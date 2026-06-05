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    Destinations
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 9:22 AM IST

    ഹ​ജ്ജി​ന് ശേ​ഷം മ​ദീ​ന​യി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​പ്ര​വാ​ഹം

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    ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ സ​ജീ​വം
    ഹ​ജ്ജി​ന് ശേ​ഷം മ​ദീ​ന​യി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​പ്ര​വാ​ഹം
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    മ​ദീ​ന​യി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹ​ജ്ജ്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ

    മ​ദീ​ന: ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​വാ​ച​ക ന​ഗ​രി​യാ​യ മ​ദീ​ന​യി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക​െൻറ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യും ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഒ​റ്റ​യ്ക്കും സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യു​മാ​ണ് മ​ദീ​ന​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ത്മീ​യ യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​ച​രി​ത്ര​യി​ട​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണു​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​െൻറ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും (പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും) അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഇ​ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ദീ​ന​യു​ടെ മ​ത​പ​ര​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹം. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഖു​ബാ മ​സ്ജി​ദ്, ഖി​ബ്‌​ല​തൈ​ൻ മ​സ്ജി​ദ്, ഉ​ഹ്ദ് പ​ർ​വ​ത പ്ര​ദേ​ശം, അ​തി​െൻറ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ഹ്ദ് യു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മം കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ഖ്ബ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ച​രി​ത്ര ലാ​ൻ​ഡ്‌​മാ​ർ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സം​യോ​ജി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ദീ​ന സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​ച​ക മ​സ്ജി​ദി​നെ​യും (മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി) ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​രി​ത്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​ക ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ദീ​ന​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​ത-​സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വാ​ച​ക ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ‘മ​ദീ​ന ബ​സ് പ​ദ്ധ​തി’ വ​ലി​യ തോ​തി​ലാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:medinatouristsHistoric Siteshajj
    News Summary - Tourists to historic sites in Medina after Hajj
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