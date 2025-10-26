Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Explore
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:48 AM IST

    അ​പൂ​ർ​വ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി അ​ൽ ഐ​ൻ മ്യൂ​സി​യം

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ്യൂ​സി​യം വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു
    അ​പൂ​ർ​വ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി അ​ൽ ഐ​ൻ മ്യൂ​സി​യം
    ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്ന അ​ൽ​ഐ​ൻ മ്യൂ​സി​യം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശി​ലാ യു​ഗ​മോ അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ ആ​ദി​മ​നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ലം കാ​ണാ​നോ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള​വ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ത് യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ ശേ​ഷം തു​റ​ന്ന അ​ല്‍ ഐ​ന്‍ മ്യൂ​സി​യം. മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ദൗ​ര്‍ല​ഭ്യ​ത​യെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​പൂ​ര്‍വ നേ​ര്‍ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    1969ല്‍ ​യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വാ​യ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച മ്യൂ​സി​യം വി​പു​ല​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ കോ​ട്ട​യോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ മ്യൂ​സി​യ​മാ​യ അ​ല്‍ ഐ​ന്‍ മ്യൂ​സി​യം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും പു​രാ​വ​സ്തു പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്‍റെ​യും മൂ​ല​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​മ്യൂ​സി​യം.

    പാ​ലി​യോ​ലി​ത്തി​ക്ക്, നി​യോ​ലി​ത്തി​ക്ക് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ന് മു​മ്പും ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​വും വ​രെ​യു​ള്ള അ​ല്‍ഐ​നി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കാ​ണാം. ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ല്‍ ആ​ദ്യ​കാ​ല കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ര്‍ ജ​ല​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ങ്ങ​നെ രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ചെ​യ്തു, സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു, അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​പി​ച്ചു എ​ന്നി​വ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍, സം​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1000 ബി.​സി മു​ത​ല്‍ 300 സി.​ഇ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ത്തെ അ​ല്‍ഫാ​ജ് കി​ണ​റു​ക​ള്‍, ഭൂ​ഗ​ര്‍ഭ ജ​ല ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍, 300 ബി.​സി.​ഇ​ക്കും 300സി​ഇ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ശ​വ​കു​ടീ​രം, പൂ​രാ​ത​ന ശി​ലാ കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ള്‍, ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദി​ന് ല​ഭി​ച്ച ന​യ​ത​ന്ത്ര സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പാ​ലി​യോ​ലി​ത്തി​ക് കാ​ല​ത്തി​ലെ ശി​ലാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, 300 ബി.​സി മു​ത​ലു​ള്ള നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ള്‍, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ക്കെ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

