Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightDestinationschevron_rightമൂന്നാർ വിളിക്കുന്നു,...
    Destinations
    Posted On
    date_range 31 March 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 2:16 PM IST

    മൂന്നാർ വിളിക്കുന്നു, വരയാടുകളെ കാണാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ നൂ​റി​ല​ധി​കം വ​ര​യാ​ടി​ൻ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    മൂ​ന്നാ​ർ രാ​ജ​മ​ല​യി​ലെ വ​ര​യാ​ടു​ക​ൾ

    അ​ടി​മാ​ലി: വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന​കാ​ല​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ര​ണ്ടു മാ​സ​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്ന ഇ​ര​വി​കു​ളം ദേ​ശീ​യോ​ദ്യാ​നം ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന്​ തു​റ​ക്കും. ടൂ​റി​സം സോ​ണാ​യ രാ​ജ​മ​ല​യി​ൽ അ​ന്നു​മു​ത​ൽ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കും. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ നൂ​റി​ല​ധി​കം വ​ര​യാ​ടി​ൻ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. ഏ​പ്രി​ൽ 20നു ​ശേ​ഷം ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ വ​ര​യാ​ട് സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന കാ​ലം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ഉ​ദ്യാ​നം അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. 900 ഓ​ളം വ​ര​യാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ര​യാ​ടു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടം. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ചൊ​ക്രാ​മു​ടി, അ​ടി​മാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ര​യാ​റ്റി​ൻ മു​ടി, കു​തി​ര​കു​ത്തി മ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ധാ​രാ​ളം വ​ര​യാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് കാ​ര​ണം ഇ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൃ​ത്യ​മ​ല്ല. രാ​ജ​മ​ല​യി​ൽ പ്ര​ജ​ന​ന​കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​വ​യു​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ക​ണ​ക്ക് ശേ​ഖ​ര​ണ​വും ഏ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    പ്ര​ജ​ന​ന കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. രാ​ജ​മ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ മൂ​ന്നാ​റി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക തി​ര​ക്ക് ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കും. മൂ​ന്നാ​റി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് വ​ര​യാ​ട്. അ​ടു​ത്ത് നി​ന്ന് വ​ര​യാ​ടു​ക​ളെ കാ​ണാ​മെ​ന്ന​തും ഒ​പ്പം നി​ന്ന് ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന​തും ത​ന്നെ​യാ​ണ് വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ഗ​ത. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പ് പു​തി​യ സീ​സ​​ണെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Travel destinationmunnarNilgiri tahr
    News Summary - Munnar is calling to see the Nilgiri tahr
    X