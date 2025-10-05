Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ട്രാ​വ​ൽ വി​ത്ത്‌ സന

    ട്രാ​വ​ൽ വി​ത്ത്‌ സന
    ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ൽ ത​ന്റെ പാ​ഷ​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് സോ​ളോ യാ​ത്ര​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി, ആ ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട കാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​റി​ഞ്ഞ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്കും പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​റു​ക്‌​സാ​ന. ലോ​ക​ത്തെ നേ​രി​ട്ട​റി​യാ​നും അ​തി​ലൂ​ടെ സ്വ​യം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് റു​ക്സാ​ന​ക്ക് യാ​ത്ര​ക​ൾ. നാ​നൂ​റോ​ളം യാ​ത്ര​ക​ളി​ലാ​യി മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സ്ത്രീ​ക​ളെ ലോ​കം കാ​ണി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് റു​ക്‌​സാ​ന.

    ഡോ​ക്ട​ർ v/s ട്രാ​വ​ല​ർ

    ചൈ​ന​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​റാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് റു​ക്‌​സാ​ന. പ​ഠ​ന​വും അ​വി​ടെ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ഉ​ള്ളി​ൽ പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ചു​കി​ട​ന്ന യാ​ത്രാ​മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്തു​ള്ള ക​ശ്മീ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം സോ​ളോ യാ​ത്ര​ക​ൾ പ്ലാ​ൻ​ചെ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ന്ന് പ​ത്തോ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ന്ന് മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്.


    പെ​ൺ​യാ​ത്ര​ക​ൾ...

    യാ​ത്രാ​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി മെ​സേ​ജു​ക​ൾ വ​ന്നി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മ​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ‘യാ​ത്ര​യി​ൽ കൂ​ടെ​ക്കൂ​ടി​ക്കോ​ട്ടെ’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യൊ​രു യാ​ത്ര എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം യാ​ത്രാ പ്ലാ​നു​ക​ൾ മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പെ​ൺ​യാ​ത്ര​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ലു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് 60 പേ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തു​ട​ക്കം. ഇ​ന്ന് ക​ശ്മീ​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ, ബാ​ലി തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം സ്ത്രീ​ക​ളെ യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​നാ​യി.

    മാ​സ്കി​നു പി​റ​കി​ൽ

    യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ മാ​സ്കി​ൽ മു​ഖം മ​റ​ച്ച​ല്ലാ​തെ റു​ക്‌​സാ​ന​യെ ആ​രും ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. മാ​സ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കോ​വി​ഡ് കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കേ യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും മാ​സ്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ‘മു​ഖം കാ​ണാ​തെ ആ​ളു​ക​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു പ​ല​രും പ​റ​യാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ലു വ​ർ​ഷം ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം പേ​ർ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടെ​ക്കൂ​ടി​യ​ത് എ​ന്റെ മു​ഖം ക​ണ്ടി​ട്ട​ല്ല. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ടം’ റുക്സാന പറയുന്നു.

    സേ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ

    സ്ത്രീ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ളാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക​ൾ പ്ലാ​ൻ​ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ 60ഓ​ളം പേ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ട്രി​പ്പു​ക​ളി​ൽ 45, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ 35 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ആ​ളു​ക​ളെ എ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യം ഒ​രു ഘ​ട​ക​മാ​യി നോ​ക്കാ​റി​ല്ല. 60-70 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ലാ​ൻ​ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള​ത്. കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​നാ​യി ആ​റു​പേ​രാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്.

    യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ പ​ല​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​വും ക​രു​ത്തും പ​ക​രു​ന്ന​ത് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ഭ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് യാ​ത്ര​ക​ളോ​ടു​ള്ള പാ​ഷ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രും കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ‘ട്രാ​വ​ൽ വി​ത്ത് സ​ന’ എ​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് റു​ക്സാ​ന ത​ന്റെ യാ​ത്രാ​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

