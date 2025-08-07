Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Destinations
    Posted On
    7 Aug 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 11:42 AM IST

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു ഖ​രീ​ഫ് സൂ​പ്പ​റാ​ണ്; അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​തൃ​പ്‍തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു ഖ​രീ​ഫ് സൂ​പ്പ​റാ​ണ്; അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​തൃ​പ്‍തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    സ​ലാ​ല: ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലു​ട​നീ​ളം ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സം​തൃ​പ്‍തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​റെ പ്ര​ശം​സാ​വ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സീ​സ​ൺ വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​ല്ലാം ന​ന്നാ​യി ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മ​ൾ ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നും വി​ക​സ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടാ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ ഹ​ഫ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ഇ​ത്തീ​ൻ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ്, മു​ഗ്‌​സൈ​ൽ ബീ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് സൗ​ക​ര്യം വീ​തി​കൂ​ട്ടു​ക​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ളും വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. മാ​ലി​ന്യം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധി​ക ശു​ചി​ത്വ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി, ആ​ധു​നി​ക വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ൾ, വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ സൂ​ച​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തി​യ പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. ഈ ​മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണം. ടൂ​റി​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​ങ്കി​ട്ട ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​റി​സ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി കാ​ണു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040മാ​യി ഈ ​ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ യോ​ജി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രും കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഇ​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    travel newstouristsKharifTravel Destinations
