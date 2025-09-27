Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ന് ലോ​ക വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ദി​നം; കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ അ​ഴ​ക്

    നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ‘പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്റെ രാ​ജ്ഞി’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി ഇ​ന്ന് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു കു​ന്നി​ൻ പ്ര​ദേ​ശം. തേ​യി​ല, കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ, ട്ര​ക്കി​ങ് പാ​ത​ക​ൾ, പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ യു​നെ​സ്കോ പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മീ​പ്യം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ് നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി.

    നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി കു​ന്നു​ക​ൾ പാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഊ​ട്ടി എ​ന്നു​കൂ​ടി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി​സ്‌​നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ച്ച​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണ് നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം സെ​ല്ലി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തും നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര ത​ന്നെ സാ​ഹ​സി​ക​ത​യാ​ണ്. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 4,600 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും ത​ണു​ത്ത​തും സു​ഖ​ക​ര​വു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. തേ​യി​ല, കാ​പ്പി, ഏ​ലം, കു​രു​മു​ള​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ഷി​യെ​യും സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഗൈ​ഡ് ടൂ​റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മു​ണ്ട്. ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട, യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​മാ​യ, പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി കു​ന്നു​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​സ്യ​ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ആ​ന, പു​ള്ളി​പ്പു​ലി, ക​ടു​വ, കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത്, വി​വി​ധ ഇ​നം മാ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ കാ​ണാ​നാ​കും. നി​ര​വ​ധി ത​ദ്ദേ​ശീ​യ-​ദേ​ശാ​ട​ന പ​ക്ഷി​ക​ൾ വ​രു​ന്ന ഇ​വി​ടം പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ സ​ങ്കേ​തം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വു​മു​ണ്ട് ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്. പു​രാ​ത​ന ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഗോ​ത്ര വാ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ബം​ഗ്ലാ​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ഈ ​കു​ന്നു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ക​സ​നം ഇ​നി​യു​മ​ക​ലെ

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​യ​റു​മ്പോ​ഴും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നും പി​ന്നി​ലാ​ണ് നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല. നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി മു​ഴു​വ​ൻ വ​ന​ഭൂ​മി​യാ​യ​താ​ണ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ത​ട​സം. തേ​യി​ല തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഓ​റ​ഞ്ച് ഫാ​മു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി​ക്ക് ടൂ​റി​സം പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ വി​നോ​ദ​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട റോ​ഡു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ടു​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ടോ​യ്ല​റ്റ് പോ​ലു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ വ​ള​രെ പ​രി​മി​താ​ണ്. 2018 ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന റോ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ന്നാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ശു​ചി​മു​റി സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് സ്ത്രീ ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ക്കു​ന്നു. ‘ഭ്ര​മ​രം’ സി​നി​മ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത മാ​ൻ​പാ​റസാ​​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് ധാ​രാ​ളം ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ന​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

