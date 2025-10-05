Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Destinations
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:45 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ; വ​ന്യം, സൗ​മ്യം, ഉ​ല്ലാ​സം

    വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ
    rak jabal jais
    റാ​ക് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ്  ചിത്രം; ആ​ഷി​ക് ലീ

    കൊ​ടും ചൂ​ടി​ന് വി​ട ന​ല്‍കി വ​സ​ന്ത​കാ​ലം വി​രു​ന്ന​ത്തെി​യ​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ. അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​ക്കൊ​പ്പം പൗ​രാ​ണി​ക​ത​യു​ടെ സു​ഗ​ന്ധ​വും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ പ്രൗ​ഢി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ഭേ​ദ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ക​ട​ല്‍ തീ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ കൃ​ഷി നി​ല​ങ്ങ​ള്‍, മ​രു​ഭൂ​മി, മ​ല​നി​ര​ക​ള്‍, ക​ണ്ട​ല്‍ക്കാ​ടു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​നം ഒ​റ്റ യാ​ത്ര​യി​ല്‍ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ മാ​റി. വ​ന്യ​മാ​യ അ​നു​ഭൂ​തി ന​ല്‍കു​ന്ന പ​ര്‍വ്വ​ത നി​ര​ക​ളും കു​ളി​ര്‍മ ന​ല്‍കു​ന്ന വാ​ദി​ക​ളും ഗ​ത​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​ക​ള്‍ ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന പൗ​രാ​ണി​ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ ആ​ഢം​ബ​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ബി​സി​ന​സ് സൗ​ക​ര്യ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ കീ​ര്‍ത്തി വാ​നോ​ളം ഉ​യ​ര്‍ത്തി. ഹ​ജാ​ര്‍ മ​ല​നി​ര​ക​ളു​ടെ വ​ന്യ​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ്, റെ​ഡ് ഐ​ല​ന്‍റ്, വാ​ദി ഷൗ​ക്ക, ദ​യാ ഫോ​ര്‍ട്ട്, യാ​ന​സ് മൗ​ണ്ട​ന്‍, കാ​ര്‍ഷി​ക പ്ര​ദേ​ശം, ക​ണ്ട​ല്‍ക്കാ​ടു​ക​ള്‍, പ​ത്തോ​ളം ക​ട​ല്‍ തീ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യ ആ​സ്വാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കും.

    ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ്

    സ​മു​ദ്ര നി​ര​പ്പി​ല്‍ നി​ന്ന് 1934 മീ​റ്റ​ര്‍ ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ കൊ​ടു​മു​ടി​യെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ജെ​യ്സ് മ​ല​നി​ര​ക്കു​ള്ള​ത്. സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​നം​നി​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​ല​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള 35 കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡി​ല്‍ എ​ട്ട് ഹെ​യ​ര്‍പി​ന്നു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള കോ​ണു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​മേ​റി​യ സി​പ്പ്​​ലൈ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സി​ലാ​ണ്. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ മു​ഴു​സ​മ​യ​വും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളും.

    ​ചു​വ​ന്ന ദ്വീ​പ്

    ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ​യി​ലെ പു​രാ​ത​ന കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ട്ട​ണം ചിത്രം; ആ​ഷി​ക് ലീ

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ട്ട​ണ​മാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ റെ​ഡ് ഐ​ല​ന്‍റ്. 16ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല്‍ പേ​ര്‍ഷ്യ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് കു​ടി​യേ​റി​യ സ​അ​ബ് വം​ശ​ജ​ര്‍ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത സാ​മ്രാ​ജ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ചു​വ​ന്ന ദ്വീ​പ്. ഒ​രു ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​താ​പ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം. എ​ണ്ണ​യു​ടെ ക​ണ്ട​ത്തെ​ലി​ന് മു​മ്പു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​യു​ടെ നേ​ര്‍ക്കാ​ഴ്ച്ച​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് കാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ള്‍ വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം. പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്ത് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നും മ​റ്റു​മു​ള്ള ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​റെ​ഡ് ഐ​ല​ന്‍റ്. ച​രി​ത്ര പു​സ്ത​ക താ​ളു​ക​ള്‍ പോ​ലെ വി​വ​ര​ണാ​തീ​ത​മാ​യി ചി​ത​റി​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം ച​രി​ത്ര വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ലോ​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്.

    വാ​ദി ഷൗ​ക്ക

    ഷൗ​ക്ക ഡാം ​ ചിത്രം; മാ​ലി​ക്


    120 മി​ല്ലി മീ​റ്റ​ര്‍ തോ​തി​ല്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് വാ​ദി ഷൗ​ക്ക. ഹ​ജാ​ര്‍ മ​ല​നി​ര​ക​ളോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു ഷൗ​ക്ക മേ​ഖ​ല സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​കു​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. 275,000 ഘ​ന അ​ടി ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഷൗ​ക്ക ഡാ​മും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​നോ​ദ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ല്‍ സു​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​നം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്നു. പ​രു​ക്ക​ന്‍ പാ​റ​ക​ള്‍ നി​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് ഷൗ​ക്ക മേ​ഖ​ല. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നും വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഷൗ​ക്ക ഡാ​മി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Ras Al Khaimah prepares to welcome tourists in spring
