Madhyamam
    Destinations
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:16 PM IST

    ഓറോ! റഷ്യ

    moscow
    മോ​സ്കോ ന​ഗ​രം

    എ​ട്ട് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​റെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ന​ഗ​രം. പൗ​രാ​ണി​ക​ത​യും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​മാ​ണ് മോ​സ്കോ​യു​ടേ​ത്

    ആ​റു പേ​ർ, ഒ​ന്നി​ച്ചു സ്കൂ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ഹൃ​ദം. പ​തി​വ് അ​ത്താ​ഴ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ‘ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ഒ​രു യാ​ത്ര പോ​ക​ണം’ എ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ‘പോ​കേ​ണ്ട ദി​വ​സ​വും സ്ഥ​ല​വും കു​റി​ച്ചു’. ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ രാ​ജ്യ​മാ​യ റ​ഷ്യ​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ര​ണ്ടു പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​സ്കോ, സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്ബ​ർ​ഗ്, അ​തി​നി​ട​യി​ലെ കു​റ​ച്ചു റ​ഷ്യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ. ആ​ർ​ക്കും ഒ​രു എ​തി​ര​ഭി​പ്രാ​യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പോ​കാ​ൻ ഇ​നി​യും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​ന്റെ പ്ലാ​നി​ങ്. യാ​ത്ര​യോ​ളം ത​ന്നെ സു​ഖം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും. ഷ​മ്മാ​സ്, അ​ജ്മ​ൽ, അം​ജാ​ദ്, മൊ​യ്‌​തു, ആ​ഷി​ക്ക് പി​ന്നെ ഞാ​നും.

    കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ

    ജൂ​ൺ ഏ​ഴി​ന് ഉ​ച്ച​യോ​ടെ റ​ഷ്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യാ​യ മോ​സ്കോ​യി​ൽ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി. ഇ​ടി​യും മ​ഴ​യു​മാ​ണ് വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളും ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള വാ​നും പു​റ​ത്തു കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ഴ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ഹോ​ട്ട​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ങ്ങി. ‘മോ​സ്കോ’ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. എ​ട്ട് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​റെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ന​ഗ​രം. സോ​വി​യ​റ്റ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത റ​ഷ്യ​ൻ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, അ​തോ​ടൊ​പ്പം ചി​ല്ലു​പാ​കി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ തെ​രു​വു​ക​ൾ... പൗ​രാ​ണി​ക​ത​യും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​മാ​ണ് മോ​സ്കോ​യു​ടേ​ത്.

    പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ കാ​ഴ്ച കാ​ണാ​നി​റ​ങ്ങി. പോ​കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​വി​ട​ത്തെ നി​ർ​മി​തി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും ഗൈ​ഡ് ‘ലി​ലി​യ’ വാ ​തോ​രാ​തെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടെ റ​ഷ്യ​ക്കാ​രാ​യ സ്റ്റീ​ഫ​നും വാ​ർ​വ​റ​മി​യും ടീ​മി​ലു​ണ്ട്. വാ​ഹ​നം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​മാ​യ ക്രെം​ലി​ൻ കോ​ട്ട​യു​ടെ ചു​വ​ന്ന മ​തി​ലി​ന​ടു​ത്തു​കൂ​ടി നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്, റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ കോ​ട്ട സ​മു​ച്ച​യ​മാ​ണി​ത്. പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ റെ​ഡ് സ്ക്വ​യ​റും സെ​ന്റ് ബേ​സി​ല്‍സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലും സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്ത്. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ താ​ഴി​ക​ക്കു​ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള സെ​ന്റ് ബേ​സി​ല്‍സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ബോ​ൾ​ഷോ​യ് തി​യ​റ്റ​റും നി​ര​വ​ധി മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​ക​ളും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു.

    മോ​സ്കോ സ്റ്റേ​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി

    റ​ഷ്യ​ൻ ജ​ന​ത പൊ​തു​വെ സ​മാ​ധാ​ന​പ്രി​യ​രാ​ണ്. സൗ​മ്യ​ത​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും തി​ള​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​റെ മ​നു​ഷ്യ​ർ. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും റ​ഷ്യ​ൻ ഭാ​ഷ മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും ട്രാ​ൻ​സ് ലേ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ യാ​തൊ​രു മ​ടി​യും അ​വ​ർ​ക്കി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും ബൗ​ദ്ധി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​നും ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന മോ​സ്കോ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​സ്ഥാ​നം​കൂ​ടി​യാ​ണ്. സ്പാ​രോ ഹി​ൽ​സ് വ്യൂ ​പോ​യ​ന്റി​ന​ടു​ത്ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ‘മോ​സ്കോ സ്റ്റേ​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി’​യെ നോ​ക്കി ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ഇ​ത് റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഒ​രു സ്വ​പ്‌​ന​മാ​ണെ​ന്ന്‌ ടീ​മം​ഗം സ്റ്റീ​ഫ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മോ​സ്കോ സ്റ്റേ​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ക്രെം​ലി​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള

    ക​വാ​ടം

    ഉ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സോ​വി​യ​റ്റ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ജേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്മാ​ര​ക​സ്തൂ​പം കാ​ണാ​ൻ പോ​യി. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സോ​വി​യ​റ്റ് ജ​ന​ത​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഇ​ത് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പ്ര​ഥ​മ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​യ യൂ​റി ഗ​ഗാ​റി​ന്റെ​യും വാ​ല​ന്റി​ന തെ​ര​ഷ്കോ​വ​യു​ടെ​യും മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ക​ല്ലി​ൽ കൊ​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ട്രോ വ​ഴി​യാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യം മെ​ട്രോ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്. വീ​തി​കൂ​ടി​യ റോ​ഡു​ക​ളും വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ച്ച പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ട്രാ​മു​ക​ളും മോ​സ്‌​കോ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ബോ​ർ​ഷും ബൊ​റൊ​ഡി​ൻ​സ്കി​യും

    മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ആ​രും അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. രാ​വി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ത​ൽ ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ ബാ​ക്കി​യെ​ല്ലാം റ​ഷ്യ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. ‘ബോ​ർ​ഷ്‌’ എ​ന്ന ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് സൂ​പ്പി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ‘ബൊ​റൊ​ഡി​ൻ​സ്കി’ എ​ന്ന ക​റു​ത്ത റൊ​ട്ടി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന നീ​ണ്ട ഒ​രു പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ഓ​രോ നേ​ര​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ മു​യ​ലി​റ​ച്ചി മു​ത​ൽ സാ​ൽ​മ​ൺ വ​രെ പ​ല പേ​രു​ക​ളി​ൽ തീ​ൻ മേ​ശ​യെ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കും. ചു​രു​ക്കം ചി​ല​ത് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ എ​ല്ലാം വ​ള​രെ സ്വാ​ദി​ഷ്ഠ​വും. പ​തി​വു​പോ​ലെ അ​ത്താ​ഴ​വും ക​ഴി​ച്ച് ‘റൂ​ബി​ളും’ ഒ​പ്പം ‘സ്പാ​സീ​ബ’​യും കൊ​ടു​ത്തു ഞ​ങ്ങ​ളി​റ​ങ്ങി. രാ​വി​ല​ത്തെ വ​ണ്ടി​ക്ക് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബ​ർ​ഗി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണം. പ്രാ​ത​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ചെ​ക്കി​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ലെ​ത്തി. ട്രെ​യി​ൻ സ​മ​യം കൃ​ത്യം. ട്രെ​യി​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​പ്പെ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു. നാ​ലു പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന കൂ​പ്പെ​യി​ൽ കി​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര. ചെ​റി​യ കാ​ടു​ക​ൾ, പു​ഴ​ക​ൾ, ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ, സോ​വി​യ​റ്റ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ട​ക്കൊ​ക്കെ ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​യും. പു​റ​ത്തെ മാ​റു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ വ​ള​രെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ത​റി​ൻ പാ​ല​സ്

    മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ​യി​ലെ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ്ബ​ർ​ഗ്

    രാ​ത്രി​യോ​ടെ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ്ബ​ർ​ഗി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി. ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലും അ​ൽ​പം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​വി​ശാ​ല​മാ​യ, ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കു​ള്ള പൗ​രാ​ണി​ക ന​ഗ​രം, ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വാ​തി​ലു​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ല​ർ​ക്കെ തു​റ​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ. ചൂ​ടു​കാ​പ്പി​യോ​ടൊ​പ്പം ത​മാ​ശ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു അ​ല​സ​മാ​യി ന​ട​ന്നു റൂ​മി​ലെ​ത്തി. പു​റ​ത്തു നി​യോ​ൺ വി​ള​ക്കി​ന്മേ​ൽ വ​ര​ഞ്ഞി​ടു​ന്ന ചാ​റ്റ​ൽ​മ​ഴ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് പ​തി​യെ ഉ​റ​ങ്ങി.

    പ്രാ​ത​ൽ ക​ഴി​ച്ചു പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. നേ​വാ ന​ദി​യും വ​ലി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന അ​നേ​കം ക​നാ​ലു​ക​ളും ചെ​റി​യ പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളും പ​ക്ഷി​ക​ളും എ​ല്ലാം നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ്ബ​ർ​ഗ് ഏ​തോ മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്ക​ഥ​യി​ൽ വാ​യി​ച്ച ഭാ​വ​നാ​ലോ​ക​മാ​യി തോ​ന്നും. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ഴി​വാ​ണി​ഭ​ക്കാ​ർ. പാ​ല​സ് സ്‌​ക്വ​യ​റി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു, ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ‘ഹെ​ർ​മി​റ്റേ​ജ് മ്യൂ​സി​യം’ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​വി​ടെ​യാ​ണ്‌. പ​തി​നെ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഈ ​മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ലി​യ​നാ​ർ​ഡോ ഡാ​വി​ഞ്ചി​യു​ടെ​യും പി​ക്കാ​സോ​യു​ടെ​യും സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ കാ​ണാം. പ​ഴ​യ റ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​ഡം​ബ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്ന വി​ന്റ​ർ പാ​ല​സ് എ​ന്ന രാ​ജ മ​ന്ദി​ര​വും ഈ ​ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    മോ​സൈ​ക്കി​നാ​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത സേ​വ്യ​ർ പ​ള്ളി​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സെ​ന്റ് ഐ​സ​ക് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലും സ്വ​ർ​ണ​നി​റ​ത്തി​ൽ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പീ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പോ​ൾ ഫോ​ർ​ട്രെ​സും രാ​ജ​കീ​യ​മാ​യ കാ​ത​റി​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​വും പോ​ലു​ള്ള അ​നേ​കം നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ളാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ കോ​ണി​ലും തെ​ളി​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    ക​നാ​ലി​ന്റെ തീ​ര​ത്തെ ന​ഗ​രം

    എ​ല്ലാ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു ഭാ​ഗം ക​നാ​ലാ​ണ്. അ​തി​ൽ നി​റ​യെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ബോ​ട്ടു​ക​ളും. വ​ട​ക്കി​ന്റെ വെ​നീ​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ട്ട​ണ​മാ​ണി​ത്. അ​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക്രൂ​സ് ബോ​ട്ടി​ൽ ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ക​നാ​ൽ​യാ​ത്ര. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബ​ർ​ഗി​ൽ​നി​ന്നും മോ​സ്കോ​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. പി​റ്റേ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​ത്.

    ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു പോ​കു​ന്ന വ​ഴി ഒ​ര​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചു; രാ​ത്രി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട വി​മാ​നം കാ​ൻ​സ​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി തോ​ന്നാ​റു​ള്ള ചെ​റി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ഴ്ച​കൂ​ടി അ​വി​ടെ ത​ങ്ങാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ടു​ത്ത പ്ലാ​ൻ. ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു കേ​ബി​ൾ കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ത്. ലു​ഴ്‌​സ്നി​ക്കി സ്റ്റേ​ഡി​യം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ന​ദി​ക്കു മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങി സ്പാ​രോ ഹി​ൽ​സ് വ​രെ എ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ക്യാ​ബി​നി​ൽ​നി​ന്നും മോ​സ്കോ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ൻ ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ണാം. അ​തി​നി​ട​ക്ക് ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റ് റ​ഊ​ഫി​ന്റെ മെ​സേ​ജ് വ​ന്നു. ടി​ക്ക​റ്റ് റെ​ഡി​യാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ്‌ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വ​ഴി​ക​ളി​ൽ​കൂ​ടി പോ​കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്ബ​ർ​ഗി​ലെ ക​നാ​ൽ

    മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത കു​റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച റ​ഷ്യ​യോ​ടും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള കു​റെ ന​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടും യാ​ത്ര​പ​റ​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി. മോ​സ്കോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. അ​ഞ്ച​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ട് അ​വി​ടെ​നി​ന്നും ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട യാ​ത്ര, വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​തി​ന​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി. തു​ർ​ക്കി, സൈ​പ്ര​സ്, ഈ​ജി​പ്ത്, കു​വൈ​ത്ത് വ​ഴി പ​റ​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി.

