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    Destinations
    Posted On
    date_range 13 July 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 12:36 PM IST

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി സൂ​ചി​മു​ഖി

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    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി സൂ​ചി​മു​ഖി
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    സൂചിമുഖി വെള്ളച്ചാട്ടം

    ഇരിട്ടി: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കരിക്കോട്ടക്കരിയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കി സൂചിമുഖി വെള്ളച്ചാട്ടം. ശാന്തമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് സൂചിമുഖി. കേരള-കർണാടക അതിർത്തിക്കടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ പ്രകൃതിവിസ്മയം, ശാന്തതയും സാഹസികതയും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ചൊരു വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമാണ്. കരിക്കോട്ടക്കരി ടൗണിൽനിന്ന് ആറു കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ എടപ്പുഴ വാളത്തോടുള്ള സൂചിമുഖി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം.

    ഇടതൂർന്ന പച്ചപ്പിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഏഴു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് സൂചിമുഖിയുടെ പ്രത്യേകത. കാടിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സംഗീതവും ചേർന്ന് സന്ദർശകർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സമ്മാനിക്കുന്നത്. വിശ്രമത്തിനും പ്രകൃതി പര്യവേക്ഷണത്തിനും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണിത്. ദുർഘടമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുന്നത്. വഴുക്കലുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത്, സന്ദർശകർ അതിജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മഴക്കാലത്താണ് സൂചിമുഖി അതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാവത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇടമാണ് സൂചിമുഖി വെള്ളച്ചാട്ടം.

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    TAGS:Natural WonderkannurnewsKerala Travel NewsSoochimukhi falls
    News Summary - Signposted for tourists
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