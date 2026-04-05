    Posted On
    date_range 5 April 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 6:55 AM IST

    മഞ്ഞണിഞ്ഞ് മണൽഭൂമി

    മഞ്ഞണിഞ്ഞ് മണൽഭൂമി
    രാജസ്ഥാനിലെ ബികാനീർ ജില്ലയിലെ അർജുൻസർ, രാജ്യസർ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഥാർ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ, ഇത് മരുഭൂമി തന്നെയോ അതോ കശ്മീർ താഴ്ചവരയോ എന്ന് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഒരു നിമിഷം തോന്നിപ്പോയി. മരുഭൂമിയാകെ മഞ്ഞിൽപൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു; മഞ്ഞുമൂടി പാതകളെല്ലാം മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു!

    തലേന്നാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച ആലിപ്പഴ വർഷമാണ് ഈ മഞ്ഞ് രൂപീകരണത്തിന് കാരണം. അത്യപൂർവമായി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടത്രെ. മെഡിറ്ററേനിയനിൽനിന്ന് ഇത്ഭവിച്ച അപ്രതീക്ഷിച്ചമായൊരു കാറ്റാണ് (വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ്) ഈ ആലിപ്പഴ വർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ആലിപ്പഴ വർഷം മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ ഈർപ്പവും മരുഭൂമിയിലെ ചൂടും ചേർന്നപ്പോൾ അത് നേരിയ മഞ്ഞുപാളികളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി. സംഗതി കാണാൻ ഭംഗിയൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രതിഭാസം മേഖലയിലെ കൃഷിയെ ചെറുതായി പരിക്കേൽപിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

    TAGS: snow fall, travels, Dessert, destination
    News Summary - The sandy land is covered in snow
