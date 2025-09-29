Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​ണ​യ​പ്പ​ക​യു​ടെ കാ​ട്ടാ​ത്തി​പ്പാ​റ

    കൊ​ക്കാ​ത്തോ​ട് അ​ള്ളു​ങ്ക​ലി​ലെ കാ​ട്ടാ​ത്തി​പ്പാ​റ

    Listen to this Article

    കോ​ന്നി: അ​രു​വാ​പ്പു​ലം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കൊ​ക്കാ​ത്തോ​ട് അ​ള്ളു​ങ്ക​ലി​ലെ കാ​ട്ടാ​ത്തി​പ്പാ​റ ഭം​ഗി​കൊ​ണ്ട് ഏ​തു സ​ഞ്ചാ​രി​യു​ടെ​യും മ​നം ക​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഭം​ഗി​യും വി​സ്മ​യ​വും ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ത്തി​പ്പാ​റ​യ്ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​ണ​യ​പ്പ​ക​യു​ടെ ക​ഥ​യു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​കാ​ര ദാ​ഹി​യാ​യ ആ​ദി​വാ​സി യു​വ​തി​യു​മാ​യി ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളാ​ണി​ത്. പ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്ത് പാ​റ​യു​ടെ അ​ടി​വാ​ര​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ള​നും കാ​ട്ടാ​ള​ത്തി​യും താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​തി​വാ​യി ഒ​രു വ്യാ​പാ​രി ഇ​വ​രെ​ത്തേ​ടി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​യും കാ​ട്ടാ​ള​ത്തി​യും പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി. കാ​ട്ടാ​ള​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​വ​ൻ ഇ​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടു.

    കാ​ട്ടാ​ത്തി​പ്പാ​റ​യു​ടെ അ​ടി​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ തേ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ട്ടാ​ള​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി ക​യ​ർ കെ​ട്ടി പാ​റ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യ കാ​ട്ടാ​ള​നെ വ്യാ​പാ​രി​യും കാ​ട്ടാ​ള​ത്തി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ക​യ​ർ അ​റു​ത്തു​വി​ട്ട് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും കാ​ട്ടാ​ള​ത്തി വ്യാ​പാ​രി​ക്ക് ഒ​പ്പം ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​താ​യും ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ന്നു​മു​ത​ലാ​ണ​ത്രെ ഈ ​പാ​റ​യ്ക്ക് കാ​ട്ടാ​ത്തി​പ്പാ​റ എ​ന്ന പേ​ര് വ​ന്ന​ത്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ത്തി​പ്പാ​റ പ്ര​ണ​യ​പ്പ​ക​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കോ​ന്നി​യി​ൽ നി​ന്ന് 16 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വി​ടെ എ​ത്താം. ക​രി​പ്പാ​ൻ​തോ​ട് ഫോ​സ്റ്റ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന ഈ ​വ​ന ഭാ​ഗ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ വ​ന​പാ​ല​ക​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​നു​സ​രി​ച്ചേ തീ​രൂ.

