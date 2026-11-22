ബിദർ; ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നഗരംtext_fields
ചില നഗരങ്ങൾ നമ്മെ കാഴ്ചകൾകൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കും. മറ്റു ചില നഗരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. കർണാടകയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ബിദർ അത്തരമൊരു നഗരമാണ്. ബിദർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരു ചരിത്രനഗരം കാണുന്നതിന്റെ കൗതുകം മാത്രമായിരുന്നില്ല; ഒരുകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക ജീവിതത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു നാഗരികതയുടെ ശേഷിപ്പുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ അനുഭവം കൂടിയായിരുന്നു.
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബിദർ, നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നിരവധി രാജവംശങ്ങളുടെ ഉയർച്ചക്കും തകർച്ചക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ , നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സവിശേഷമായ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത് ബഹ്മനി സുൽത്താന്മാരാണ്. കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും പള്ളികളും ശവകുടീരങ്ങളും മദ്റസകളും ഇന്നും ആ ഭരണകാലത്തിന്റെ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്നു.
ഗുൽബർഗയിൽ നിന്ന് ബിദറിലേക്ക്
1347ൽ അലാവുദ്ദീൻ ഹസൻ ബഹ്മൻ ഷാ സ്ഥാപിച്ച ബഹ്മനി സുൽത്താനത്ത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല സ്വതന്ത്ര ഡെക്കാൻ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന എന്നിവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ഈ രാജവംശം അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു. ആദ്യകാലത്ത് ഗുൽബർഗയായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം. പിന്നീട് അഹമ്മദ് ഷാ ഒന്നാമന്റെ ഭരണകാലത്ത്, ഏകദേശം 1425ഓടെ, തലസ്ഥാനം ബിദറിലേക്ക് മാറ്റി. അതോടെ ബിദർ ഒരു ഭരണകേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി സൈനികവും സാംസ്കാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി വളർന്നു.
ബഹ്മനി ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്ത് പേർഷ്യൻ, അറബി, തുർക്കി സാംസ്കാരിക സ്വാധീനങ്ങൾ ഡെക്കാൻ മേഖലയിലെ പ്രാദേശിക പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ഇടകലർന്നു. ഈ സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ബിദറിലെ കെട്ടിടങ്ങളിലും കലാരൂപങ്ങളിലും ഇന്നും കാണാം. എന്നാൽ, ബഹ്മനി ചരിത്രം രാജാക്കന്മാരുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും അധികാരമാറ്റങ്ങളുടെയും കഥ മാത്രമല്ല. അറിവിനും സാഹിത്യത്തിനും വാസ്തുവിദ്യക്കും ഭരണസംവിധാനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണത്.
അധികാരത്തിന്റെ കൽസാക്ഷ്യം
ബിദർ സന്ദർശനത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രൗഢി ഏറ്റവും പ്രകടമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ് ബിദർ കോട്ട. വിശാലമായ കോട്ടമതിലുകളും കരുത്തുറ്റ പ്രവേശനകവാടങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും മധ്യകാല സൈനിക വാസ്തുവിദ്യയുടെ മികവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോട്ടക്കുള്ളിലെ കൊട്ടാരാവശിഷ്ടങ്ങളും പള്ളികളും അലങ്കാരപ്പണികളും ഒരുകാലത്ത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന രാജകീയ ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നൽകുന്നത്. വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ പ്രവേശന പാതകളും ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി വരുന്ന പ്രതിരോധ കവാടങ്ങളും ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
കോട്ടയിലെ ഓരോ കല്ലും ഒരു പഴയകാലത്തിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലായി തോന്നും. അധികാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽനിന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയിലേക്ക് മാറിയ രാജവംശങ്ങളുടെ കഥകൾ ഈ മതിലുകൾക്കിടയിൽ വായിച്ചെടുക്കാം.
മഹ്മൂദ് ഗവാൻ മദ്റസ
ബിദറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ് മഹ്മൂദ് ഗവാന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മദ്റസയും. പേർഷ്യൻ ദേശത്തുനിന്നെത്തിയ മഹ്മൂദ് ഗവാൻ ബഹ്മനി ഭരണകൂടത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഭരണപരമായ കഴിവിനൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും പാണ്ഡിത്യത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധേയനാക്കി. 1472ഓടെ ബിദറിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മഹ്മൂദ് ഗവാൻ മദ്റസ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
ഇന്ന് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചിന്ത, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു എന്നതാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും താമസസൗകര്യവും പഠനത്തിനുള്ള മുറികളും പ്രാർഥനക്കുള്ള ഇടവും ഗ്രന്ഥശാലയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുച്ചയമായിരുന്നു ഇത്. മതപഠനത്തോടൊപ്പം ഭാഷ, തത്ത്വചിന്ത, ഗണിതം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിജ്ഞാന ശാഖകൾക്കും അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.
പേർഷ്യൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെ സ്വാധീനമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭംഗിയും വർണാഭമായ ടൈൽപണികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇന്നും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും ഈ മദ്റസയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിലെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
അഷ്ടൂരിലെ ബഹ്മനി ശവകുടീരങ്ങൾ
ബിദറിനടുത്തുള്ള അഷ്ടൂരിലെ ബഹ്മനി ശവകുടീരങ്ങൾ രാജവംശത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചരിത്രാധ്യായം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഉയർന്ന താഴികക്കുടങ്ങളും വിശാലമായ കമാനങ്ങളും അലങ്കാരപ്പണികളും പേർഷ്യൻ-ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെ സവിശേഷമായ സമന്വയം പ്രകടമാക്കുന്നു. 1436 മുതൽ 1535 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ഈ ശവകുടീര സമുച്ചയത്തിൽ ബഹ്മനി ഭരണാധികാരികളുടെ ഓർമകൾ കല്ലിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. അവയിൽ അഹമ്മദ് ഷാ ഒന്നാമന്റെയും അലാവുദ്ദീൻ ഷാ രണ്ടാമന്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു.
രാജാക്കന്മാരുടെ നഗരത്തിനപ്പുറം
ബിദറിന്റെ പൈതൃകം ബഹ്മനി ഭരണകാലത്ത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് ബരീദ് ഷാഹിമാർ, മുഗളന്മാർ, നിസാമുമാർ തുടങ്ങിയ ഭരണശക്തികളും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. ഓരോ കാലഘട്ടവും നഗരത്തിന്റെ വാസ്തുവിദ്യയിലും സംസ്കാരത്തിലും സ്വന്തം അടയാളങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചു.
ബിദറിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് ബിദ്രിവെയർ എന്ന ലോഹ കരകൗശലവിദ്യ. കറുത്ത ലോഹപ്രതലത്തിൽ വെള്ളിയുടെ സൂക്ഷ്മമായ പതിപ്പുപണി നടത്തി മനോഹരമായ കലാവസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കലാരൂപം നഗരത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
നാനക് ഝീര സാഹിബ് പോലുള്ള ആത്മീയകേന്ദ്രങ്ങളും ഈ നഗരത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പൈതൃകത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു. ചരിത്രവും മതവും കലയും കരകൗശലവും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു.
യാത്രയുടെ പാഠങ്ങൾ
ബിദർ സന്ദർശനം എനിക്ക് ചരിത്രത്തെ പുസ്തകത്താളുകളിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. ചരിത്രപാഠങ്ങളിൽ വായിച്ച രാജവംശങ്ങളും ഭരണാധികാരികളും വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളും നേരിൽ കാണുമ്പോൾ അവക്ക് പുതിയൊരു അർഥം കൈവരുന്നു. കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും മനുഷ്യന്റെ അറിവിനോടുള്ള അന്വേഷണവും സൗന്ദര്യബോധവും എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതും ബോധ്യപ്പെടുന്നു.
ബഹ്മനി ഭരണാധികാരികളുടെ അധികാരകാലം അവസാനിച്ചു. അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പഴയതുപോലെ രാജസഭകൾ ചേരുന്നില്ല. ഒരുകാലത്ത് പണ്ഡിതരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴങ്ങിയിരുന്ന മദ്റസയുടെ ഇടനാഴികളിലും ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയാണ്. എന്നിട്ടും അവയെല്ലാം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർഥ സമ്പത്ത് അതിന്റെ അധികാരത്തിലോ സമ്പത്തിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല; അറിവിനെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, പൈതൃകത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളെ എങ്ങനെ ചേർത്തുനിർത്തുന്നു എന്നതിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
ബിദറിലെ കോട്ടകളും മദ്റസയും ശവകുടീരങ്ങളും കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ ചിന്തയാണ്: ചരിത്രം കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തിന്റെ ഓർമ മാത്രമല്ല; വർത്തമാനത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭാവിയെ കൂടുതൽ വിവേകത്തോടെ നിർമിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാഠശാല കൂടിയാണ്.