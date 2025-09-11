Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:11 AM IST

    ദ​സ​റ: 12 സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ യാ​ത്ര​ത്തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മൈ​സൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു, അ​ര​സി​ക്ക​രെ, ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും തി​രി​ച്ചും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 12 സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി ദ​ക്ഷി​ണ പ​ശ്ചി​മ റെ​യി​ൽ​വേ അ​റി​യി​ച്ചു. 12 ട്രെ​യി​നു​ക​ളും അ​ൺ​റി​സ​ർ​വ്ഡ് ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക.

    എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മൈ​സൂ​രു-​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​മു സ്​​പെ​ഷ​ൽ (06283/06284), കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​അ​ശോ​ക​പു​രം-​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​മു സ്​​പെ​ഷ​ൽ (06285/06286), കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മൈ​സൂ​രു-​എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​മു സ്​​പെ​ഷ​ൽ ( 06287/06288), അ​ര​സി​ക്ക​രെ-​മൈ​സൂ​രു-​അ​ര​സി​ക്ക​രെ മെ​മു സ്​​പെ​ഷ​ൽ (06295/06296), മൈ​സൂ​രു-​ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ-​മൈ​സൂ​രു സ്പെ​ഷ​ൽ (06289/06290) എ​ന്നീ ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക.

    ഇ​തി​ൽ മൈ​സൂ​രു-​ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ-​മൈ​സൂ​രു സ്പെ​ഷ​ൽ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള​വ ആ​റു വീ​തം ട്രി​പ്പും മൈ​സൂ​രു-​ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ-​മൈ​സൂ​രു സ്പെ​ഷ​ൽ ഏ​ഴു ട്രി​പ്പും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു വ​രെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    X