Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightExplorechevron_rightഅ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 16...
    Explore
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 9:06 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 16 പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടി തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ ഷം​ഖ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 16 പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടി തു​റ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ ഷം​ഖ ജി​ല്ല​യി​ൽ തു​റ​ന്ന​ പു​തി​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​ത​വ​കു​പ്പ് അ​ൽ ഷം​ഖ ജി​ല്ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം 16 പു​തി​യ പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. താ​മ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ശാ​ല​മാ​യ പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി​ക​ൾ, എ​ട്ട് ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സോ​ണു​ക​ൾ, 25 ക​ളി മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ, 26 കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന വി​നോ​ദ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്ത ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ, ത​ണ​ൽ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ശ്ര​മം, സാ​മൂ​ഹി​ക​വ​ത്​​ക​ര​ണം, ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അ​ൽ ഷം​ഖ​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഖ​ലീ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​കെം​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലു​ട​നീ​ളം പൊ​തു​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് അ​ൽ ഷം​ഖ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് സി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiUAE Newsparksgulf news malayalam
    News Summary - 16 more parks open in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X