Madhyamam
    date_range 15 Oct 2025 8:03 AM IST
    കി​ളി​മ​ഞ്ചാ​രോ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ട്​ മ​ല​യാ​ളി

    പ്ര​വാ​സി​യാ​യ അ​ഡ്വ. അ​ബ്​​ദു​ൽ നി​യാ​സാ​ണ്​ സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്​
    കി​ളി​മ​ഞ്ചാ​രോ പ​ർ​വ​ത മു​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്വ. അ​ബ്​​ദു​ൽ നി​യാ​സ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഹൈ​ക്കി​ങ്ങി​ൽ പു​തി​യ ഉ​യ​രം താ​ണ്ടി മ​ല​യാ​ളി ഹൈ​ക്ക​ർ. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ അ​ഡ്വ. അ​ബ്​​ദു​ൽ നി​യാ​സാ​ണ്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം​കൂ​ടി​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ർ​വ​ത​മാ​യ കി​ളി​മ​ഞ്ചാ​രോ യാ​ത്ര​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു കി​ളി​മ​ഞ്ചാ​രോ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള​ ഹൈ​ക്കി​ങ്. ആ​റ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 11ന്​​ ​കി​ളി​മ​ഞ്ചാ​രോ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി നി​യാ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ​ സ​മു​ദ്ര നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ 5895 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ കി​ളി​മ​ഞ്ചാ​രോ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടു​പേ​രാ​ണ്​ ഹൈ​ക്കി​ങ്​ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഹൈ ​ആ​ൾ​ട്ടി​ട്യൂ​ഡ് സി​ക്ക്നെ​സ് കാ​ര​ണം അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം സ​ഹ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക്ക്​ പി​ന്മാ​റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച, കാ​റ്റ്‌, കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള പാ​ത​ക​ൾ, പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യും നി​യാ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​യ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കും​തോ​റും ഓ​ക്സി​ജ​ന്‍റെ അ​ള​വ് കു​റ​യു​ന്ന​തും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സി​നെ​യും ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങി.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന്​ നി​യാ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.ഇ​തി​നു മു​മ്പ്​ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം​കൂ​ടി​യ പ​ർ​വ​ത​മാ​യ എ​ൽ​ബ്ര​സ്​ യാ​ത്ര​യും നി​യാ​സ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2024ൽ ​എ​വ​റ​സ്റ്റ് ബേ​സ് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കും നി​യാ​സ്​ സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​ഴു സ​മ്മി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട്​ എ​ണ്ണം ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ നി​യാ​സി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യം ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം​കൂ​ടി​യ കൊ​ടു​മു​ടി​യാ​യ അ​ക്ക​ൻ​കോ​ഗ​യാ​ണ്.

