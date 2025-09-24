Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Destinations
    date_range 24 Sept 2025 12:52 PM IST
    date_range 24 Sept 2025 12:52 PM IST

    സഞ്ചാരികൾ നിറഞ്ഞ്​ ചെല്ലാർകോവിൽമെട്ടും അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും

    സഞ്ചാരികൾ നിറഞ്ഞ്​ ചെല്ലാർകോവിൽമെട്ടും അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും
    ക​ട്ട​പ്പ​ന: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ ചെ​ല്ലാ​ർ​കോ​വി​ൽ​മെ​ട്ടും അ​രു​വി​ക്കു​ഴി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വും കാ​ണാ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി.​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി. ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ വി​ദു​ര ദൃ​ശ്യ​വും അ​രു​വി​ക്കു​ഴി​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വു​മാ​ണ് ചെ​ല്ലാ​ർ കോ​വി​ൽ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​രി​ത.​

    തേ​ക്ക​ടി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ ഏ​റെ​യും എ​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ചെ​ല്ല​ർ​കോ​വി​ൽ​മെ​ട്ടും അ​രു​വി​ക്കു​ഴി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വും. ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു കാ​ണാ​നും ഉ​ല്ല​സി​ക്കാ​നും പ​റ്റു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടം.​

    പെ​രി​യാ​ർ വ​ന്യ​ജീവി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽനി​ന്ന് 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ൽ ചെ​ല്ലാ​ർ​കോ​വി​ൽ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്താം. സ​മു​ദ്ര നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് 3500 അ​ടി​യോ​ളം ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ചെ​ല്ലാ​ർകോ​വി​ൽ മെ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് നോ​ക്കി​യാ​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ വി​ദു​രദൃ​ശ്യം കാ​ണാം. സ​മീ​പ​ത്താ​യി വ​നം വ​കു​പ്പ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പാ​ർ​ക്കും വാ​ച്ച് ട​വ​റും ഉ​ണ്ട്.

    ചെ​ല്ലാ​ർ​കോ​വി​ൽമെ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് കേ​ര​ള- ത​മി​ഴ്നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്നോ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലോ​സ​ഞ്ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ അ​രു​വി​ക്കു​ഴി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്താം. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ വേ​ണം ഇ​വി​ടെ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ. 3500 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ​തി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പ​കു​തി​യും മ​ഞ്ഞു​ക​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​ലി​ഞ്ഞു ചേ​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച മ​നം മ​യ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​രു​വി​ക്കു​ഴി ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്രങ്ങൾ

    ചെ​ല്ലാ​ർ​കോ​വി​ൽമെ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കു​ത്ത​നെ പ​തി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വും മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ന്റെ വി​ദൂ​ര കാ​ഴ്ച​യു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഇ​തോ​ടെ​പ്പം പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി​യും വാ​ച്ച് ട​വ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​കാ​ശ കാ​ഴ്ച​യും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം മ​യ​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​മി​നി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ, വാ​ച്ച് ടൗ​വ​ർ, ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി. ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Idukki NewsTravel destinationIdukki Tourism
    News Summary - tourist attract chellarkovil mettu and aruvikkuzhi water falls
