadima Village in the Memories of Bygone Glory
