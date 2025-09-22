Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightDestinationschevron_rightവിസ്മയ...
    Destinations
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 12:38 PM IST

    വിസ്മയ കാഴ്​ചകളൊരുക്കി 'മൈക്രോവേവ് വ്യൂ പോയൻറ്'

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ടു​ക്കി പൈ​നാ​വി​ലാ​ണ് മ​നോ​ഹാ​രി​ത തു​ളു​മ്പു​ന്ന മൈ​ക്രോ​വേ​വ് വ്യൂ ​പോ​യൻ​റ്
    വിസ്മയ കാഴ്​ചകളൊരുക്കി മൈക്രോവേവ് വ്യൂ പോയൻറ്
    cancel
    camera_alt

    പൈ​നാ​വി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ മൈ​ക്രോ​വേ​വ് വ്യൂപോയന്‍റിൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍

    ഇ​ടു​ക്കി: വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട ഭൂ​മി​യാ​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മാ​ടി​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മൈ​ക്രോ​വേ​വ് വ്യൂ​പോ​യി​ൻ​റ്. തി​ര​ക്കു​ക​ളോ ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ ശാ​ന്ത​മാ​യി പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന​യി​ട​മാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടെ ക​യ​റി നി​ന്ന് കോ​ട​മ​ഞ്ഞ് അ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന പ​ച്ച​പു​ത​ച്ച മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചാ​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​ല​തും കാ​ണാം.

    ഇ​ടു​ക്കി പൈ​നാ​വി​ലാ​ണ് മ​നോ​ഹാ​രി​ത തു​ളു​മ്പു​ന്ന മൈ​ക്രോ​വേ​വ് വ്യൂ ​പോ​യി​ൻ​റ്. നേ​ര​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം ഇ​പ്പോ​ള്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഫോ​ട്ടോ ഷൂ​ട്ടി​നാ​യും പി​റ​ന്നാ​ള്‍ പോ​ലു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യും ഇ​വി​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ഇ​ടം

    ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ വി​സ്മ​യ​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ കാ​ണാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​പ്ര​ദ​മാ​ണി​വി​ടം. മ​ല​യി​ടു​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​റ​യു​ന്ന സൂ​ര്യ​ന്റെ അ​സ്ത​മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഈ ​വ്യൂ പോ​യി​ന്റി​നെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ര്‍ണ്ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​രി​വി​ത​റി​യ മേ​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ പ​തി​യെ താ​ഴ്​ വ​ര​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്ന സൂ​ര്യ​നും പ​ഞ്ഞി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ള്‍ പോ​ലെ ഒ​ഴു​കി നീ​ങ്ങു​ന്ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ളും സൂ​ര്യ​ര​ശ്മി​ക​ള്‍ ഈ ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ത​ട്ടു​മ്പോ​ള്‍ സ്വ​ര്‍ണ്ണ​വ​ര്‍ണ്ണം പൂ​ശി വ​ർ​ണ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ക്കി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വി​സ്മ​യ ലോ​ക​ത്ത്​ എ​ത്തി​ക്കും.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ര്‍ച്ച് ഡാ​മാ​യ ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ജ​ലാ​ശ​യ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ കൊ​ടു​മു​ടി​യാ​യ ആ​ന​മു​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ചൊ​ക്ര​മു​ടി, പാ​ല്‍ക്കു​ളം മേ​ട്, തോ​പ്രാം​കു​ടി -ഉ​ദ​യ​ഗി​രി മ​ല​നി​ര​ക​ളും കാ​ണാം. മ​ല​മു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ല്‍ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ കാ​ല്‍വ​രി മൗ​ണ്ട് മ​ല​നി​ര​ക​ളും ക​ണ്ണി​ൽ​പ്പെ​ടും. ഗ്യാ​പ് റോ​ഡ്, പ​ള്ളി​വാ​സ​ല്‍, വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ല്‍ സ​ര്‍ജ്ജ്, പൂ​പ്പാ​റ, ക​ള്ളി​പ്പാ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ദ​ർ​ശി​ക്കാം. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ചു​റ്റു​മു​ള്ള പ​ച്ച​പ്പി​ന്റെ വ​ന്യ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും കാ​ടി​ന്റെ നി​ഗൂ​ഢ​ത​യും അ​വി​ടെ മേ​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ക​ൾ, കേ​ഴ, കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും.

    ദി​വ​സേ​ന എ​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ

    രാ​വി​ലെ 9 മ​ണി മു​ത​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം 6 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 40 രൂ​പ​യും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് 20 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന നി​ര​ക്ക്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​ലി​യും നി​ര്‍മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 15 പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് ഈ ​സ്ഥ​ലം പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​രി​ല്‍ മൂ​ന്നു പേ​ര്‍ വീ​തം ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    എങ്ങനെ എത്താം

    തൊ​ടു​പു​ഴ- ചെ​റു​തോ​ണി സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ല്‍ കു​യി​ലി​മ​ല സി​വി​ല്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നും പൈ​നാ​വി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജം​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്ന് ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് ഇ.​എം.​ആ​ര്‍.​എ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ധ്യേ ഓ​ഫ് റോ​ഡി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ല്‍ മൈ​ക്രോ​വേ​വ് വ്യൂ ​പോ​യി​ൻ​റി​ൽ എ​ത്താം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Idukki DistrictExploreTravelerTourist destinationsKerala Tourism
    News Summary - Microwave View Point offers amazing views
    Similar News
    Next Story
    X