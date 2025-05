നയാഗ്രയിലെ ജലവിസ്മയം

അമേരിക്കൻ യാത്ര ഉറപ്പായതുമുതൽ അവിടെ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്​ഥലങ്ങളെകുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള നയാഗ്ര എന്തായാലും സന്ദർശിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം നേരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും. നാട്ടിലെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഒരു ചുവരുമുഴുവൻ നിറയുന്ന നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ ചിത്രമാണ് മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയ നയാഗ്രയുടെ ചിത്രം.

മുടിവെട്ടാൻ വരുന്നവർ ആ ചിത്രവും നോക്കി ഇരുന്നു പോകും. തിരക്കാണെങ്കിലും കസ്​റ്റമർ ആ ചിത്രം നോക്കി തന്‍റെ ഊഴവും കാത്തിരിക്കുമെന്ന് ആ ബാർബർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എന്‍റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയായിരുന്നു. എത്ര കണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കിപോകും വിധം വശ്യമായ സൗന്ദര്യമാണ് നയാഗ്രക്കെന്ന് ആ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കി തന്നു. നയാഗ്ര നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന വെറുതെയൊരാഗ്രഹം മനസ്സിലേക്കിട്ടു തന്നത് ആ ചിത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു ആഗ്രഹത്തിന്‍റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു സന്ദർശനം. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നയാഗ്ര സന്ദർശനം അജണ്ടയാക്കിയത് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അധികമാളുകളും നേരത്തെ അവിടം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

അങ്ങനെ, സമ്മേളന കൺവീനർ പ്രൊഫ. മുഹമ്മദ് ശഫീഖ് തന്നെ നയാഗ്ര കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തരികയായിരുന്നു. റോചസ്​റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 140 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് നയാഗ്രയിലേക്ക്. മെയ് 24 ബുധനാഴ്ച, സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ നസ്​റത് കോളേജിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 7 പേർക്ക്​ സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വിശാലമായ ഒരു എം.പി.വി കാറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. നസ്രത് കോളേജിലെതന്നെ ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികളായ സമ്മേളന വളണ്ടിയർമാരായിരുന്നു സഹയാത്രികർ. മുൻപ് നയാഗ്ര സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള അവർ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരതിഥി എന്ന നിലയിൽ എന്നോടൊപ്പം വരികയാണ്. മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും പിന്നെ ഞാനുമടങ്ങുന്നതാണ് യാത്രാസംഘം. കാർ ഓടിക്കുന്നതും യാത്ര സംഘത്തെ നയിക്കുന്നതുമെല്ലാം സീനിയർ വിദ്യാർഥികളായ പെൺപടയാണ്.

ഇത്യോപ്യൻ വംശജയായ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനി സബൂറയാണ് ഡ്രൈവർ. കാർ സ്റ്റീരിയോവിൽ നിന്ന് ഒരു പോപ് ഗാനം പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പാട്ട് ഏറ്റുപാടുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ. പാടുക മാത്രമല്ല, ഡ്രൈവിങിന് ഭംഗം വരാത്തവിധം തോളുകളിളക്കി ചെറുതായി നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബൂറ. ഈ കുട്ടികൾ ഏറ്റുപാടുന്ന പാട്ടിനെകുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി. അമേരിക്കയിലെ പുതുതലമുറയിലെ ഗായകന്‍റെ പാട്ടാണത്. ഈ ഗായകനെ അറിയാത്ത പരിമിതമായ എന്‍റെ ലോക പരിജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി ഈ കുട്ടികൾക്ക് സഹതാപം തോന്നിയതു പോലുണ്ട് അവരുടെ മുഖഭാവം. മൈക്കിൾ ജാക്സനെയും മഡോണയെയുമൊക്കെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സംസാരം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. അതിവേഗത്തിൽ, എന്നാൽ ആയാസരഹിതമായി സംഗീതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സബൂറയുടെ ഡ്രൈവിങ്​ കണ്ടാൽ, ഒരു പരിചയസമ്പന്നയായ ഡ്രൈവറാണ് ഇവളെന്നു തോന്നും. ഈ പ്രായത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത്ര ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണകാര്യം മാത്രമാണ്.

അമേരിക്കൻ റോഡുകളിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവിങ്​ ആയാസരഹിതവും യാത്ര സുഖകരവുമാണ്. ഇവിടെ മണിക്കൂറിൽ 110 കി.മീറ്റർ സ്​പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വലിയ എക്സപ്രസ്​ ഹൈവേകളൊന്നും വേണമെന്നില്ല. പ്രധാന നിരത്തുകളിലൊക്കെ നല്ല വേഗത്തിൽ തന്നെ വണ്ടിയോടിക്കാം. വാഹനത്തിന്‍റെ സ്​പീഡ് കുറയാൻ കാരണമാകുന്ന വലിയ വളവുകളോ, ട്രാഫിക് ജാമോ, പേരിനു പോലും കുഴികളോ ഈ റോഡുകളിൽ പൊതുവെയില്ല. നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തും മുൻപേ, നയാഗ്ര നദി കാണാം. നയാഗ്ര നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലം കടക്കുമ്പോൾ, അകലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ചിന്നിച്ചിതറുന്ന ജലകിരണങ്ങൾ പുകപോലെ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതു കാണാം. താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞദൂരമുള്ള ഈ യാത്രയിൽ തന്നെ മഴയും വെയിലും മഞ്ഞുമൊക്കെ മാറിമറിയുന്ന പല കാലാവസ്​ഥകളും ഞാൻ കാറിലിരുന്ന് ആസ്വദിച്ചു. ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ നയാഗ്രയിൽ എത്തി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നയാഗ്ര. ‘Onguiaahra’ എന്ന പദം ലോപിച്ചാണ് നയാഗ്രയായത്. ഇടിമുഴക്കത്തിന്‍റെ ജലപ്രവാഹം എന്നാണ് ഇതിന്‍റെ അർത്ഥം. ഹോഴ്സ്​ഷൂ (Horseshoe falls), ബ്രൈഡൽ വീൽ ഫാൾസ്​ (Brida Veil Falls), അമേരിക്കൻ ഫാൾസ്​ (American Falls) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നയാഗ്ര. 57 മീറ്റർ ഉയരവും 790 മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഹോഴ്സ്​ ഷൂ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏറ്റവും വലുതും മനോഹരവും. ഇത് കാനഡയുടെ ഭാഗവും മറ്റു രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ യു.എസിന്‍റെ ഭാഗവുമാണ്. ന്യൂയോർക്ക് സ്​റ്റേറ്റിന്‍റെയും കനഡയുടെ ഓൻറാറിയോ പ്രൊവിൻസിന്‍റെയും ഇടയിലായാണ് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഈ വിസ്​മയം. അമേരിക്കൻ സൈഡിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് 30 മീറ്ററാണ് ഉയരം. ഹുറോൻ, സന്‍റെ് ക്ലയർ, സുപീരിയർ, മിഷിഗൺ, എറീ എന്നീ തടാകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളമാണ് നയാഗ്രയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടമായി പതിക്കുന്നത്.

ആ ജലം പിന്നെ ഒഴുകുന്നത് ഓൻറാറിയോ ലേക് എന്ന വലിയ തടാകത്തിലേക്കാണ്. നയാഗ്രയേക്കാൾ ഉയരമുള്ള നിരവധി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിന്‍റെ പലഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇത്രയധികം വെള്ളം പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം വേറെയില്ല. സെക്കൻറിൽ ശരാശരി 7,00,000 ഗാലൻ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ പതിക്കുന്നുത്. വെള്ളം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ട ചുഴിക്ക് 39 മീറ്റർ ആഴമുണ്ട്. നയാഗ്രയിൽ ജലമൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1848 ലും 1969ലുമായിരുന്നു അത്. 1848ൽ നയാഗ്രയിലെ നീരൊഴുക്ക് ഐസ്​ ജാം മൂലം 30–40 മണിക്കൂറാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത്.

ജലവിസ്മയത്തിന്​ മുന്നിൽ

നയാഗ്ര ഒരു ചെറുപട്ടണമാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായതിനാൽ ഹോട്ടലുകൾ, ലോഡ്ജുകൾ, മറ്റു വിനോദ വ്യവസായങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും. പക്ഷേ, ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ കാണുന്ന തിരക്കൊന്നും ഇവിടെയില്ല. സഞ്ചാരികൾ അധികമായി വരുന്ന സീസണല്ല മെയ് മാസം എന്നതിലാണത്. അമേരിക്കൻ സൈഡിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അരികിലായി മനോഹരമായി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള പാർക്കിലിരുന്നാൽ നയാഗ്ര നദി കാണാം. ഈ നദിയിലൂടെ അതിവേഗം കുത്തിയൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്‍റെ കാഴ്ചതന്നെ നമ്മിൽ ആശ്ചര്യം നിറക്കും. ഈ പാർക്കിന്‍റെ ഒരറ്റം അവസാനിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഫാൾസിനു സമീപമാണ്. നമുക്ക് അരികിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഈ നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം കുത്തനെ താഴേക്കു പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നതോടെ നമ്മുടെ ആശ്ചര്യം ഇരട്ടിയാകും. കുറേനേരെ ആ കാഴ്ച നോക്കിനിന്നിട്ടില്ലാതെ ആ ഭീമാകാരമായ ആ ജലപാതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ണെടുക്കാനാകില്ല.

കനേഡിയൻ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആകാശ വീക്ഷണമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഫ്രെയിം. മണ്ണിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിനും നയാഗ്രയെ പൂർണമായും പകർത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ മൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ജലം വന്ന് പതിക്കുന്ന നദിയും ജലം ഒഴുകിവരുന്ന നദിയുമൊക്കെ ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ പൂർണമായും ക്യാമറയിൽ പതിയണമെങ്കിൽ കാനഡയുടെ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും വീക്ഷിക്കണം. അവ്വിധം നയാഗ്രയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുന്ന ഉയരം കൂടിയ ഹോട്ടലുകളും ഒബസർവേറ്ററി ടവറുമൊക്കെ കനഡയുടെ ഒൻറാറിയോ നഗരത്തിൽ, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു സമീപമായി കാണാം. യു.എസിനെയും കനഡയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നയാഗ്ര നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വീക്ഷണവും അതിമനോഹരമാണ്. എന്നാൽ, കനേഡിയൻ വിസയുണ്ടെങ്കിലേ ആ പാലത്തിലേക്കു പോലും പ്രവേശനമുള്ളൂ.

നയാഗ്രയിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും വിസ്​മയിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം പക്ഷേ, ഇതൊന്നുമല്ല. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്നരികിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ട് സവാരി നൽകുന്ന ത്രില്ലിങ്​ അനുഭവമാണ് നയാഗ്രയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. The Maid of the mist എന്നാണ് ആ ബോട്ടു യാത്രയുടെ പേര്. പേരു സൂചിപ്പിക്കുംപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ ആഘാതത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയുന്ന ജലകണികകൾ തീർക്കുന്ന മൂടൽമഞ്ഞിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് സവാരിയാണിത്. യു.എസിനും കാനഡക്കുമിടയിൽ പാലം വരുന്നതിനു മുൻപ് ഈ നദിക്കു കുറുകെയുണ്ടായിരുന്ന ഫെറി സർവീസായിരുന്നു The Maid of the mist. 1848 ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പാലം വന്നതോടെ ഈ ബോട്ട് സർവീസ്​ ടൂറിസ്​റ്റുകൾക്ക് വെള്ളെച്ചാട്ടം അടുത്തുനിന്ന് കാണാനുള്ള സംവിധാനമാക്കി മാറ്റി. ഏകദേശം 20 മിനുട്ടോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബോട്ടുസവാരി യു.എസ്.എയും കാനഡയും അതാത് തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

28 ഡോളറാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. ടിക്കറ്റെടുത്ത് അകത്ത് കടന്നാൽ നദിക്കരയിലേക്ക് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു അർധപാലമുണ്ട്. അതിന്‍റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തിയാൽ ഹോഴ്സ്​ഷൂ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി നന്നായി കാണാൻ കഴിയുംവിധം ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററിയുണ്ട്. സമീപത്തുള്ള വലിയ ലിഫ്റ്റിൽ താഴേക്കിറങ്ങി നദിക്കരയിലെ ബോട്ടുജെട്ടിയിലെത്താം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ധരിക്കാൻ നീലനിറത്തിലുള്ള മഴക്കോട്ടുലഭിക്കും. തലയടക്കം മൂടുന്ന ആ മഴക്കോട്ട് കൃത്യമായി ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നനഞ്ഞുകുളിച്ചതുതന്നെ. കനേഡിയൻ തീരുത്തുനിന്നു കയറുന്നവർക്കിത് ചുവന്ന മഴക്കോട്ടാണ്. ഈ ബോട്ടുകളിലെ സഞ്ചാരികളുടെ മഴക്കോട്ടിന്‍റെ നിറം നോക്കിയാൽ മതി: അവർ ഏതു രാജ്യത്തെ ടൂറിസ്​റ്റുകളാണെന്ന് അറിയാൻ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു സമീപമെത്തുമ്പോഴേക്കും പാറക്കെട്ടിൽ പതിക്കുന്ന ജലത്തിന്‍റെ ആഘാതത്തിൽ തെറിക്കുന്ന ജലകണങ്ങൾകൊണ്ട് നാം പൂർണമായും നനഞ്ഞിരിക്കും. വസ്​ത്രം നനയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഈ മഴക്കോട്ടു തടയുമെങ്കിലും ജലകണികകൾ തീർക്കുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ചേ നാം തിരികെയെത്തൂ.

ഈ ബോട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു സമീപമെത്തുമ്പോൾ ഗാലൻ കണക്കിനു വെള്ളം മുമ്പിൽ പർവതസമാനം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നും. ആ ജലപ്രവാഹം താഴെ പാറകളിൽ വന്ന് ഈക്കോടെ വീഴുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയരുന്ന ഘോരശബ്ദം നമ്മെ പ്രകമ്പനംകൊള്ളിക്കും. ജലകണങ്ങളെയും വഹിച്ച് ശകതമായി വീശുന്ന കാറ്റ് നമ്മെ പൊതിഞ്ഞ് ഈറനണിയിക്കും. കാഴ്ചയിലും കേൾവിയിലും സ്​പർശനത്തിലുമെല്ലാം ജലം തീർക്കുന്ന വിസ്​മയകരമായ ഒരനുഭവമാണിത്. മൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെയും അരികിൽ വന്നുള്ള അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച, ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്‍റെ വശ്യമായ സൗന്ദര്യം നമ്മെ ആസ്വദിപ്പിക്കും. ജലപാതത്തിന്‍റെ ശക്​തിയും ഹൂങ്കാരശബ്ദവും നമ്മിൽ ഒരു തരം ഭയംനിറഞ്ഞ ആശ്ചര്യം നിറക്കും.

ആ ജലപാതം അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ചുറ്റിലും തീർക്കുന്ന മഴവില്ലിന്‍റെ ശോഭ നമ്മെ പ്രകൃതിയുടെ ആരാധകനാക്കിമാറ്റും. നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം നയാനന്ദകരമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഒരു വിസ്​മയാനുഭവമാണ്The Maid of Mist സമ്മാനിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്‍റെ സൃഷ്ടിവൈഭവത്തിനു മുൻപിൽ മനുഷ്യൻ ആശ്ചര്യഭരിതനായി നിൽക്കുന്നയിടം കൂടിയായിരിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയാഗ്ര.