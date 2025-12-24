Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightDestinationschevron_rightപൊന്മുടി...
    Destinations
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 6:45 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 6:45 PM IST

    പൊന്മുടി കാത്തിരിക്കുന്നു; കോടമഞ്ഞി​ന്റെ കുളിരണിയിപ്പിക്കാൻ...

    text_fields
    bookmark_border
    പൊന്മുടി കാത്തിരിക്കുന്നു; കോടമഞ്ഞി​ന്റെ കുളിരണിയിപ്പിക്കാൻ...
    cancel

    കോടമഞ്ഞും തണുപ്പും ആസ്വദിക്കാൻ ​ആഗ്രഹം തോന്നു​മ്പോഴോക്കെ വണ്ടിയെടുത്ത്​ മൂന്നാറിലേക്കോ ഊട്ടിയിലേക്കോ ഒറ്റപ്പോക്കാണ്​. തൊട്ടടുത്ത്​ കിടക്കുന്ന സ്​ഥലമായതുകൊണ്ടാവാം തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലക്കാർക്ക്​ മഞ്ഞിൽപൊതിഞ്ഞ പൊന്മുടിയെന്ന കൊച്ചുസുന്ദരിയെ അത്രവലിയ വിലയൊന്നുമില്ലാത്തത്​.

    സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന്​ 1100 അടി ഉയരത്തിൽ സ്​ഥിതിചെയ്യുന്ന, തേയിലച്ചെടികൾ വളരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏക സ്​ഥലം. നിമിഷനേരം കൊണ്ട്​ നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ മറച്ചുകളഞ്ഞ്​ നമ്മളെ പൊതിയുന്ന മൂടൽമഞ്ഞും നോക്കെത്താദൂരത്തോളം പടർന്നുകിടക്കുന്ന പച്ചപ്പും തന്നെയാണ്​ പൊന്മുടിയുടെ സൗന്ദര്യം. മലദൈവങ്ങൾ പൊന്ന്​ സൂക്ഷിക്കുന്ന മലയായതിനാലാണ്​ പൊന്മുടിക്ക്​ ഈ പേര്​ വന്നതെന്നാണ്​ വിശ്വാസം (വൈഡൂര്യം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രത്നങ്ങളുടെ വന്‍ സാന്നിധ്യമാണ് പൊന്മുടി ഉൾപ്പെടുന്ന വനമേഖലയിലുള്ളത്).

    തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്​റ്റേഷനിൽനിന്ന്​ 56 കിലോമീറ്ററാണ്​ പൊന്മുടിയിലേക്ക്​. പൊന്മുടി യാത്രയുടെ കാഴ്​ചകൾ തുടങ്ങുന്നത്​ വിതുര-ആനപ്പാറ കഴിഞ്ഞാണ്​. ഉരുളൻ കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ, വാമനപുരം നദിയുടെ തുടക്കമായ കല്ലാറിലെ കോച്ചിപ്പിടിക്കുന്ന തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു കുളികഴിഞ്ഞുവേണം ‍യാത്ര തുടരാൻ... പൊന്മുടിയുടെ പ്രവേശന കവാടമായ ഗോൾഡൻ വാലിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും സ്​ത്രീകൾക്കും കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്​. ഇതിനടുത്ത്​ തന്നെയാണ്​ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും.

    ഇവിടെനിന്നാണ്​ പൊന്മുടിയിലേക്കുള്ള 22 ഹെയർപിൻ വളവുകളുടെ തുടക്കം. ധൃതിയിൽ വണ്ടി ​ഓടിച്ച്​ മുകളിലെത്താൻ നോക്കാതെ ഈ ഹെയർപിൻ വളവുകളിലൂടെ പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞുള്ള യാത്രയാണ്​ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടത്​. ടോപ്സ്​റ്റേഷനിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്​ചകൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്​. വിശാലമായ പുൽമേടുകൾ... ചോലവനങ്ങൾ... ഏത്​ നിമിഷവും കാഴ്ചമറയ്​ക്കുന്ന കോടമഞ്ഞ്​...

    പുൽമേടുകൾക്കിടയിലൂടെ തെളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നടന്ന്​ കുന്നിൻമുകളിലെ വാച്ച്​ ടവറിൽ കയറി ചുറ്റിനും ഒന്ന്​ കണ്ണോടിക്കുക; പൊന്മുടിയെന്ന സുന്ദരി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കും തീർച്ച... പൊന്മുടിയിൽനിന്ന്​ മൂന്ന്​ മണിക്കൂർ ട്രക്കിങ്​ നടത്തിയാൽ വരയാടുകൾ ധാരാളമുള്ള വരയാട്ടുമൊട്ടയി​ലെത്താം. ഈ ട്രക്കിങ്ങുംകൂടി നടത്തിയാലേ പൊന്മുടി യാത്ര പൂർണമാവുകയുള്ളൂ. തിരിച്ചിറങ്ങുംവഴി മെർക്കിസ്​റ്റൺ തേയിലയും പൊന്മുടിയിൽ വിളയുന്ന പേരക്കയും വാങ്ങു​ന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട.

    *സ്വകാര്യ റിസോർട്ടുകൾക്ക്​ പൊന്മുടിയിൽ പ്രവേശനമില്ല. താമസത്തിന്​ ഏക ആശ്രയം കെ.ടി.ഡി.സിയുടെ ഗോൾഡൻ പീക്ക്​ ഹിൽ റിസോർട്ട്​ മാത്രം (0472 2890225, 8921147569).

    *പൊന്മുടിയിലേക്ക്​ വരുന്നവഴിയിൽ വിതുര കഴിഞ്ഞ്​ കെ.പി.എസ്​.എം ജങ്​ഷനിൽനിന്ന്​ 10 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ പേപ്പാറ ഡാമി​ന്റെയും പേപ്പാറ വൈൽഡ്​ ലൈഫ്​ സാങ്​ച്വറിയുടെയും മനോഹരകാഴ്​ചകളും ആസ്വദിക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ponmuditea gardenHilly areahairpin curve
    News Summary - Ponmudi is waiting; to be cooled by the mist...
    Similar News
    Next Story
    X