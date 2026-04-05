മഞ്ഞണിഞ്ഞ് മണൽഭൂമി
രാജസ്ഥാനിലെ ബികാനീർ ജില്ലയിലെ അർജുൻസർ, രാജ്യസർ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഥാർ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ, ഇത് മരുഭൂമി തന്നെയോ അതോ കശ്മീർ താഴ്ചവരയോ എന്ന് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഒരു നിമിഷം തോന്നിപ്പോയി. മരുഭൂമിയാകെ മഞ്ഞിൽപൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു; മഞ്ഞുമൂടി പാതകളെല്ലാം മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു!
തലേന്നാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച ആലിപ്പഴ വർഷമാണ് ഈ മഞ്ഞ് രൂപീകരണത്തിന് കാരണം. അത്യപൂർവമായി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടത്രെ. മെഡിറ്ററേനിയനിൽനിന്ന് ഇത്ഭവിച്ച അപ്രതീക്ഷിച്ചമായൊരു കാറ്റാണ് (വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ്) ഈ ആലിപ്പഴ വർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ആലിപ്പഴ വർഷം മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ ഈർപ്പവും മരുഭൂമിയിലെ ചൂടും ചേർന്നപ്പോൾ അത് നേരിയ മഞ്ഞുപാളികളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി. സംഗതി കാണാൻ ഭംഗിയൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രതിഭാസം മേഖലയിലെ കൃഷിയെ ചെറുതായി പരിക്കേൽപിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
