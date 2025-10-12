Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Destinations
    വ​രൂ....​മ​ത്ര വി​ളി​ക്കു​ന്നു​; ഒ​മാ​നി പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും അ​റി​യാം

    1940-1970 കാ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​മാ​നി ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​വ് പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് മ​ത്ര​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം
    മ​ത്ര​യി​ലെ മ്യൂ​സി​യം

    മ​ത്ര: പൗ​രാ​ണി​ക​മാ​യ ഒ​മാ​നി പാ​ര​മ്പ​ര്യ ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും​കു​റി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​റി​വ് പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് മ​ത്ര​യി​ലെ പ്ല​യ്സ് ആ​ൻ​ഡ് പീ​പ്പ്ൾ മ്യൂ​സി​യം. ഇ​ന്നു​കാ​ണു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ജീ​വി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ തീ​രെ വി​ക​സി​ക്കാ​ത്ത 1940-1970 കാ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​മാ​നി ജീ​വി​ത രീ​തി അ​തേ​പ​ടി പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ. മ​ത്ര ഫോ​ര്‍ട്ടി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് അ​ല്‍ഖ​ല​അ റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്താ​യി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​മ്യൂ​സി​യം പ​ഴ​യ​കാ​ല ഒ​മാ​നി​ജീ​വി​തം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് കൗ​തു​ക​വും ആ​ശ്ച​ര്യ​വും പ​ക​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്നു​ത​ന്നെ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ത്ര​യി​ലെ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മൂ​ന്ന് റി​യാ​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ്. അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യാ​ല്‍ പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ ഒ​മാ​നി ജീ​വി​ത​രീ​തി അ​തേ​പ​ടി ക​ണ്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങാം. പ​ണ്ടു​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍, ശ​യ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, കു​ട്ടി തൊ​ട്ടി​ലു​ക​ള്‍, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ അ​ക്കാ​ല​ത്തെ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, ആ​ട​യാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നു​വേ​ണ്ട പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ ഒ​രു വീ​ട്ട​കം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ത​നി​പ്പ​ക​ര്‍പ്പാ​ണ് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മു​ക്കാ​ല്‍ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പു​ള്ള ജീ​വി​ത​രീ​തി​യും അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചും പ​രി​പാ​ലി​ച്ചും സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ച​രി​ത്ര​കു​തു​കി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും വി​ധം പ​ഴ​യ​കാ​ല കു​ടു​ബ ജീ​വി​ത​രീ​തി എ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണെ​ന്ന​ത് പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ.

    മു​സ​ബ്ബ എ​ന്ന് പേ​രു​ള്ള സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് അ​വി​ടെ ചു​മ​രി​ല്‍ കു​റി​ച്ച് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് പ​ഠ​നാ​ര്‍ഹ​മാം വി​ധം മ്യൂ​സി​യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്‌. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മു​സ​ബ്ബ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും, എ​ന്തി​ന​ധി​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സൈ​ക്കി​ള്‍ വ​രെ വീ​ടി​ന്റെ പു​റ​ത്തു​ള്ള അ​ക്കാ​ല​ത്തേ​തെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച​ത് ക​ണ്ടാ​ല്‍ത​ന്നെ പ​ഴ​യ​കാ​ല ജീ​വി​തം ക​ണ്‍മു​ന്നി​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രും. സ​ന്ദ​ൾ​ശ​ക​ര്‍ക്ക് പെ​യി​ന്റി​ങ്ങു​ക​ളും ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ വാ​ങ്ങി ഓ​ര്‍മ​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വും ഈ ​മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

