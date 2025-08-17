Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightഫു​ട്​​ബാ​ൾ...
    Explore
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 1:23 PM IST

    ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രാ​നു​ഭ​വം-​തു​ട​ർ​ച്ച
    ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ
    cancel

    ലി​സ്ബ​ണി​ൽ നി​ന്നും രാ​ത്രി പ​തി​നൊ​ന്നി​നാ​ണ് മാ​ഡ്രി​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ര​ണ്ടു ടൈം ​സോ​ണി​ലാ​ണ് സ്പെ​യി​നും പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലും. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ട്. രാ​ത്രി പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​ന്​ വി​മാ​നം മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി. പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി യൂ​ബ​ർ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് നേ​ര​ത്തെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത എ​യ​ർ ബി.​എ​ൻ.​ബി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി കു​തി​ച്ചു. എ​ന്നെ കാ​ത്ത്​ മു​റി ഉ​ട​മ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നേ​രം വൈ​കി​യി​ട്ടും അ​തി​ന്റെ മു​ഷി​പ്പ് ഒ​ട്ടും അ​വ​ർ കാ​ണി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​ല്ലാം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നേ​രെ ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ ബ്രേ​ക്ക് ഫാ​സ്റ്റ് ക​ഴി​ച്ച്​ നേ​രെ ക​റ​ങ്ങാ​നി​റ​ങ്ങി. മാ​ഡ്രി​ഡ് ഇ​ത്തി​രി റോ​യ​ൽ ആ​ണ്. ആ​ദ്യ റോ​യ​ൽ പാ​ല​സി​ലേ​ക്ക് വെ​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. 18ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ വ​ള​രെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഒ​രു കൊ​ട്ടാ​രം. ഇ​ന്നും സ്പെ​യി​നി​ലെ രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക താ​മ​സ സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. 13, 14 നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്തി​യ വ​ലി​യ കോ​ട്ട​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് കൊ​ട്ടാ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ത​ന്നെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ദേ​വാ​ല​യ​വും മ്യൂ​സി​യ​വു​മു​ണ്ട്. കു​റ​ച്ചു​നേ​രം അ​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നു. മാ​ഡ്രി​ഡി​ൽ വ​ന്ന​ത് ത​ന്നെ റി​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യം കാ​ണാ​നാ​ണ്. മാ​ഡ്രി​ഡ് ഫാ​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ ട്രോ​ഫി ക്യാ​ബി​ന​റ്റ് എ​ന്നും അ​ത്ഭു​ത​മാ​ണ്. പ​തി​ന​ഞ്ചു ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ട്രോ​ഫി​ക​ളു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഒ​രേ​യൊ​രു ക്ല​ബ്. പ്രൗ​ഢി​യോ​ടെ മാ​ൻ​ഡ്രി​ഡി​സ്റ്റ ഇ​ന്നും ത​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ക്കു​ന്നു. അ​വി​ടെ ഇ​രു​ന്ന് കൊ​ണ്ട് സ്റ്റേ​ഡി​യം ടൂ​ർ ബു​ക്ക് ചെ​യ്തു. ശേ​ഷം നേ​രെ പ്ലാ​സ മേ​യ​ർ എ​ന്ന ടൗ​ൺ സ്ക്വ​യ​റി​ലേ​ക്ക്​ വി​ട്ടു. 15ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഒ​രു ച​ത്വ​ര​മാ​ണ​ത്. ന​ടു​വി​ലാ​യി ഫി​ലി​പ്പ് മൂ​ന്നാ​മ​ന്റെ ഒ​രു പ്ര​തി​മ​യു​ണ്ട്. ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഇ​ന്നും അ​തേ​പ​ടി നി​ല നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ മെ​ട്രോ​യെ​ടു​ത്ത് എ​ൽ റെ​റ്റി​റോ പാ​ർ​ക്ക് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ങ്ങി. ആ​ളു​ക​ൾ ന​ട​ക്കാ​നും ഒ​ഴി​വു സ​മ​യം ചി​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നും ഇ​വി​ടെ വ​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നെ ശ​രി​ക്കും അ​തി​ശ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ചെ​റു ഫൗ​ണ്ട​നു​ക​ളും, ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന പാ​ർ​ക്കാ​ണി​ത്. 16ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ത​ന്നെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ എ​ത്ര ദീ​ർ​ഘ വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    പാ​ർ​ക്കി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ത​ന്നെ ആ​ണ് അ​ൽ​കാ​ല ഗേ​റ്റ്. പു​രാ​ത​ന കാ​ല​ത്തെ ന​ഗ​ര ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​യെ​ല്ലാം. 17ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ട സ​ബോ​ട്ടി​നി പ​ണി​ത ക​വാ​ടം മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ന്ന രാ​ജ​കീ​യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഇ​ന്നും ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ല്കു​ന്നു. കു​റ​ച്ച്​ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ഒ​ക്കെ​യെ​ടു​ത്ത് ഫു​ഡ് ക​ഴി​ക്കാ​ൻ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​രു റ​സ്റ്റ​റ​ന്റി​ൽ ക​യ​റി. ശേ​ഷം നേ​രെ റൂ​മി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ എ​ഴ​ന്നേ​റ്റ് ബ​സെ​ടു​ത്ത് സാ​ന്റി​യാ​ഗോ ബെ​ർ​ണാ​ബു ചെ​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി. ടി.​വി സ്ക്രീ​നി​ൽ മാ​ത്രം ക​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള സാ​ക്ഷാ​ൽ ആ​ൽ​ഫ്ര​ഡോ സ്റ്റെ​ഫ​നോ മു​ത​ൽ ക്രി​സ്ത്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ, ബെ​ക്കാം, സി​ദാ​ൻ, ഫി​ഗോ അ​ങ്ങി​നെ ലൂ​ക്ക മോ​ഡ്രി​ച്ചി​ൽ വ​രെ എ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന റോ​യ​ൽ റി​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ് ഹോം. ​സ്റ്റേ​ഡി​യം ടൂ​ർ ട്രോ​ഫി ക്യാ​ബി​നി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ന​മ്മെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കും. അ​വി​ടെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ മ​ല​യാ​ളി​യൊ​ക്കൊ​ണ്ട്​ കു​റേ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​പ്പി​ച്ചു. പി​ന്നെ സ്റ്റേ​ഡി​യം കാ​ണാ​നി​റ​ങ്ങി. സ്റ്റേ​ഡി​യം ഒ​രു എ​ന​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ അ​ൽ​ഭു​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. 85,000 ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന വ​ലി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യം. ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​കും ഒ​രു എ​ൽ ക്ലാ​സി​കോ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണു​ക​യെ​ന്ന​ത്. എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ആ ​ആ​ഗ്ര​ഹ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്​ വി​ട​വാ​ങ്ങി.

    ബാ​ഴ്​​സി​ലോ​ണ​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​വ​ലോ എ​ന്ന ട്രെ​ക്നാ​ണ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത​ത്. നി​ശാ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ് ബാ​ഴ്​​സി​ലോ​ണ. പ​ഴ​യ സ്പാ​നി​ഷ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​റ്റാ​ല​ന്മാ​ർ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മെ​സ്സി ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു വ​ള​ർ​ന്ന​ത് ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്. ഒ​രു മെ​സ്സി ഫാ​ൻ എ​ന്ന പോ​ലെ ത​ന്നെ ഒ​രു ബാ​ർ​സി​ലോ​ണ ഫാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യി​ൽ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്​ ന​ല്ല റേ​റ്റ് ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഹോ​സ്റ്റ​ലാ​ണ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത​ത്. റെ​യി​ൽ​വെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും 10 മി​നി​റ്റ് ന​ട​ക്ക​ണം. ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ചെ​ക്ഇ​ൻ ചെ​യ്തു. ആ​റു ബെ​ഡു​ള്ള ഹോ​സ്റ്റ​ൽ റൂം. ​കൂ​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. വ​ലി​യ തി​ര​ക്കൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ല​ണ്ട​നി​ൽ നി​ന്നും വ​ന്ന ര​ണ്ടു സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ്. അ​ടി​ച്ചു പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന​ത് ത​ന്നെ. രാ​വി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​റ​ക്കം. രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി മൂ​ട്. അ​വ​ർ അ​ടി​പൊ​ളി ആ​ണ്. കൗ​മാ​ര​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ചു​റു​ചു​റു​ക്കു​മു​ണ്ട്. കു​റെ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡി​ന്ന​റി​ന്​ ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​നി​ക്ക് വേ​റെ പ്ലാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ നി​ര​സി​ച്ചു. ബാ​ർ​സി​ലോ​ണ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ഹെ​ർ​ക്കു​ലീ​സ് ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഐ​തി​ഹ്യം.1899​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ആ​ണ് എ​ഫ്.​സി ബാ​ഴ്​​സി​ലോ​ണ. ക്യാ​മ്പ് നൗ ​ആ​ണ് അ​വ​രു​ടെ സ്റ്റേ​ഡി​യം. ഇ​വി​ടു​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വി​കാ​ര​മാ​ണ് ക്ല​ബ്. സ്റ്റേ​ഡി​യം ടൂ​ർ ഒ​ക്കെ വ​ള​രെ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തു ക​ണ്ടു. മെ​സ്സി​യു​ടെ ബാ​ല​ൻ ഡ​യോ​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ളും, ലാ​ലീ​ഗ ട്രോ​ഫി​ക​ളും ഒ​ക്കെ ക​ണ്ടു. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​നു​ജ​നും സു​വ​നീ​ർ ഒ​ക്കെ വാ​ങ്ങി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. നേ​രെ മെ​ട്രോ എ​ടു​ത്ത് ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ന്നും പ​ണി​തീ​രാ​ത്ത ക​ത്തോ​ലി​ക്ക ദേ​വാ​ല​യ​മ​ണ​ത്​ ‘സാ​ഗ്ര​ദാ ഫാ​മി​ലി​യ’. അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ. കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ട് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച്​ കു​റ​ച്ചു നേ​രം അ​ങ്ങി​നെ ഇ​രു​ന്നു. കാ​റ്റാ​ല​ൻ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ട അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗൗ​ഡി​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ വി​രു​തു​ക​ളാ​ണ്​ സാ​ഗ്ര​ദാ ഫാ​മി​ലി​യ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​ത്. ബാ​ഴ്​​സി​ലോ​ണ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ന​ടു​വി​ലാ​യു​ള്ള ഡാ​ൻ​സി​ങ് ഹൗ​സ്(​കാ​സ ബാ​സ്റ്റി​ല്ലോ) ഒ​ക്കെ വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. മാ​ർ​ബി​ൾ പീ​സു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടൊ​രു മാ​യാ​ജാ​ല​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ശേ​ഷം ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച കാ​ണാ​ൻ മോ​ന്റ​ജൂ​റി​ക് കു​ന്നി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഫ്യൂ​ണി​കു​ലാ​ർ ട്രെ​യി​നി​ൽ പോ​യി. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ബാ​ഴ്​​സി​ലോ​ണ സി​റ്റി​യു​ടെ ഗം​ഭീ​ര കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ് എ​ടു​ത്ത് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് ആ​യ ഒ​ളി​മ്പി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യം അ​ടു​ത്താ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ക​യ​റി കാ​ണാ​ൻ ഫീ​സ് ഒ​ന്നും വേ​ണ്ട. 1992ൽ ​ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത് ഇ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ബാ​ഴ്​​സി​ലോ​ണ-​റ​യ​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ മാ​ച്ചു​ണ്ട് ഈ ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ. എ​ൽ ക്ലാ​സി​ക്കോ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് കാ​ണാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ ഉ​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു മെ​ല്ലെ ന​ട​ന്നു.

    നാ​ളെ ഒ​രു ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ഫ്രീ​യാ​ണ്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​നി​ൽ പെ​ടാ​ത്ത കു​ഞ്ഞ​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ അ​ൻ​ഡോ​റ പോ​കാ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഒ​രു ചെ​റി​യ രാ​ജ്യ​മാ​ണ് അ​ൻ​ഡോ​റ. സ്പെ​യി​നി​നും ഫ്രാ​ൻ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ചെ​റി​യ രാ​ജ്യ​മാ​ണ് അ​ൻ​ഡോ​റ. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​നി​ൽ അം​ഗ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, യൂ​റോ ആ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നാ​ണ​യം. 1993ൽ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം അ​ൻ​ഡോ​റ​ക്കാ​ണ്. ഷെ​ങ്ക​ൻ വി​സ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ അ​ൻ​ഡോ​റ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. നി​കു​തി പൊ​തു​വെ കു​റ​വാ​യ​തു കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ സാ​ധ​ന​ക​ൾ​ക് വി​ല കു​റ​വാ​ണ്. ബ​സ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ന​ല്ല മ​ഴ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ടി ഒ​രു ഷോ​പ്പി​ൽ ക​യ​റി കോ​ഫി​യും ലൈ​റ്റ് ഫു​ഡും ഒ​ക്കെ ക​ഴി​ച്ച​പ്പോ​യെ​ക്കും മ​ഴ മാ​റി.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ല ​വെ​ല്ല സി​റ്റി​ക്ക് ന​ടു​വി​ലൂ​ടെ ചെ​റി​യ ഒ​രു ന​ദി ഒ​ഴു​കു​ന്നു​ണ്ട്. ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ്കി ​റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ​യാ​ണ് ല ​വെ​ല്ല. ഒ​രു​പാ​ട് ഒ​ന്നും കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ഉ​ള്ള​തെ​ല്ലാം ന​ല്ല വൃ​ത്തി​യി​ലും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. തി​രി​ച്ചു പോ​കാ​നു​ള്ള ബ​സ് ക​യ​റി ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടെ വ​ന്ന​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ളെ ബാ​ഴ്​​സ​ലോ​ണ​യോ​ട്​ വി​ട പ​റ​യ​ണം. യു.​കെ​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​ത്. സു​ഹൃ​ത്ത്​ രാ​ജി​നാ​ഥ് അ​വി​ടെ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ അ​വ​നും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും...​ (തു​ട​രും).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:portugaltravel experienceEuropeSpain
    News Summary - A European travel experience
    Similar News
    Next Story
    X