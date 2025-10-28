Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ദൃശ്യവിസ്മയമായി ഉറിതൂക്കിമല

    ദൃശ്യവിസ്മയമായി ഉറിതൂക്കിമല
    ഉറിതൂക്കിമല

    കു​റ്റ്യാ​ടി: ന​രി​പ്പ​റ്റ, കാ​വി​ലു​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ഉ​റി​തൂ​ക്കി​മ​ല സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. പ​ഴ​ശ്ശി രാ​ജാ​വി​ന്റെ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പേ​രു​ക​ളു​ള്ള ഈ ​മ​ല അ​ധി​കം അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​ശ്വാ​സം തേ​ടി മ​ഞ്ഞ​ണി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​റി​തൂ​ക്കി​മ​ല കാ​ണാ​ന്‍ ദി​വ​സ​വും ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മു​മ്പ്​ വേ​ന​ലി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പെ​രു​മ​ഴ​യി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ മ​ല ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നാ​ദാ​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നു വ​ന്ന മൂ​ന്ന്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ ബൈ​ക്ക​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ക​യും ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​ദേ​ശം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്ന​ത്. ഉ​യ​രം​കൂ​ടി​യ കു​ന്നു​ക​ളും കി​ഴു​ക്കാം​തൂ​ക്കാ​യ പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ര്‍ച്ചാ​ലു​ക​ളും കൊ​ച്ച​രു​വി​ക​ളും പു​ല്‍മേ​ടു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം വ​ശ്യ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം ക​രി​ങ്ങാ​ട്ടു​നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​ൽ ആ​ദ്യം കൊ​ര​ണ​പ്പാ​റ​യാ​ണ്​ കാ​ണു​ക. പി​ന്നീ​ട്​ ഉ​റി​തൂ​ക്കി മ​ല​യും. മൂ​ന്ന്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ഓ​ഫ്​ റോ​ഡ്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണം. പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്​ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ​അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ഞ്ഞു​പു​ത​ച്ച മ​ല​യി​ലെ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ഒ​രു പ​ക​ല്‍ നീ​ളെ കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ക​ണ്ടി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പാ​ർ​സ​ലാ​ക്കി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്നു.

    ഉ​റി​തൂ​ക്കി മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ​യും ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ​യും വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ​യും ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. ഉ​റി​തൂ​ക്കി​മ​ല​ക്കു താ​ഴെ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ഗ​ര്‍ത്ത​മാ​ണ്. ശ്ര​ദ്ധ​യൊ​ന്ന് പാ​ളി​യാ​ല്‍ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടം വ​രെ സം​ഭ​വി​ക്കാം. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വേ​റി​യ​തോ​ടെ മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് യാ​ത്രാ​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ന​രി​പ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​കെ. ​ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ര​ണ്ടു മ​ല​ക​ളെ ചേ​ര്‍ത്ത് റോ​പ്‌​വേ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ്. ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:mountainOff-roadNaripatta PanchayatMeadows
    News Summary - Urithookkimala is a visual marvel; Lack of security systems
