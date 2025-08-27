Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:59 AM IST

    പാ​ലു​കാ​ച്ചി മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹം

    Tourists visiting Palukachi Mountain
    പാ​ലു​കാ​ച്ചി മ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    കേ​ള​കം: മ​ഴ ശ​മി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ഞ്ഞ​ണി​ഞ്ഞ പാ​ലു​കാ​ച്ചി മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി. മ​ഞ്ഞ​ണി​ഞ്ഞ മാ​മ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ളി​രു​തേ​ടി പ്ര​കൃ​തി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യാ​യ പാ​ലു​കാ​ച്ചി മ​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കാ​ടും മ​ല​യും താ​ണ്ടി ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി ഭൂ​മി​യെ നോ​ക്കി കു​ളി​ര​ണി​യാ​ൻ പാ​ലു​കാ​ച്ചി മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ട്ര​ക്കി​ങ് ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി കേ​ള​കം ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം സൊ​സൈ​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ഹ​സി​ക​ത​യു​ടെ മു​ഖം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ലു​കാ​ച്ചി മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്ര​ക്കി​ങ് ബേ​സ് ക്യാ​മ്പാ​യ സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് മൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​ർ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ലു​കാ​ച്ചി മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യി​ലെ വ​ള്ളി​പ്പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളും കൂ​റ്റ​ൻ മ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ട്ടു​ത​ട്ടാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Tourist flow to Palukachi Mountain
