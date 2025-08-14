Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ ശി​ൽപ ചാ​രു​ത വി​ളി​ച്ചോ​തി ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ മ​ർ​വാ​ൻ കോ​ട്ട

    സൂ​ഖ് ഉ​ക്കാ​ള് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ബാ​നി അ​ദ്വാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ർ​വാ​ൻ പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് കോ​ട്ട​യു​ള്ള​ത്
    ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ മ​ർ​വാ​ൻ കോ​ട്ട​യു​ടെ വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​രു കോ​ട്ട​യു​ണ്ട്. വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ ശി​ല്പ ചാ​രു​ത​യും പ​ഴ​മ​യു​ടെ പെ​രു​മ​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഈ ​നി​ർ​മി​തി ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്ത ച​ന്ത​യാ​യ 'സൂ​ഖ് ഉ​ക്കാ​ള്' ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഏ​താ​നും കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് കോ​ട്ട സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബാ​നി അ​ദ്വാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ർ​വാ​ൻ പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ ചാ​രു​ത​യോ​ടെ കോ​ട്ട​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ സൗ​ധം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പൂ​ർ​വി​ക​രാ​യ അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന ഒ​രു ജാ​ല​ക​മാ​യി കോ​ട്ട​യു​ടെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ അ​തി​ജ​യി​ച്ച് അ​തി​ന്റെ പൗ​രാ​ണി​ക ഗി​രി​മ​യോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പു​രാ​ത​ന വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ മ​ഹ​ത്വ​ത്തി​ന് നേ​ർ സാ​ക്ഷി​യാ​യി കോ​ട്ട​യു​ടെ ഓ​രോ നി​ർ​മി​തി​യും നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    കോ​ട്ട നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ​വും കാ​ഴ്ച്ച​ക്കാ​രെ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രി​ട​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നു​മാ​യ മ​നാ​ഹി അ​ൽ ഖ​ത്താ​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ട്ട ഉ​റ​ച്ച ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും, കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തി​ന്റെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​തി​രോ​ധ ശ​ക്തി​ക്കും വാ​സ്തു​വി​ദ്യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഭ​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കോ​ട്ട നി​ല നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശം സ​വി​ശേ​ഷ​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു പ​നോ​ര​മി​ക് കാ​ഴ്ച ന​ൽ​കു​ന്നു. വി​ശാ​ല​മാ​യ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന് മു​ന്നി​ൽ നീ​ണ്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു പ​ച്ച​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. കോ​ട്ട​യു​ടെ കാ​ഴ്ച കേ​വ​ലം സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന് പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഏ​തൊ​രു നീ​ക്ക​വും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​ത​ക്ക് കാ​ർ​ഷി​ക ഭൂ​മി​ക​ളു​ടെ​യും സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും കോ​ട്ട​യി​ൽ നി​ശ്‌​ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ർ വ​ഴി സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ത്വാ​ഇ​ഫി​ന് വ​ട​ക്കു​ള്ള മ​ർ​വാ​ൻ കോ​ട്ട​യു​ടെ ചു​റ്റു മ​തി​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​മ​യു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളും ഇ​ട​ക​ല​ർ​ന്ന ച​രി​ത്ര അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഹ​ഠാ​ദാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.പ്ര​ദേ​ശം ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ അ​ദ്വാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ർ​വാ​ൻ കോ​ട്ട ഒ​രു ച​രി​ത്ര ലാ​ൻ​ഡ്‌ മാ​ർ​ക്കി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പൂ​ർ​വ്വി​ക​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ജാ​ല​ക​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

