ലണ്ടനിലെ 'സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ'; അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആഗോള വേദി!text_fields
ലണ്ടൻ: ലോകത്ത് എവിടെയും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആർക്കും എന്തും പറയാവുന്ന ഒരിടം—അതാണ് ലണ്ടനിലെ ഹൈഡ് പാർക്കിന്റെ വടക്കുകിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള 'സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ'. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ലണ്ടൻ നഗരം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴും, അതിനൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തുറസ്സായ വേദിയായി ഈ പ്രദേശം ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.
ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള വാക്സ്വാതന്ത്ര്യം
1872-ൽ നിലവിൽ വന്ന 'പാർക്ക്സ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് ആക്ട്' ആണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഔദ്യോഗികമായി ഉറപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രം 800 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് 1196-ലേക്ക് നീളുന്നു. അന്ന് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ടൈബേൺ ഗാലോസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവസാനമായി സംസാരിക്കാൻ ലഭിച്ചിരുന്ന അവസരമാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടക്കം. അന്ന് തുടങ്ങിയ വാക്സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നും ഇവിടെ ഒട്ടും കുറയാതെ തുടരുന്നു എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്.
ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതിയവരുടെ ഇടം
ലോകപ്രശസ്തരായ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപ്ലവകാരികളായ കാൾ മാർക്സ്, വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ എന്നിവർ മുതൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ ജോർജ് ഓർവെൽ വരെ ഇവിടെ വാചാലരായിട്ടുണ്ട്. ഓർവെൽ ഇതിനെ "ലോകത്തിലെ ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്ന്" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസ്റ്റുകൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ, സസ്യഭുക്കുകൾ, മതപ്രഭാഷകർ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ചിന്താഗതിക്കാർ ഇവിടെ ഒത്തുചേരുന്നു.
ഇന്നും സജീവമായ സംവാദങ്ങൾ
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ ഇവിടെ നടന്നുവരുന്ന ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയ-മത ചർച്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ധാരാളം പേരാണ് എത്തുന്നത്. ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും ആളുകൾ ഇന്നും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുന്നു. 1855-ലെ വ്യാപാരനിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ മുതൽ 2003-ലെ ഇറാഖ് യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലികൾ വരെ, ലണ്ടനിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ കോർണർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ലോകസംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോർണർ, ഇന്നും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർക്ക് വലിയൊരു ആവേശമാണ്.
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